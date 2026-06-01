خانواده کیگان نخستین‌بار در زمستان گذشته و پس از آن‌که این مرد ۷۵ ساله به دلیل «بررسی‌های بیشتر درباره علائم مداوم شکمی» در بیمارستان تحت معاینه قرار گرفت فاش کردند که او با سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کند.

کیگان که طی ماه‌های اخیر تحت درمان بوده است.

به نوشته بی‌بی‌سی، کیگان در یکی از نخستین حضورهای عمومی خود پس از انتشار این خبر، هنگام بازگشت به نیوکاسل برای یک برنامه زنده، با تشویق ایستاده و احساسی حاضران روبه‌رو شد.

او روی صحنه تئاتر و اپرای تاین گفت: «بعد از تصادف رانندگی،‌ مجبور به جراحی شدم. هنگام انجام اسکن برای عمل، فهمیدند که سرطان دارم. گفتند بهترین پزشک را برای مقابله با چیزی که داری، یعنی سرطان مرحله چهار، در اختیار داریم. برای ملاقاتش رفتم. او هوادار لیورپول بود، فهمیدم تنها نخواهم ماند.»

پزشک به کوین کیگان گفته که این درمان جدید درصد موفقیت فوق‌العاده‌ای دارد: «پرسیدم: درصد موفقیت چقدر است؟ گفت: ۳۳ درصد! فکر می‌کردم ۸۰ یا ۹۰ درصد باشد. اما فقط ۳۳ درصد! فعلاً که هنوز اینجا هستم.»

کیگان در دوران بازیگری در تیم‌های اسکونتورپ یونایتد، لیورپول، هامبورگ، ساوتهمپتون و نیوکاسل بازی کرد و دوران پرافتخاری داشت. او بعدها هدایت نیوکاسل، فولام، تیم ملی انگلستان و منچسترسیتی را نیز بر عهده گرفت.

کیگان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ نیوکاسل است؛ معمار تیم مشهور به «سرگرم‌کننده‌ها» که در سال ۱۹۹۶ برای قهرمانی لیگ برتر رقابت کرد.

جایگاه او در باشگاه چنان است که ادی هاو، سرمربی کنونی نیوکاسل، هنگام قبول هدایت تیم در سال ۲۰۲۱ با کیگان تماس گرفت تا درباره باشگاه و ذهنیتی که برای موفقیت لازم است، مشورت بگیرد.

100 %

هاو فصل دشواری را پشت سر گذاشته و نیوکاسل به رتبه دوازدهم لیگ برتر سقوط کرده است، اما کیگان همچنان از «اولین مربی‌ای که از زمانی که بیشتر ما زنده‌ایم جامی برده» حمایت می‌کند؛ اشاره‌ای به قهرمانی لیگ کاپ در فصل گذشته.

دعوت برای بازگشت کیگان به ورزشگاه سنت‌جیمز پارک همچنان پابرجاست. او که گفته بود نمی‌خواهد «مزاحم» باشد، تأکید کرد دوست دارد روزی برای خداحافظی بازگردد؛ چرا که از زمان پیروزی در پرونده شکایت خود درباره اخراج سازنده در سال ۲۰۰۹، دیگر مسابقه‌ای را در این ورزشگاه از نزدیک تماشا نکرده است.

با این حال، تمایلی به ساخت تندیس برای خود در بیرون ورزشگاه ندارد.

او گفت: «متأسفم، باید صبر کنید تا وقتی که از دنیا بروم. با تندیس‌هایی که بیرون ورزشگاه هستند مشکلی ندارم، اما چیزی نیست که برایم اهمیت زیادی داشته باشد. تندیس من همان نحوه استقبال شما از من است.»

باشگاه نیوکاسل در بیانیه‌ای «حمایت صمیمانه» و «بهترین آرزوها»ی خود را برای کیگان و خانواده‌اش ابراز کرد.

در این بیانیه آمده است: «کوین جایگاهی منحصربه‌فرد و ارزشمند در تاریخ نیوکاسل یونایتد و در قلب هواداران ما دارد. اشتیاق، رهبری و ارتباط او با باشگاه و شهر، برخی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات ما را رقم زده است.»

نیوکاسل نوشته است: «همه اعضای باشگاه در کنار کوین هستند و برای او و خانواده‌اش در مسیر پیش رو آرزوی قدرت و موفقیت دارند. کوین همیشه در سنت‌جیمز پارک با آغوش باز پذیرفته خواهد شد و امیدواریم به‌زودی دوباره او را ببینیم.»