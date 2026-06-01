اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با متهم کردن اسرائیل و آمریکا به بی‌ثبات‌سازی منطقه، گفت آتش‌بس در لبنان بخشی جدایی‌ناپذیر از هر توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ است و آمریکا نیز با اقدامات خود در منطقه آتش‌بس را نقض کرده است.

بقایی در نشست خبری دوشنبه ۱۱ خرداد گفت اسرائیل طی ۸۰ سال گذشته با حمایت آمریکا «جنگ دائمی» علیه کشورهای منطقه به راه انداخته است.

او در ادامه آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم کرد و گفت: «تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی ایران مصداق نقض آتش‌بس است.»

بقایی گفت مذاکره نشانه اعتماد میان طرف‌ها نیست و دیپلماسی نیز جایگزین قدرت محسوب نمی‌شود.

او تاکید کرد «گفت‌وگوها از ابتدا در شرایطی آغاز شده که میان دو طرف بی‌اعتمادی عمیقی وجود داشته است.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را به تغییر مداوم مواضع خود متهم کرد و گفت واشینگتن به طور مستمر مطالبات جدید و گاه متناقضی مطرح می‌کند که به گفته او روند مذاکرات را طولانی کرده است.

بقایی همچنین اسرائیل را «عامل مخرب» در منطقه خواند و گفت این کشور مانع شکل‌گیری هر روندی برای کاهش تنش در غرب آسیا می‌شود. او افزود: «پشت هر آنچه در لبنان، منطقه و غرب آسیا به‌واسطه اسرائیل در حال وقوع است، آمریکا و حمایت‌های آن قرار دارد.»

او در بخشی دیگر از سخنانش خطاب به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت باید از تحولات اخیر درس بگیرند و اجازه ندهند آمریکا و اسرائیل از امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند.

بقایی همچنین سفر هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی به قطر را «مثبت و مفید» توصیف کرد و گفت در این سفر درباره برخی موضوعات مالی و سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران گفت‌وگو شده است.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پایان تاکید کرد: «در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است و هیچ مذاکره‌ای در موضوع هسته‌ای صورت نگرفته است.»