دادگستری سمنان از توقیف داراییهای ۱۸ شهروند دیگر با اتهامهای مرتبط با جنگ خبر داد
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، از شناسایی و توقیف داراییهای ۱۸ شهروند دیگر، با اتهامهای مرتبط با جنگ خبر داد.
سامان جعفرپورمقدم، ۳۸ ساله و اهل فولادشهر اصفهان در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه کشته شد. او طی نخستین ساعات تجمعات اعتراضی در مقابل دادگستری فولادشهر، از پشت سر هدف گلوله جنگی قرار گرفت و پیکرش ۱۰ روز بعد به خانواده تحویل داده شد.
بنا بر روایت نزدیکانش، یکی از دوستان سامان با خانواده تماس گرفت و خبر مجروح شدن او را به پدرش داد.
پدر سامان بلافاصله خود را به بیمارستان رساند و با صحنه انتقال مجروحی غرق در خون به اورژانس مواجه شد که بعدتر مشخص شد فرزندش است.
شدت خونریزی سامان به حدی بود که تلاش کادر درمان برای نجاتش نتیجه نداد و او در بیمارستان جان باخت.
به گفته شاهدان عینی، پس از جانباختن سامان، خانواده او را از بیمارستان بیرون کردند.
صبح روز بعد، زمانی که پدر سامان برای پیگیری وضعیت فرزندش به بیمارستان مراجعه کرد، به او گفته شد که حدود ساعت چهار صبح تمامی پیکرها از بیمارستان منتقل شدهاند.
براساس این گزارشها، خانواده پس از آن نزدیک به ۱۰ روز جستوجو، سرانجام در ۲۶ دیماه پیکر سامان جعفرپورمقدم را از باغ رضوان اصفهان تحویل گرفتند و ۲۷ دیماه، او را در آرامستان فولادشهر به خاک سپردند.
تصاویر و اطلاعاتی درباره یکی از مجروحان اعتراضهای دیماه رشت به ایران اینترنشنال ارسال شده که نشان میدهد یک جوان ۱۹ ساله با گلولههای ساچمهای در بدن به مدت چند ماه در بیمارستان بستری بوده و جراحت جدی به ریهاش وارد شده است.
یکی از نزدیکان این معترض مجروح به ایران اینترنشنال گفت که گلوله ساچمهای به زیر قلب این جوان اصابت کرد، به ریهاش آسیب زد و پزشکان ناچار به خارج کردن طحال او شدند. همچنین بخشی از روده او برداشته شده است.
این جوان ۱۹ ساله همراه با بردار کوچکترش در تجمع شرکت کرده بود و خودش را مقابل برادرش سپر کرد و هدف تیر قرار گرفت.
یک منبع نزدیک گفت که مسئولان بیمه از پرداخت هزینهها برای مجروحان اعتراضها خودداری کردهاند.
او حدود یک ماه پیش از بیمارستان مرخص شده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با متهم کردن اسرائیل و آمریکا به بیثباتسازی منطقه، گفت آتشبس در لبنان بخشی جداییناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتشبس را نقض کرده است.
بقایی در نشست خبری دوشنبه ۱۱ خرداد گفت اسرائیل طی ۸۰ سال گذشته با حمایت آمریکا «جنگ دائمی» علیه کشورهای منطقه به راه انداخته است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد آتشبس در لبنان بخش جداییناپذیر هرگونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ به شمار میرود و بدون آن نمیتوان به صلح پایدار دست یافت.
او در ادامه آمریکا را به نقض آتشبس متهم کرد و گفت: «تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتشبس است.»
بقایی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرفها نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمیشود.
او تاکید کرد «گفتوگوها از ابتدا در شرایطی آغاز شده که میان دو طرف بیاعتمادی عمیقی وجود داشته است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را به تغییر مداوم مواضع خود متهم کرد و گفت واشینگتن به طور مستمر مطالبات جدید و گاه متناقضی مطرح میکند که به گفته او روند مذاکرات را طولانی کرده است.
بقایی همچنین اسرائیل را «عامل مخرب» در منطقه خواند و گفت این کشور مانع شکلگیری هر روندی برای کاهش تنش در غرب آسیا میشود. او افزود: «پشت هر آنچه در لبنان، منطقه و غرب آسیا بهواسطه اسرائیل در حال وقوع است، آمریکا و حمایتهای آن قرار دارد.»
او در بخشی دیگر از سخنانش خطاب به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت باید از تحولات اخیر درس بگیرند و اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از امکانات و ظرفیتهای آنها علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند.
بقایی همچنین سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به قطر را «مثبت و مفید» توصیف کرد و گفت در این سفر درباره برخی موضوعات مالی و سرمایههای بلوکهشده ایران گفتوگو شده است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پایان تاکید کرد: «در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و هیچ مذاکرهای در موضوع هستهای صورت نگرفته است.»
از میان سه بازیکن گرانقیمت فوتبال ایران در سایت ترانسفرمارکت، تنها مهدی قایدی در فهرست تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد. سردار آزمون با ارزش ۶ میلیون یورو و اللهیار صیادمنش با ارزش ۳ میلیون یورو، با وجود فصل موفق در سطح باشگاهی، از سوی امیر قلعهنویی دعوت نشدند.
سردار آزمون، مهاجم شباب الاهلی در حالی از تیم ملی کنار گذاشته شده که فصل موفقی را در امارات متحده عربی پشت سر گذاشت و یکی از ستارههای تیمش بود. حذف او در شرایطی رخ داده که طی ماههای اخیر به دلیل مواضعش علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتشار تصویری در کنار حاکم دبی، با حواشی فراوانی روبهرو شده بود.
اللهیار صیادمنش نیز دیگر غایب بزرگ فهرست تیم ملی است. مهاجم وسترلو بلژیک فصل خوبی را پشت سر گذاشت و از بازیکنان تاثیرگذار تیمش بود، اما جایی در فهرست نهایی پیدا نکرد.
این در حالی است که علیرضا جهانبخش با وجود سقوط تیمش در لیگ بلژیک و ثبت تنها حدود ۹۰۰ دقیقه بازی در طول فصل، همچنان در فهرست تیم ملی حضور دارد؛ موضوعی که انتقادها نسبت به تصمیمات کادر فنی را افزایش داده و پرسشهایی درباره نقش عوامل غیرفنی در انتخاب نفرات تیم ملی به وجود آورده است.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه اعلام کرد: «جمهوری اسلامی در شرایط جنگ، ترتیبات جدیدی برای کنترل عبور و مرور تعریف کرده و به هیچ کشوری اجازه دخالت نمیدهد.»
غریبآبادی با اشاره به این که «تنگه هرمز دو دولت ساحلی بیشتر ندارد، جمهوری اسلامی و سلطنت عمان»، گفت: هر ترتیبات حقوقی در «زمان صلح» باید با همکاری و مشورت با عمان باشد.
او گفت: «آمریکا و رییسجمهوری او با نقض حقوق بینالملل عمان را تهدید کردهاند، اما ما از عمان خواستهایم تسلیم تهدیدها نشود و حاکمیت خود را در زمان صلح اعمال کند.»