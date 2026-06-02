وزارت کشور بحرین اعلام کرد با توجه به تداوم وضعیت پرتنش امنیتی کنونی ناشی از پیامدهای آنچه تجاوز جمهوری اسلامی خواند و در راستای حفظ امنیت کشور و سلامت همه شهروندان، سفر شهروندان بحرینی به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.
وزارت کشور بحرین همچنین تاکید کرد اقدامات قانونی لازم علیه افرادی که این ممنوعیت را نقض کنند، اتخاذ خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، گفت: «وقتی نفت ملی شد، تاریخ قضاوت کرد که آن تصمیم، چه تصمیم مهمی بود که در آن مقطع گرفته شد. امروز ما میخواهیم تنگه هرمزمان را ملی کنیم. دعوا، دعوای ملی شدن تنگه هرمز است.»
او اضافه کرد: «تنگه هرمز همه مناسبات را به هم میریزد. عدد، رقم و درآمد آنجا مهم نیست. عوایدی دارد که بسیار فراتر از این چرتکههایی است که گاهی اوقات انداخته میشود و دشمن نیز متوجه این موضوع شده است.»
گودرزی درباره عبور و مرور از تنگه هرمز ادامه داد: «اگر شناوری متعلق به کشور دوست باشد و رفتار متخاصمانه نداشته باشد، به راحتی و در قالب پروتکلهای نیروهای مسلح عبور میکند. اگر بیطرف هم باشد، باز هم مشکلی ندارد، اما اگر کشور متخاصم باشد و قرار باشد به جای جابهجایی کالا، تسلیحات نظامی برای تخاصم با ملت ایران منتقل کند، جمهوری اسلامی قاطعانه در آنجا خواهد ایستاد.»
دومین روز نشست انجمن آزادی اسلو با سخنرانی نور پهلوی، فرزند ارشد شاهزاده رضا پهلوی، آغاز شد.
او در این نشست با انتقاد از جمهوری اسلامی گفت این نظام مشروعیت ندارد و تاکيد کرد مردم ایران برای آزادی و زندگی بهتر جان دادهاند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربیزبان ارتش اسرائیل، در شبکه ایکس با انتشار پیامی فوری، بار دیگر به ساکنان لبنان که در شهر نبطیه حضور دارند هشدار داد منطقه را تخلیه کنند.
او در پی آنچه «نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله» خواند، نوشت ارتش اسرائیل ناچار است با قدرت علیه این گروه اقدام کند، اما قصد آسیب رساندن به ساکنان غیرنظامی را ندارد.
ادرعی از ساکنان نبطیه خواست برای حفظ امنیت خود، فورا خانههایشان را ترک کرده و به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند.
سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین هشدار داد هر فردی که در نزدیکی نیروهای حزبالله، تاسیسات یا تجهیزات نظامی این گروه حضور داشته باشد، جان خود را در معرض خطر قرار میدهد.
او در این سخنرانی تاکید کرد حکومت ایران قادر به خاموش کردن اعتراضات مردم نیست.
سایت هرانا گزارش داد مریم باباجانی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شده است.
طبق این گزارش، باباجانی بابت دو اتهام «امنیتی» به ۲۰ سال و یک روز حبس و ۱۲ سال و شش ماه و یک روز زندان محکوم شده است. در حکم صادرشده، اتهاماتی با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی» علیه او مطرح شده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده باباجانی، نوشت پس از صدور این حکم، حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع او، درخواست فرجامخواهی نسبت به رای صادره را ثبت کرده است.
مریم باباجانی اواخر دیماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایذه بازداشت شد و مدتی بعد با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.