بقایی بیانیه اتحادیه اروپا درباره حملات به کشورهای خلیج فارس را «ریاکارانه» خواند
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکه ایکس، در واکنش به بیانیه سخنگوی اتحادیه اروپا که حملات به کشورهای خلیج فارس را محکوم کرده بود، نوشت: «این بیانیه، ریاکارانه و غیرمسئولانه است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر میثم نوری ۲۵ ساله، از جانباختگان اعتراضات ۱۹ دیماه در اصفهان، پس از تحویل به بیمارستان عسگریه برای حدود سه هفته ناپدید شد و در نهایت پس از پیگیریها و فشارهای فراوان به خانواده تحویل داده شد.
میثم شامگاه ۱۹ دیماه، حدود ساعت ۱۰ شب، در جریان تظاهرات روبروی پایگاه بسیج شیخطوسی در اصفهان هدف شلیک ماموران حکومت از پشت سر قرار گرفت و کشته شد.
به گفته یک منبع مطلع، پیکر میثم تا حدود ساعت چهار بامداد در خانه باقی ماند و سپس به بیمارستان عسگریه منتقل شد. پس از آن، پیکر او ناپدید شد و خانواده حدود سه هفته برای تحویل گرفتن آن پیگیری کردند.
ماموران امنیتی به خانواده اجازه ندادند میثم را در باغ رضوان اصفهان به خاک بسپارند. پیکر او در نهایت، با تدابیر امنیتی، در روستای هفتشویه اصفهان به خاک سپرده شد.
میثم تحصیلکرده رشته ریاضی و از خانوادهای کمبرخوردار بود
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، اعدام شدند.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، محمدینیا و مالکی را «لیدر کودتای دیماه» معرفی کرد و نوشت احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد به اجرا درآمد.
میزان اتهامات این دو زندانی سیاسی را «آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی» در تهران، «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» و «ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.
از دیگر اتهامات محمدینیا و مالکی «درگیری با ماموران انتظامی و حافظان امنیت، انسداد خیابانها و ممانعت از عبور و مرور مردم» عنوان شده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود این دو «با برنامهریزی قبلی و با هدف ایجاد آشوب و اغتشاش» در اعتراضات ۱۹ دی شرکت کردند و پس از «شناسایی و کشف محل اختفایشان»، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، مستنداتی درباره اتهامات مطرحشده علیه محمدینیا و مالکی ارائه نکرد و تنها نوشت «تصاویر دوربینهای مداربسته مسجد و سایر دوربینهای موجود در محدوده» اقدامات آنها را نشان داده است.