او همچنین به نقل از ۱۵ ایرانی ساکن آنجا مدعی شد اخبار ناامنی بزرگ‌نمایی شده است. به باور سفیر، شرایط اجتماعی مکزیک به گونه‌ای است که تیم ملی در تیخوانا اقامت به مراتب بهتری نسبت به شهرهای آمریکایی خواهد داشت.

اما واقعیت‌های میدانی، فرسخ‌ها با این اظهارات فاصله دارد. بر اساس داده‌های آژانس‌های امنیتی بین‌المللی، تیخوانا یکی از خطرناک‌ترین و پرحادثه‌ترین شهرهای جهان است.

جنگ‌های خونین کارتل‌های بزرگ مواد مخدر مانند «سینالوآ» برای کنترل مرز آمریکا، این شهر را به میدان جنگ تبدیل کرده و خطر گرفتار شدن در تبادل آتش همواره وجود دارد.

هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره نرخ بالای قتل، جرایم خشن خیابانی، سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی از واقعیت‌های روزمره تیخوانا است؛ تا جایی که ارتش مکزیک برای کنترل اوضاع در خیابان‌ها مستقر شده است.

برخلاف ادعای سفیر، کاروان تیم ملی ایران در این شرایط بحرانی باید تحت پروتکل‌های سخت امنیتی، قرنطینه کامل و بدون هیچ‌گونه تردد شبانه اقامت کند تا از خطرات این شهر به شدت ناامن در امان بماند.

مقامات جمهوری اسلامی برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، با انتقال کمپ خود از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک موافقت کردند.