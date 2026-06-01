این رسانه حکومتی در گزارش خود، محمدی‌نیا و مالکی را «لیدر کودتای دی‌ماه» معرفی کرد و نوشت احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد به اجرا درآمد.

میزان اتهامات این دو زندانی سیاسی را «آتش‌ زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی» در تهران، «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروه‌های متخاصم» و «ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش ‌زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.

از دیگر اتهامات محمدی‌نیا و مالکی «درگیری با ماموران انتظامی و حافظان امنیت، انسداد خیابان‌ها و ممانعت از عبور و مرور مردم» عنوان شده است.

خبرگزاری قوه قضاییه افزود این دو «با برنامه‌ریزی قبلی و با هدف ایجاد آشوب و اغتشاش» در اعتراضات ۱۹ دی شرکت کردند و پس از «شناسایی و کشف محل اختفایشان»، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

این رسانه حکومتی در گزارش خود، مستنداتی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه محمدی‌نیا و مالکی ارائه نکرد و تنها نوشت «تصاویر دوربین‌های مداربسته مسجد و سایر دوربین‌های موجود در محدوده» اقدامات آن‌ها را نشان داده است.

جمهوری اسلامی در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» ، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آن‌ها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

جلسه رسیدگی به پرونده محمدی‌نیا و مالکی که در زندان قزلحصار محبوس بودند، دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.

در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشت‌شده که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.

روایت میزان از جزییات پرونده

خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد محمدی‌نیا و مالکی اتهامات منتسب به خود را پذیرفته و «اعتراف» کرده بودند.

بر اساس این گزارش، محمدی‌نیا در جریان رسیدگی به پرونده، به «شعار دادن، بستن خیابان، حمله به مسجد و آتش‌زدن دو دستگاه موتورسیکلت» در جریان اعتراضات ۱۹ دی در تهران «اعتراف» کرده بود.

میزان افزود مالکی نیز نقش خود در «شکستن در مسجد» و «آتش زدن» این مکان را پذیرفته بود.

خبرگزاری قوه قضاییه در حالی به «اعتراف» متهمان اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر گزارش‌ها متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.

این موضوع همواره به نگرانی‌ها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان سیاسی دامن زده است.

ایران‌اینترنشنال شامگاه ۱۰ خرداد گزارش داده بود محمدی‌نیا و مالکی در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند.

جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و ده‌ها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله مشارکت در اعتراضات دی‌ماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.

پیش‌تر در چهارم خرداد، حکم اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی ، از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی در نائین اصفهان، اجرا شده بود.