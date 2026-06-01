با وجود این ناکامی، هواداران آرسنال در دور روز گذشته از این مدافع برزیلی به طور گسترده حمایت کردند؛ در همین آخر هفته، نام گابریل به پرفروش‌ترین نام چاپ‌شده روی پیراهن‌های باشگاه تبدیل شد و در مقطعی، فروش پیراهن او دو برابر هر بازیکن دیگری بود.

گابریل پس از فینال در شبکه‌های اجتماعی نوشت این شکست «دردناک» بوده، اما در عین حال تأکید کرد به تیمش افتخار می‌کند و از عملکرد آرسنال در فصل ۲۶-۲۰۲۵ رضایت دارد.

او نوشت: «از هواداران فوق‌العاده‌مان بابت حمایتی که در تمام مسیر کنارمان بودند، تشکر می‌کنم. شما شایسته جشن گرفتن این مسیر با ما هستید. فصل آینده می‌بینمتان!»

در این دیدار، ابره‌چی اِزه که تابستان گذشته از کریستال پالاس به آرسنال پیوست نیز یکی از پنالتی‌هایش را از دست داد.

دکلن رایس پس از بازی به شبکه تی‌ان‌تی اسپورت گفت: «آن‌ها (گابریل و اِزه) از اینکه در فینال لیگ قهرمانان پنالتی از دست دادند، ناراحت و ویران شده‌اند. خوشایند نیست، اما ما دوست‌شان داریم و کنارشان هستیم. این اتفاق در فوتبال می‌افتد. آن‌ها آخرین بازیکنانی نخواهند بود که در فینال‌ها پنالتی از دست می‌دهند. همه پنالتی از دست داده‌اند. بدون این دو نفر، ما این فصل قهرمان لیگ برتر نمی‌شدیم، این قطعی است.»

آرسنال روز یکشنبه نخستین قهرمانی مردان خود در ۲۲ سال گذشته را با رژه‌ای در خیابان‌های شمال لندن جشن گرفت. باشگاه اعلام کرد بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون نفر در این مراسم حضور داشتند.

گابریل که در سال ۲۰۲۰ به آرسنال پیوست، تاکنون ۲۶۱ بازی برای این باشگاه انجام داده است. او با حضور در ۳۰ بازی از ۳۲ دیدار لیگ و ۱۱ بازی از ۱۵ مسابقه اروپایی نقشی کلیدی در قهرمانی آرسنال در لیگ برتر و صعود به فینال لیگ قهرمانان داشت.