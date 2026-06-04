بندر خصب در شمال عمان، طی هفته‌های گذشته به یکی از مسیرهای اصلی انتقال غیرمستقیم کالا به ایران تبدیل شده است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داد که با بسته شدن مسیرهای اصلی در تنگه هرمز به روی کشتی‌های ایرانی و کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، بخشی از کالاها به مقصد ایران از مسیر بنادر امارات متحده عربی به خصب منتقل می‌شوند و از آنجا با شناورهای ایرانی، راهی بنادر جنوب ایران می‌شوند.

منابع تجاری به ایران‌اینترنشنال گفتند پس از افزایش استفاده از مسیر خصب، تجمع شناورها در این بندر بیشتر شده و روند بارگیری و انتقال کالا به ایران، کندتر از روزهای نخست پیش می‌رود.

به گفته این منابع، محدود بودن ظرفیت بندر، افزایش شمار شناورها و بالا رفتن حجم محموله‌ها، باعث شده انتقال بار از این مسیر زمان‌برتر و هزینه‌برتر شود.

عمان که پیش‌تر برای برخی محموله‌ها سخت‌گیری یا هزینه‌های محدودی اعمال می‌کرد، در هفته‌های اخیر برای برخی کالاها هزینه‌های تازه‌ای در نظر گرفته است.

یکی از منابع تجاری گفت برای برخی محموله‌ها، از جمله خودرو، هزینه‌ای بر اساس ارزش کالا دریافت می‌شود.

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ام‌القصر؛ مسیر مکمل از عراق

در کنار مسیر عمان، اطلاعات تازه نشان می‌دهد بندر ام‌القصر عراق نیز به مسیر تازه‌ای برای انتقال برخی محموله‌ها به ایران تبدیل شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خودرو از جمله محموله‌هایی بوده که از این مسیر به ایران رفته است.

درباره انتقال سایر کالاها از این راه، اطلاعات قطعی در دست نیست.

در این روش، خودروها یا محموله‌های به مقصد ایران، ابتدا با کشتی از اسکله‌هایی در امارات، از جمله دبی، و با پرچم کشورهایی غیر از ایران، به بندر ام‌القصر عراق منتقل می‌شوند. سپس بار از آنجا یا از مسیر زمینی به ایران می‌رسد یا از مسیر آبی به بنادر جنوب غربی ایران منتقل می‌شود.

در مسیر زمینی، محموله از ام‌القصر به بصره و سپس به گذرگاه مرزی شلمچه منتقل می‌شود و از آنجا به خرمشهر و دیگر نقاط ایران می‌رود.

در مسیر آبی، شناورها برای رسیدن به خرمشهر باید وارد اروندرود شوند و از آن مسیر به اسکله‌های ایران برسند.

بخشی از محموله‌ها نیز می‌توانند از ام‌القصر از مسیر خور عبدالله به سوی بنادر جنوبی ایران، از جمله بندر لنگه، منتقل شوند.

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چرا خصب همچنان پرطرفدار است؟

با وجود کندی و افزایش هزینه‌ها، مسیر خصب همچنان برای بسیاری از تجار جذاب‌تر از مسیرهای جایگزین است که یکی از دلایل آن، امکان انتقال بار به عمان از دو مسیر زمینی و دریایی است.

بخشی از بارها می‌توانند از خاک امارات به سوی عمان منتقل شوند و به گفته منابع تجاری، نظارت بر برخی محموله‌هایی که از مسیر زمینی به عمان می‌روند، در مقایسه با مسیرهای کاملا دریایی، کمتر است.

در مقابل، محموله‌هایی که قرار است از امارات به بندر ام‌القصر عراق منتقل شوند، معمولا باید از اسکله‌های رسمی در دبی یا دیگر بنادر امارات بارگیری شوند.

در این مسیر، تریلرها و کانتینرها از سامانه‌های اسکن عبور می‌کنند و روند کنترل و نظارت بر آنان سخت‌گیرانه‌تر است.

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اهمیت بندر ام‌القصر برای عراق و جمهوری اسلامی

بندر ام‌القصر از مهم‌ترین بنادر عراق در خلیج فارس است و حدود ۶۰ کیلومتری جنوب بصره قرار دارد.

بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی عراق، از جمله غلات و شکر، از طریق این بندر انجام می‌شود و این بندر نقش مهمی در اتصال عراق به مسیرهای تجاری خلیج فارس دارد.

نزدیکی ام‌القصر به بصره، مرز شلمچه و خوزستان، این بندر را از نظر جغرافیایی به گزینه‌ای قابل استفاده برای انتقال کالا به ایران تبدیل کرده است.

مقام‌های محلی در ایران نیز پیش‌تر به استفاده از این مسیر اشاره کرده بودند.

جواد کاظم‌نسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، اردیبهشت‌ماه در دیدار با رییس کل گمرک ایران گفته بود توافق‌هایی برای ورود کالاهای اساسی و اقلام امدادی از طریق بندر ام‌القصر عراق صورت گرفته است.

حادثه اخیر در ام‌القصر

اما استفاده از مسیر ام‌القصر بدون ریسک نیست. نیروی دریایی سپاه پاسداران اخیرا یک کشتی تجاری را در این بندر هدف قرار داد و آن را «آمریکایی-اسرائیلی» خواند.

سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله در تلافی هدف قرار دادن کشتی ایرانی «لیان استار» از سوی آمریکا انجام شده است.

این حمله نشان داد حتی مسیرهای جایگزین در عراق نیز از تنش‌های نظامی و امنیتی در امان نیستند. با این حال، افزایش فشار بر مسیرهای سنتی تجارت دریایی ایران باعث شده تجار و واسطه‌های حمل‌ونقل به استفاده از مسیرهای پرریسک‌تر نیز فکر کنند.