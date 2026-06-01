کانال ۱۲ اسرائیل: نتانیاهو هنوز به اعلام آتشبس جدید لبنان از سوی ترامپ واکنش نشان نداده
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، بنیامین نتانیاهو تاکنون به اعلام آتشبس جدید در لبنان از سوی دونالد ترامپ واکنشی نشان نداده است.
سایت اتلتیک گزارش داده که فروش پیراهن گابریل، مدافع آرسنال، پس از شکست توپچیها در فینال لیگ قهرمانان اروپا ۳۵۰ درصد افزایش یافت. این درحالی است که گابریل ۲۸ ساله آخرین پنالتی آرسنال را از دست داد و پاریسنژرمن برای دومین فصل پیاپی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
با وجود این ناکامی، هواداران آرسنال در دور روز گذشته از این مدافع برزیلی به طور گسترده حمایت کردند؛ در همین آخر هفته، نام گابریل به پرفروشترین نام چاپشده روی پیراهنهای باشگاه تبدیل شد و در مقطعی، فروش پیراهن او دو برابر هر بازیکن دیگری بود.
گابریل پس از فینال در شبکههای اجتماعی نوشت این شکست «دردناک» بوده، اما در عین حال تأکید کرد به تیمش افتخار میکند و از عملکرد آرسنال در فصل ۲۶-۲۰۲۵ رضایت دارد.
او نوشت: «از هواداران فوقالعادهمان بابت حمایتی که در تمام مسیر کنارمان بودند، تشکر میکنم. شما شایسته جشن گرفتن این مسیر با ما هستید. فصل آینده میبینمتان!»
در این دیدار، ابرهچی اِزه که تابستان گذشته از کریستال پالاس به آرسنال پیوست نیز یکی از پنالتیهایش را از دست داد.
دکلن رایس پس از بازی به شبکه تیانتی اسپورت گفت: «آنها (گابریل و اِزه) از اینکه در فینال لیگ قهرمانان پنالتی از دست دادند، ناراحت و ویران شدهاند. خوشایند نیست، اما ما دوستشان داریم و کنارشان هستیم. این اتفاق در فوتبال میافتد. آنها آخرین بازیکنانی نخواهند بود که در فینالها پنالتی از دست میدهند. همه پنالتی از دست دادهاند. بدون این دو نفر، ما این فصل قهرمان لیگ برتر نمیشدیم، این قطعی است.»
آرسنال روز یکشنبه نخستین قهرمانی مردان خود در ۲۲ سال گذشته را با رژهای در خیابانهای شمال لندن جشن گرفت. باشگاه اعلام کرد بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون نفر در این مراسم حضور داشتند.
گابریل که در سال ۲۰۲۰ به آرسنال پیوست، تاکنون ۲۶۱ بازی برای این باشگاه انجام داده است. او با حضور در ۳۰ بازی از ۳۲ دیدار لیگ و ۱۱ بازی از ۱۵ مسابقه اروپایی نقشی کلیدی در قهرمانی آرسنال در لیگ برتر و صعود به فینال لیگ قهرمانان داشت.
بیبیسی بر اساس تحلیل ویدیوها و تصاویر ماهوارهای گزارش داد که حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۴۰ روزه، به ۲۰ سایت نظامی آمریکا در هشت کشور منطقه آسیب زده است؛ یافتهای که به گفته این رسانه نشان میدهد دامنه حملات تهران گستردهتر از آن چیزی بوده که بهطور عمومی اعلام شده است.
این رسانه بریتانیایی در گزارشی که دوشنبه ۱۱ خرداد منتشر شد، نوشت بررسی میزان خسارت مشاهدهشده در تاسیسات آمریکا طبق دادههای ماهوارهای، نشان میدهد که ضدحملات تهران دقیقتر و گستردهتر از آن چیزی است که مقامهای آمریکایی پیشتر اذعان کردهاند.
بر اساس این تحلیل، تاسیسات آسیبدیده در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و عمان قرار دارند. با این حال، این رسانه نوشت رقم واقعی ممکن است بالاتر باشد و برخی تحلیلگران شمار پایگاههای هدف قرارگرفته را تا ۲۸ پایگاه برآورد کردهاند.
بر اساس این گزارش، سه آتشبار پیشرفته ضد موشک بالستیک در پایگاههای هوایی الرویس و الصدر در امارات متحده عربی و پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن از جمله تجهیزات ارزشمندی هستند که در این حملات آسیب دیدهاند.
دونالد ترامپ در تروثسوشال نوشت که گفتوگویی «بسیار پربار» با نخستوزیر اسرائیل داشته است.
او افزود: «هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند نیز هماکنون بازگردانده شدهاند.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «همچنین، از طریق نمایندگان بلندپایه، گفتوگوی بسیار خوبی با حزبالله داشتم و آنها موافقت کردند که همه تیراندازیها متوقف شود. اسرائیل به آنها حمله نخواهد کرد و آنها نیز به اسرائیل حمله نخواهند کرد.»
طبق اطلاعات موجود، آمریکا هشت آتشبار از سامانه دفاع موشکی «تاد» را در اختیار دارد؛ سامانههایی که در پایگاههای مختلف این کشور در سراسر جهان مستقرند و ساخت هر یک از آنها حدود یک میلیارد دلار، معادل ۷۶۶ میلیون پوند، هزینه دارد.
مقامهای آمریکایی، بهویژه پیت هگست، وزیر جنگ، شخص رییسجمهوری این کشور بارها گمانهزنیها درباره کاهش ذخایر مهمات ایالات متحده به دلیل دو جنگ پیاپی علیه حکومت ایران و همینطور ضعف این کشور در جایگزین کردن ادوات جنگی آسیبدیده را رد کردهاند.
هگست اواخر اردیبهشت در جلسه بررسی بودجه نظامی دولت در کنگره این کشور در پاسخ به قانونگذارانی که میگفتند ارتش آمریکا در جایگزین کردن بمبها و موشکهایی که در جنگ با ایران مصرف کرده با مشکل روبهروست، گفت که پنتاگون به وضعیت آگاه است و وضعیت آنطور که بازنمایی میشود نیست.
هگست گفت: «مساله مهمات به شکلی غیرسازنده، بیش از حد بزرگنمایی شده است. ما دقیقا میدانیم چه میزان مهمات در اختیار داریم و برای نیازهای خود، ذخایر کافی داریم.»
دونالد ترامپ نیز بارها نسبت به انتقادها از عملکرد نظامی آمریکا در جنگ ۴۰ روزه با جمهوری اسلامی موضعگیری کرد و این اظهار نظرهای رسانهای را «اخبار جعلی» خواند.
او ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت حتی اگر جمهوری اسلامی کاملا تسلیم شود و شکست خود را بپذیرد، رسانههایی مانند نیویورک تایمز، والاستریت ژورنال و سیانان آن را پیروزی تهران جلوه خواهند داد. او افزود رسانههای جعلی و دموکراتها «کاملا راه خود را گم کردهاند و دیوانه شدهاند.»
بیبیسی در گزارش تازهاش همچنین نوشت که ایالات متحده کوشیده است تحلیل ماهوارهای از این درگیری را محدود کند و از شرکت «پلنت»، یکی از ارائهدهندگان بزرگ تصاویر ماهوارهای، خواسته است محدودیتی «نامحدود» بر تصاویر تازه از ایران و بخش عمدهای از خاورمیانه اعمال کند.
این شرکت این اقدام را چنین توجیه کرده است که میخواهد مطمئن شود تصاویرش «از سوی بازیگران متخاصم برای هدف قرار دادن نیروهای کشورهای متحد و شرکای ناتو و غیرنظامیان» استفاده نمیشود.
بیبیسی وریفای، بخش راستیآزمایی و تحلیل دادههای تصویری بیبیسی، برای جبران این محدودیت، تصاویر ماهوارهای چند ارائهدهنده بینالمللی را همراه با تصاویر قدیمیتر شرکت پلنت بررسی کرده است.
این گزارش افزود: «تحلیل تصاویر ماهوارهای نشان میدهد حملات ایران همچنین به هواپیماهای سوخترسان و شناسایی آمریکا در پایگاه هوایی پرنس سلطان در عربستان سعودی بهشدت آسیب زده است؛ بهطوری که هواپیماهای آسیبدیده و گودالهای دودزا بهوضوح قابل مشاهدهاند.»
یک تحلیلگر شرکت بریتانیایی مایار که در زمینه تحلیل دادهها و فناوریهای راهبردی دفاعی فعال است، یکی از جنگندههای آسیبدیده در این پایگاه را هواپیمای شناسایی E-3 Sentry شناسایی کرد. رسانههای آمریکایی گزارش دادند که جایگزینی آن میتواند تا ۷۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.
دو پایگاه هوایی علیالسالم و عریفجان در کویت نیز هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند. تصاویر ماهوارهای از پایگاه علیالسالم از نابودی انبارهای سوخت، آشیانههای هواپیماها و محل اسکان نیروها حکایت دارد. اردوگاه عریفجان نیز خسارت گستردهای به تجهیزات ارتباطات ماهوارهای شناسایی شده است.
این گزارش همچنین نشان داد که دستکم ۴۲ فروند هواپیما، از جمله جنگندههای اف-۱۵ و اف-۳۵، ۲۴ پهپاد MQ-9 Reaper و یک هواپیمای تهاجمی A-10، از فوریه تاکنون نابود شده یا آسیب دیدهاند.
کارشناسانی که با بیبیسی وریفای گفتوگو کردند گفتند تاکتیکهای جمهوری اسلامی در طول جنگ تکامل یافت و از رگبارهای گسترده موشکی که شهرها و پایگاههایی را در سراسر خاورمیانه هدف میگرفت، به حملات دقیقتر و هدایتشدهتر تغییر کرد.
دکتر کلی گریکو، تحلیلگر اندیشکده آمریکایی «استیمسون سنتر»، گفت: «رگبارهای آغازین [جمهوری اسلامی] برای حجم بالا طراحی شده بود؛ موجهای گستردهای که هدفشان غلبه بر پدافند هوایی و موشکی از طریق برتری عددی محض بود. اما ظرف چند روز ایران به رگبارهای کوچکتر و دقیقتر تغییر مسیر داد؛ موشکها و پهپادهای باقیمانده را برای اهداف مشخص و باارزش حفظ کرد و آتش خود را بر نقاطی متمرکز کرد که حتی اصابتهای نزدیک نیز در آنها خسارت قابلتوجهی وارد میکند.»
این گزارش میافزاید که یک مقام وزارت جنگ آمریکا با استناد به «دلایل امنیت عملیاتی» از اظهارنظر درباره یافتههای بیبیسی وریفای خودداری کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، احتمال فروپاشی مذاکرات با جمهوری اسلامی را کماهمیت دانست و گفت: «صادقانه بگویم، برایم مهم نیست که این مذاکرات تمام شده باشد.»
ترامپ دوشنبه در گفتوگوی تلفنی با سیانبیسی،درباره گزارشها مبنی بر اینکه مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی به دلیل عملیات نظامی اسرائیل در لبنان، ارتباطات خود با آمریکا را متوقف خواهند کرد، گفت: «واقعا برایم مهم نیست. اصلا اهمیتی نمیدهم.»
ترامپ همچنین گفت که قصد دارد از نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، بپرسد که «در لبنان چه خبر است.»
او همچنین اظهار داشت که نگران قیمت نفت نیست؛ قیمتهایی که پس از انتشار گزارشی در رسانههای ایران مبنی بر اینکه تهران علاوه بر توقف مذاکرات، متعهد شده است تنگه هرمز را «به طور کامل مسدود کند»، افزایش یافتند.
ترامپ گفت: «فکر میکنم قیمت نفت در آیندهای بسیار نزدیک، میدانید، در آیندهای بسیار نزدیک، مثل سنگ سقوط خواهد کرد.»