اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان اخیر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد تهران درباره برنامه موشکی خود وارد مذاکره نخواهد شد.
بقایی دوشنبه ۱۱ خرداد در یک نشست خبری گفت: «دوستان اروپایی باید خودشان را درباره موضوع موشکی ایران بهروزرسانی کنند، چون ما حتی در سطح رسانه هم درباره چنین موضوعاتی که مربوط به دفاع از کیان ایران میشود، صحبت نمیکنیم.»
رییسجمهوری فرانسه شامگاه ۱۰ خرداد خواستار تسریع در روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن شد و گفت در مقطع کنونی، «بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون هیچگونه شرط و مطابق با حقوق بینالملل» در اولویت قرار دارد.
مکرون تاکید کرد ادامه گفتوگوها باید به دستیابی به توافقی «کامل مستحکم» درباره سایر مسائل مورد اختلاف، بهویژه برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و برقراری ثبات منطقهای، منجر شود.
چشمانداز مبهم مذاکرات در سایه اختلافات هستهای و مناقشه لبنان
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد حکومت ایران در این مرحله، درباره «جزییات» پرونده هستهای وارد مذاکره نشده است.
بقایی در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مبنی بر آمادگی قزاقستان برای نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران گفت: «گروسی دوست دارد هر از چند گاهی در رسانهها جلب توجه کند. فعلا درباره جزییات بحث هستهای هیچ گفتوگویی نداریم.»
گروسی شامگاه ۱۰ خرداد در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز از آمادگی قزاقستان در این زمینه خبر داد و اعلام کرد آژانس در این کشور بانک ذخیره اورانیوم با غنای کم دارد و میتواند این مواد را بهصورت ایمن نگهداری کند.
بقایی در ادامه، آمریکا را به «نقض آتشبس» و «تغییر مکرر مواضع» در مذاکرات متهم کرد و افزود گفتوگوها «در دل سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شد و تبادل پیامها در همین فضا در حال انجام است».
او به دیگر موارد اختلاف نظر در مذاکرات تهران و واشینگتن پرداخت و اعلام کرد تاکنون هیچ تفاهمی درباره سازوکار آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی حاصل نشده است.
بقایی با اشاره به تشدید تنشها در لبنان اضافه کرد: «کماکان تاکید داریم که آتشبس در لبنان بخش لاینفک هرگونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نسبت به هرگونه مداخله احتمالی ناتو در تحولات تنگه هرمز هشدار داد و گفت: «هر اقدامی که منجر به پیچیدهتر شدن وضعیت شود، قطعا عاقلانه نیست.»
۱۰ خرداد، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شرایط سختگیرانهتری را به چارچوب پیشنهادی توافق با جمهوری اسلامی افزوده و نسخه اصلاحشده را برای بررسی به تهران ارسال کرده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محاصره دریایی بندرهای ایران و تشدید حملات اسرائیل به لبنان «شواهد روشنی از عدم پایبندی آمریکا به آتشبس» است.
او با تکرار لفاظیهای تهدیدآمیز مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزود: «هر انتخابی بهایی دارد و در نهایت زمان پرداخت آن فرا میرسد.»
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
سرنوشت تنگه هرمز و محاصره دریایی، پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن هستند.
ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، در گفتوگو با ایسنا با دفاع از انتخاب شهر تیخوانا برای کمپ تیم ملی، ادعا کرد که تصویر منفی و ناامن این شهر، ساخته رسانههای آمریکایی است و تیخوانا شهری زنده، مدرن و مشابه اصفهان و مشهد است.
او همچنین به نقل از ۱۵ ایرانی ساکن آنجا مدعی شد اخبار ناامنی بزرگنمایی شده است. به باور سفیر، شرایط اجتماعی مکزیک به گونهای است که تیم ملی در تیخوانا اقامت به مراتب بهتری نسبت به شهرهای آمریکایی خواهد داشت.
اما واقعیتهای میدانی، فرسخها با این اظهارات فاصله دارد. بر اساس دادههای آژانسهای امنیتی بینالمللی، تیخوانا یکی از خطرناکترین و پرحادثهترین شهرهای جهان است.
جنگهای خونین کارتلهای بزرگ مواد مخدر مانند «سینالوآ» برای کنترل مرز آمریکا، این شهر را به میدان جنگ تبدیل کرده و خطر گرفتار شدن در تبادل آتش همواره وجود دارد.
هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره نرخ بالای قتل، جرایم خشن خیابانی، سرقت مسلحانه و آدمربایی از واقعیتهای روزمره تیخوانا است؛ تا جایی که ارتش مکزیک برای کنترل اوضاع در خیابانها مستقر شده است.
برخلاف ادعای سفیر، کاروان تیم ملی ایران در این شرایط بحرانی باید تحت پروتکلهای سخت امنیتی، قرنطینه کامل و بدون هیچگونه تردد شبانه اقامت کند تا از خطرات این شهر به شدت ناامن در امان بماند.
مقامات جمهوری اسلامی برای پرهیز از مواجهه با ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، با انتقال کمپ خود از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک موافقت کردند.