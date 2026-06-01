در فاصله ۱۰ روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال ایران در بحرانی بیسابقه گرفتار شده است؛ بهطوری که به گفته امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، تمام برنامههای آمادهسازی با بنبست روبهرو شده است.
فدراسیون فوتبال که پیش از این برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، با انتقال کمپ خود از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک موافقت کرده بود، اکنون در وضعیتی عجیب نهتنها روادید آمریکا را دریافت نکرده، بلکه هنوز موفق به دریافت ویزای مکزیک نیز نشده است. با این حال، به نظر میرسد مشکل ویزای مکزیک در حال حل شدن باشد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «سفارت مکزیک در آنکارا از انجام انگشتنگاری صرفنظر کرده و مقرر شد دو نماینده برای دریافت ویزاها مراجعه کنند. روادید اعضای تیم ملی تا یک یا دو روز آینده صادر خواهد شد.»
در این میان، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، بهجای حل این بحران، مسئولیت را متوجه فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، میداند و میگوید: «تکرار میکنم، فیفا مسئول برگزاری مسابقات است و از نظر ما مسئول صدور ویزا نیز فیفا است، نه دولت آمریکا؛ چون فیفا این مسابقات را در آنجا برگزار میکند.» او با اشاره به تعهدات کشور میزبان، آمریکا، ابراز امیدواری کرد که این مسئله از طریق گفتوگوهای مستقیم حل شود.
اما روند صدور روادید آمریکا با سیاستهای واشینگتن روبهرو شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر ضمن مخالفت نکردن با ورود بازیکنان تیم ملی به خاک آمریکا، گفت: «آنها نمیتوانند یک مشت «تروریست» عضو سپاه پاسداران را بهعنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»
در حالی که سایر تیمهای صعودکننده به جام جهانی بدون دغدغههایی مانند ویزا یا مشکلات مالی، آخرین مراحل آمادهسازی خود را پشت سر میگذارند، حضور یا عدم حضور تیم ملی ایران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. این وضعیت بر آمادگی روانی و فنی بازیکنان در آستانه این رقابتها تاثیر گذاشته است.
این ابهام احتمالا تا پایان حضور ایران در جام جهانی ادامه خواهد داشت. کاروان ایران حتی در صورت دریافت ویزا، به دلیل رفتوآمدهای مداوم میان مکزیک و آمریکا برای برگزاری مسابقات، باید در هر مرحله از کنترلهای مرزی عبور کند؛ جایی که ماموران مرزی طبق قانون میتوانند مانع ورود افراد دارای ویزای معتبر به خاک آمریکا شوند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر میثم نوری ۲۵ ساله، از جانباختگان اعتراضات ۱۹ دیماه در اصفهان، پس از تحویل به بیمارستان عسگریه برای حدود سه هفته ناپدید شد و در نهایت پس از پیگیریها و فشارهای فراوان به خانواده تحویل داده شد.
میثم شامگاه ۱۹ دیماه، حدود ساعت ۱۰ شب، در جریان تظاهرات روبروی پایگاه بسیج شیخطوسی در اصفهان هدف شلیک ماموران حکومت از پشت سر قرار گرفت و کشته شد.
به گفته یک منبع مطلع، پیکر میثم تا حدود ساعت چهار بامداد در خانه باقی ماند و سپس به بیمارستان عسگریه منتقل شد. پس از آن، پیکر او ناپدید شد و خانواده حدود سه هفته برای تحویل گرفتن آن پیگیری کردند.
ماموران امنیتی به خانواده اجازه ندادند میثم را در باغ رضوان اصفهان به خاک بسپارند. پیکر او در نهایت، با تدابیر امنیتی، در روستای هفتشویه اصفهان به خاک سپرده شد.
میثم تحصیلکرده رشته ریاضی و از خانوادهای کمبرخوردار بود
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، اعدام شدند.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، محمدینیا و مالکی را «لیدر کودتای دیماه» معرفی کرد و نوشت احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد به اجرا درآمد.
میزان اتهامات این دو زندانی سیاسی را «آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی» در تهران، «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» و «ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.
از دیگر اتهامات محمدینیا و مالکی «درگیری با ماموران انتظامی و حافظان امنیت، انسداد خیابانها و ممانعت از عبور و مرور مردم» عنوان شده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود این دو «با برنامهریزی قبلی و با هدف ایجاد آشوب و اغتشاش» در اعتراضات ۱۹ دی شرکت کردند و پس از «شناسایی و کشف محل اختفایشان»، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، مستنداتی درباره اتهامات مطرحشده علیه محمدینیا و مالکی ارائه نکرد و تنها نوشت «تصاویر دوربینهای مداربسته مسجد و سایر دوربینهای موجود در محدوده» اقدامات آنها را نشان داده است.