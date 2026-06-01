فرمانده یک یگان در سامانه موشکی حزبالله کشته شد
ارتش اسرائیل اعلام کرد محمد موسی مترک، فرمانده یک یگان در سامانه موشکی حزبالله، کشته شده است.
به گفته ارتش اسرائیل، مترک طی سالها مسئولیتهای متعددی در سامانه موشکی حزبالله بر عهده داشته است.
پس از آن که تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، گزارش داد جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان، تبادل پیام با آمریکا را متوقف میکند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به انبیسی نیوز گفت که پیش از این تصمیم، از آن مطلع نشده بود.
ترامپ در یک تماس کوتاه با این رسانه گفت: «آنها مذاکرهکنندگان بهتری هستند تا جنگجویان. اما چنین چیزی را به ما اطلاع ندادهاند.»
او افزود: «این به این معنا نیست که ما برویم و همهجا را با بمب هدف قرار دهیم. ما محاصره را حفظ خواهیم کرد.»
ترامپ درباره مذاکرات ایران گفت: «اگر بخواهید حقیقت را بدانید، فکر میکنم بیش از حد صحبت کردهایم. فکر میکنم سکوت کردن میتواند بسیار خوب باشد و این وضعیت ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.»
علی حمدان، مشاور ارشد رییس پارلمان لبنان به اکسیوس گفت که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ گفته است حزبالله آماده پذیرش یک آتشبس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را نیز تضمین خواهد کرد.
بر اساس گزارش اکسیوس، آمریکا طی روزهای گذشته طرحی برای آتشبس مرحلهای ارائه کرده بود که بر اساس آن حزبالله باید حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف میکرد و در مقابل، اسرائیل نیز متعهد میشود بیروت را هدف حمله قرار ندهد و آتشبس بهتدریج به سایر مناطق گسترش یابد.
اما به گفته منابع، علی حمدان این پیشنهاد را رد کرده و خواستار آتشبس کامل شده است.
به گزارش اکسیوس، در مقابل، یک مقام آمریکایی گفته است که ارزیابی واشینگتن از پاسخ بری همچنان «ناامیدکننده و مبهم» باقی مانده است.
کوین کیگان، کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی انگلیس، اعلام کرد به سرطان مرحله چهار مبتلا شده است. مرحله چهار پیشرفتهترین مرحله سرطان محسوب میشود و به این معناست که بیماری به بخشهای دیگر بدن گسترش یافته است.
خانواده کیگان نخستینبار در زمستان گذشته و پس از آنکه این مرد ۷۵ ساله به دلیل «بررسیهای بیشتر درباره علائم مداوم شکمی» در بیمارستان تحت معاینه قرار گرفت فاش کردند که او با سرطان دستوپنجه نرم میکند.
کیگان که طی ماههای اخیر تحت درمان بوده است.
به نوشته بیبیسی، کیگان در یکی از نخستین حضورهای عمومی خود پس از انتشار این خبر، هنگام بازگشت به نیوکاسل برای یک برنامه زنده، با تشویق ایستاده و احساسی حاضران روبهرو شد.
او روی صحنه تئاتر و اپرای تاین گفت: «بعد از تصادف رانندگی، مجبور به جراحی شدم. هنگام انجام اسکن برای عمل، فهمیدند که سرطان دارم. گفتند بهترین پزشک را برای مقابله با چیزی که داری، یعنی سرطان مرحله چهار، در اختیار داریم. برای ملاقاتش رفتم. او هوادار لیورپول بود، فهمیدم تنها نخواهم ماند.»
پزشک به کوین کیگان گفته که این درمان جدید درصد موفقیت فوقالعادهای دارد: «پرسیدم: درصد موفقیت چقدر است؟ گفت: ۳۳ درصد! فکر میکردم ۸۰ یا ۹۰ درصد باشد. اما فقط ۳۳ درصد! فعلاً که هنوز اینجا هستم.»
کیگان در دوران بازیگری در تیمهای اسکونتورپ یونایتد، لیورپول، هامبورگ، ساوتهمپتون و نیوکاسل بازی کرد و دوران پرافتخاری داشت. او بعدها هدایت نیوکاسل، فولام، تیم ملی انگلستان و منچسترسیتی را نیز بر عهده گرفت.
کیگان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای تاریخ نیوکاسل است؛ معمار تیم مشهور به «سرگرمکنندهها» که در سال ۱۹۹۶ برای قهرمانی لیگ برتر رقابت کرد.
جایگاه او در باشگاه چنان است که ادی هاو، سرمربی کنونی نیوکاسل، هنگام قبول هدایت تیم در سال ۲۰۲۱ با کیگان تماس گرفت تا درباره باشگاه و ذهنیتی که برای موفقیت لازم است، مشورت بگیرد.
هاو فصل دشواری را پشت سر گذاشته و نیوکاسل به رتبه دوازدهم لیگ برتر سقوط کرده است، اما کیگان همچنان از «اولین مربیای که از زمانی که بیشتر ما زندهایم جامی برده» حمایت میکند؛ اشارهای به قهرمانی لیگ کاپ در فصل گذشته.
دعوت برای بازگشت کیگان به ورزشگاه سنتجیمز پارک همچنان پابرجاست. او که گفته بود نمیخواهد «مزاحم» باشد، تأکید کرد دوست دارد روزی برای خداحافظی بازگردد؛ چرا که از زمان پیروزی در پرونده شکایت خود درباره اخراج سازنده در سال ۲۰۰۹، دیگر مسابقهای را در این ورزشگاه از نزدیک تماشا نکرده است.
با این حال، تمایلی به ساخت تندیس برای خود در بیرون ورزشگاه ندارد.
او گفت: «متأسفم، باید صبر کنید تا وقتی که از دنیا بروم. با تندیسهایی که بیرون ورزشگاه هستند مشکلی ندارم، اما چیزی نیست که برایم اهمیت زیادی داشته باشد. تندیس من همان نحوه استقبال شما از من است.»
باشگاه نیوکاسل در بیانیهای «حمایت صمیمانه» و «بهترین آرزوها»ی خود را برای کیگان و خانوادهاش ابراز کرد.
در این بیانیه آمده است: «کوین جایگاهی منحصربهفرد و ارزشمند در تاریخ نیوکاسل یونایتد و در قلب هواداران ما دارد. اشتیاق، رهبری و ارتباط او با باشگاه و شهر، برخی از بهیادماندنیترین لحظات ما را رقم زده است.»
نیوکاسل نوشته است: «همه اعضای باشگاه در کنار کوین هستند و برای او و خانوادهاش در مسیر پیش رو آرزوی قدرت و موفقیت دارند. کوین همیشه در سنتجیمز پارک با آغوش باز پذیرفته خواهد شد و امیدواریم بهزودی دوباره او را ببینیم.»
رسانههای ایران از «هشدار قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا» به اسرائیل درباره حمله به ضاحیه بیروت خبر دادند.
در این هشدار به نقل از علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا و با اشاره به دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله ارتش اسرائیل به مواضع حزبالله در بیروت آمده که «در صورت عملی شدن این تهدید» به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در اسرائیل هشدار داده میشود «اگر نمیخواهند آسیب ببینند منطقه را ترک کنند.»
همزمان حساب منتسب به سازمان اطلاعات سپاه در ایکس نوشت که جمهوری اسلامی عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار میدهد.
سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل محدودیتهای دولت فرانسه علیه مقامها و شرکتهای اسرائیلی در نمایشگاه تسلیحاتی یوروساتوری را «شرمآور» توصیف کرد.
به گزارش رویترز، او افزود: «شرکتهای دفاعی اسرائیلی شرکتکننده در یوروساتوری از سوی دولت فرانسه تنها مجاز به نمایش محصولات پدافند هوایی خواهند بود.»
سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل ادامه داد که دولت فرانسه تصمیم گرفته مقامهای اسرائیلی را از مشارکت رسمی در نمایشگاه دفاعی یوروساتوری در ماه جاری میلادی منع کند.
یوروساتوری یکی از بزرگترین نمایشگاههای بینالمللی صنایع دفاعی و امنیتی در جهان است که هر دو سال یکبار در فرانسه برگزار میشود.