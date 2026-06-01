الجزیره در یک گزارش تحلیلی به بررسی ریشههای تحول فوتبال فرانسه و چگونگی تبدیل شدن این کشور به پرستارهترین تیم دنیا پرداخته است.
توماس مونیه، مدافع تیم ملی بلژیک، چندی پیش با این ادعا که فرانسه استعداد کافی برای چیدن سه تیم مدعی قهرمانی در جام جهانی را دارد، جنجال به پا کرد. شاید خروسها نتوانند با تیم دوم یا سوم خود قهرمان شوند، اما تعداد پرشمار استعدادهای آنها باورنکردنی است؛ تا جایی که ارزش بازیکنان خطخورده از لیست ۲۶ نفره فرانسه، از ارزش تیمهای ملی پرتغال، برزیل، هلند و آرژانتین بیشتر است.
ریشه این تحول به اوایل دهه ۱۹۷۰ برمیگردد. ژرژ بولونی، سرمربی وقت فرانسه، پس از ناکامیهای پیدرپی تیم ملی بین دهههای ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰، راهکار را در تأسیس آکادمیهای فوتبال تحت نظارت فدراسیون دید. دولت فرانسه نیز با هدف ترویج ارزشهای ملی و کسب افتخار، از این طرح حمایت کرد. فدراسیون در نهایت ۱۶ مرکز را شکل داد که کلیرفونتن به مرکز اصلی آن تبدیل شد.
فرانسه نتیجه این برنامهریزی را در جام جهانی ۱۹۹۸ دید؛ جایی که نسل چندملیتی موسوم به «سیاه، سفید، برنز» در خانه قهرمان جهان شد. برنارد لاما، دروازهبان پیشین تیم ملی فرانسه، در گفتوگو با الجزیره درباره این موفقیت میگوید: «نسل پلاتینی در دهه ۱۹۸۰ پر از استعداد بود اما قهرمان جهان نشد. تفاوت نسل ما این بود که همگی خروجی آکادمیها بودیم، تشنه پیروزی بودیم و پدیدهای به نام زینالدین زیدان را داشتیم.»
فرانسه این روند موفقیت را با قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۸ و نایبقهرمانی در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۲۲ ادامه داد.
لاما در بخش دیگری از مصاحبه خود با الجزیره، موفقیت فرانسه را حاصل ترکیب آکادمیها و تأثیر مثبت مهاجرت میداند. بازیکنان نسل جدید مانند دمبله و دوئه، همگی متولد و بزرگشده فرانسه (عمدتاً حومه پاریس) هستند.
لاما معتقد است در روزگاری که فوتبال به سمت تربیت بازیکنان رباتیک میرود، فرانسه به لطف این ستارهها متمایز کار میکند؛ بازیکنانی که از نظر تکنیکی و فیزیکی توانایی فردی بالایی برای تغییر نتیجه دارند و گزینههای هجومی متعددی پیش روی مربی میگذارند.
استفان نادو، مربی و استعدادیاب باسابقه نیز در گفتوگو با الجزیره، رمز این موفقیت را ترکیب سختکوشی، ساختار و سازماندهی میداند. مربیان در این سیستم، آموزش فوتبال را با تکنیکهای خیابانی و بازیهای پرفشار تکبهتک ترکیب میکنند.
فرانک بنتولیلا، مدیر آکادمی کلیرفونتن، به الجزیره میگوید که پاریس در کنار سائوپائولو به یکی از دو قطب اصلی استعدادخیز جهان تبدیل شده است؛ جایی که کودکان در آکادمیهای خصوصی و باشگاههای آماتور، هر روز زیر فشار بالا بازی میکنند و مثل سرباز میجنگند.
کارشناسان در دهه ۱۹۸۰ به فرانسه لقب «برزیل اروپا» را داده بودند؛ حالا فرانسویها با سبک منحصربهفرد خود که تلفیقی از درس و فوتبال روزانه است، این لقب را کاملاً معنا کردهاند.
همزمان با تداوم تنشها در منطقه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دستور حمله به مواضع حزبالله در ضاحیه بیروت را صادر کرد. گزارشها از خروج گسترده ساکنان این منطقه در پی اعلام خبر حمله قریبالوقوع ارتش اسرائیل حکایت دارد.
نتانیاهو دوشنبه ۱۱ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حزبالله را به «نقض مکرر آتشبس» و حمله به شهرها و شهروندان اسرائیلی متهم کرد و نوشت به همراه یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، از ارتش اسرائیل خواسته است مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در ضاحیه هدف قرار دهد.
گزارشها حاکی است که بهدنبال صدور دستور حمله به ضاحیه از سوی مقامهای اسرائیلی، موج خروج ساکنان از حومه جنوبی بیروت آغاز شده و ترافیک سنگینی در مسیرهای خروجی این منطقه شکل گرفته است.
نخستوزیر اسرائیل همچنین در پیامی ویدیویی از گسترش عملیات نظامی ارتش این کشور در جنوب لبنان خبر داد و گفت حزبالله «در حال فرار است».
نتانیاهو افزود اسرائیل مصمم است همانگونه که امنیت را برای ساکنان جنوب این کشور تامین کرده، امنیت را به مناطق شمالی نیز بازگرداند.
به گفته او، اسرائیل اجازه نخواهد داد حزبالله از یک سو به شهرها و شهروندان اسرائیلی حمله کند و از سوی دیگر، مراکز فرماندهی این گروه در ضاحیه بیروت همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر برقراری آتشبس در لبنان بهعنوان یکی از شروط اصلی تهران برای دستیابی به توافق با واشینگتن تاکید دارند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ خرداد با اشاره به تشدید تنشها در لبنان گفت آتشبس در این کشور «بخش لاینفک هرگونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است».
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز ۱۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محاصره دریایی بندرهای ایران و تشدید حملات اسرائیل به لبنان «شواهد روشنی از عدم پایبندی آمریکا به آتشبس» است.
کاتز: اجازه نمیدهیم شمال اسرائیل زیر آتش باشد و بیروت آرام بماند
وزیر دفاع اسرائیل ۱۱ خرداد در سخنانی در یک مراسم نظامی هشدار داد در صورت ادامه حملات حزبالله به مناطق شمالی اسرائیل، بیروت نیز از آرامش برخوردار نخواهد بود.
کاتز تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد وضعیتی حاکم باشد که در آن به جوامع و شهروندان ما آسیب برسد، در حالی که در بیروت آرامش برقرار است.»
او از ادامه عملیات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل علیه حزبالله در لبنان خبر داد و گفت نیروهای اسرائیلی در راستای رفع تهدیدات علیه شهروندان و نظامیان این کشور، به «دستاوردهای قابل توجهی» دست یافتهاند.
کاتز افزود هدف عملیات این است که «لیتانی به منطقهای تحت کنترل امنیتی ارتش اسرائیل، عاری از سلاح و تروریستها تبدیل شود».
رود لیتانی، بزرگترین رودخانه جنوب لبنان، در حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد. بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، منطقه میان مرز لبنان و اسرائیل تا رود لیتانی باید از حضور نیروها و سلاحهای غیردولتی خالی باشد و تحت کنترل ارتش لبنان و نیروهای یونیفل قرار گیرد.
همزمان با گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه حزبالله، نیروهای این کشور ۱۰ خرداد کنترل عملیاتی قلعه راهبردی شقیف (بوفور) در جنوب لبنان را در اختیار گرفتند.
علیرضا فغانی با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به نخستین داور تاریخ فوتبال جهان تبدیل خواهد شد که در چهار دوره جام جهانی قضاوت کرده است.
او سه دوره نخست را بهعنوان نماینده ایران در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تجربه کرد، اما این بار با پرچم استرالیا در بزرگترین رویداد فوتبال جهان حاضر خواهد شد.
فغانی پس از مهاجرت به استرالیا و کنار گذاشته شدن از فهرست بینالمللی داوران ایران، اکنون بهعنوان نماینده استرالیا در مسابقات فیفا فعالیت میکند.
فغانی سال گذشته قضاوت فینال جام جهانی باشگاهها را بر عهده داشت و در حال حاضر هم یکی از گزینههای فیفا برای قضاوت در فینال جام جهانی محسوب میشود. با این حال، انتشار تصاویر دست دادن او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آن مسابقه، واکنش تند رسانههای حکومتی را به دنبال داشت.
همچنین قوه قضاییه از توقیف اموال علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با جمهوری اسلامی خبر داده بود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان اخیر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرد تهران درباره برنامه موشکی خود وارد مذاکره نخواهد شد.
بقایی دوشنبه ۱۱ خرداد در یک نشست خبری گفت: «دوستان اروپایی باید خودشان را درباره موضوع موشکی ایران بهروزرسانی کنند، چون ما حتی در سطح رسانه هم درباره چنین موضوعاتی که مربوط به دفاع از کیان ایران میشود، صحبت نمیکنیم.»
رییسجمهوری فرانسه شامگاه ۱۰ خرداد خواستار تسریع در روند مذاکرات میان تهران و واشینگتن شد و گفت در مقطع کنونی، «بازگشایی فوری تنگه هرمز بدون هیچگونه شرط و مطابق با حقوق بینالملل» در اولویت قرار دارد.
مکرون تاکید کرد ادامه گفتوگوها باید به دستیابی به توافقی «کامل مستحکم» درباره سایر مسائل مورد اختلاف، بهویژه برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و برقراری ثبات منطقهای، منجر شود.
چشمانداز مبهم مذاکرات در سایه اختلافات هستهای و مناقشه لبنان
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد حکومت ایران در این مرحله، درباره «جزییات» پرونده هستهای وارد مذاکره نشده است.
بقایی در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مبنی بر آمادگی قزاقستان برای نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران گفت: «گروسی دوست دارد هر از چند گاهی در رسانهها جلب توجه کند. فعلا درباره جزییات بحث هستهای هیچ گفتوگویی نداریم.»
گروسی شامگاه ۱۰ خرداد در مصاحبه با روزنامه فایننشالتایمز از آمادگی قزاقستان در این زمینه خبر داد و اعلام کرد آژانس در این کشور بانک ذخیره اورانیوم با غنای کم دارد و میتواند این مواد را بهصورت ایمن نگهداری کند.
بقایی در ادامه، آمریکا را به «نقض آتشبس» و «تغییر مکرر مواضع» در مذاکرات متهم کرد و افزود گفتوگوها «در دل سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شد و تبادل پیامها در همین فضا در حال انجام است».
او به دیگر موارد اختلاف نظر در مذاکرات تهران و واشینگتن پرداخت و اعلام کرد تاکنون هیچ تفاهمی درباره سازوکار آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی حاصل نشده است.
بقایی با اشاره به تشدید تنشها در لبنان اضافه کرد: «کماکان تاکید داریم که آتشبس در لبنان بخش لاینفک هرگونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نسبت به هرگونه مداخله احتمالی ناتو در تحولات تنگه هرمز هشدار داد و گفت: «هر اقدامی که منجر به پیچیدهتر شدن وضعیت شود، قطعا عاقلانه نیست.»
۱۰ خرداد، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شرایط سختگیرانهتری را به چارچوب پیشنهادی توافق با جمهوری اسلامی افزوده و نسخه اصلاحشده را برای بررسی به تهران ارسال کرده است.
او با تکرار لفاظیهای تهدیدآمیز مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزود: «هر انتخابی بهایی دارد و در نهایت زمان پرداخت آن فرا میرسد.»
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
سرنوشت تنگه هرمز و محاصره دریایی، پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن هستند.