هرانا پنج‌شنبه ۱۴ خرداد گزارش داد حکم اعدام این زندانی سیاسی ۵۰ ساله اهل بندرانزلی، هفته گذشته صادر و اخیرا در زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده است.

حکم اعدام پیشین درخشان پیش‌تر در دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده او برای رسیدگی دوباره به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع شده بود.

درخشان پیش از این در دوم مرداد ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار به اعدام محکوم شده بود .

درویش‌گفتار یکی از قاضیان بدنام دستگاه قضایی است که در سال‌های گذشته در استان گیلان برای شماری از فعال سیاسی احکام اعدام و حبس صادر کرده است.

اتهام اولیه درخشان در نخستین بازداشتش در تیر ۱۴۰۳، «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد و او پس از چند هفته با تودیع وثیقه آزاد شد.

با این حال، در بازداشت دوم در فروردین ۱۴۰۴، اتهام سنگین‌تر «بغی» به درخشان تفهیم شد و همین اتهام مبنای صدور حکم اعدام علیه او قرار گرفت.

بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.

در سایه نبود اطلاع‌رسانی از سوی دستگاه قضایی، جزییات پرونده درخشان، از جمله مصادیق اتهامی او، همچنان روشن نیست.

هرانا پیش‌تر نوشته بود رسیدگی به پرونده درخشان با «سرعتی غیرمعمول» و «بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه» انجام شده است.

بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه به‌صورت ویدیوکنفرانس و در غیاب وکیل مدافع منتخب برگزار شد و خانواده او نیز از روند دادرسی بی‌اطلاع بودند.

منابع مطلع به هرانا گفته بودند درخشان در دوران بازجویی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و ناگزیر به اعترافاتی علیه خود شده است.

به گفته این منابع، این اعترافات بعدا به‌عنوان مستند اصلی صدور حکم اعدام علیه او مورد استفاده قرار گرفت.

سایت دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران، ۱۴ خرداد گزارش داد اعدام زندانیان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است.

به نوشته دادگستر، این روند با نقش‌آفرینی شماری از مقام‌های قضایی، قضات دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی، همراه بوده است.

بر اساس بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دست‌کم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندان‌های ایران اعدام کرده و هم‌زمان برای ده‌ها زندانی سیاسی و معترض دیگر حکم مرگ صادر کرده است.