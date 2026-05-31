سایت خبرآنلاین یک‌شنبه ۱۰ خرداد گزارش داد افزایش قیمت لبنیات، در کنار کاهش توان خرید خانوارها، مصرف این گروه غذایی را در ایران به سطحی پایین‌تر از میزان توصیه‌شده رسانده است.

خبرآنلاین نوشت برآوردها نشان می‌دهد سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود ۵۰ کیلوگرم رسیده، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۲۵۰ کیلوگرم است.

بر اساس این گزارش، رییس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های صنایع لبنی کشور اعلام کرده قیمت شیرخام حدود ۴۰ تا ۴۳ درصد افزایش یافته و این موضوع می‌تواند مصرف لبنیات را بیش از پیش کاهش دهد.

چهارم خرداد، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، اعلام کرد قیمت محصولات لبنی طی یک سال گذشته چندین بار افزایش یافته و در مجموع، حدود ۹۰ درصد گران شده است.

احمد اسماعیل‌زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت توصیه استاندارد برای گروه‌های سنی مختلف، مصرف روزانه دو تا سه واحد لبنیات است، اما میانگین مصرف در ایران حدود یک واحد یا حتی کمتر است؛ یعنی کمتر از ۵۰ درصد نیاز جامعه به لبنیات تامین می‌شود.

او نسبت به کمبود دریافت پروتئین، کالری و سایر مواد مغذی مورد نیاز گروه‌های مختلف سنی ابراز نگرانی کرد و افزود: «اگر مواد مغذی مورد نیاز به اندازه کافی به گروه‌های مختلف، به‌ویژه گروه‌های پرخطر مانند زنان باردار، کودکان در حال رشد و سالمندان نرسد، در سال‌های آینده با مخاطرات جدی سلامت مواجه خواهیم شد.»

چهارم خرداد، علی‌ احسان ظفری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی، در گفت‌وگو با ایلنا، افزایش قیمت شیر خام از کیلویی ۴۶ هزار تومان به ۶۱ هزار تومان را عامل گرانی لبنیات دانست.

او هشدار داد افزایش قیمت‌ها از ابتدای خرداد بر سرانه مصرف مردم تاثیر می‌گذارد.

حذف مواد غذایی ضروری از سفره مردم

ایرج خسرونیا، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت بسیاری از مواد غذایی ضروری از سفره مردم حذف شده و دیگر جایگاهی در سبد خانوارها ندارند.

او افزود لبنیات یکی از این مواد غذایی است و گوشت، مرغ و انواع میوه‌جات نیز به‌دلیل گرانی، برای بسیاری از مردم قابل تهیه نیست.

خسرونیا هشدار داد اگر بخش عمده تغذیه مردم به نان یا سیب‌زمینی محدود شود، در آینده افراد بیشتری با کم‌خونی و مشکلات جسمی و روحی روبه‌رو خواهند شد.

به گفته خسرونیا، کاهش مصرف لبنیات می‌تواند باعث کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی، پوکی و شکستگی استخوان، کم‌خونی، بی‌حوصلگی و اختلالات جسمی و روانی شود.

او خاطرنشان کرد کمبود مصرف لبنیات می‌تواند در نسل‌های آینده به کاهش میانگین قد و اختلالات استخوانی، مغزی و خونی منجر شود.

در ماه‌های اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گسترده‌ای از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

ادامه این وضعیت به نگرانی‌ها درباره کاهش قدرت خرید شهروندان و پیامدهای آن بر سلامت جسمی و روانی جامعه دامن زده است.

کاهش مصرف لبنیات؛ تهدیدی برای سلامت جامعه

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در ادامه اظهارات خود گفت کمبود مواد مغذی در کودکان می‌تواند خود را به شکل سوءتغذیه، لاغری، کم‌وزنی و کوتاه‌قدی نشان دهد و در سالمندان نیز با کم‌خونی، پوکی استخوان و لاغری مفرط همراه شود.

اسماعیل‌زاده افزود در طرح کالابرگ الکترونیکی، شیر و لبنیات جزو اقلام قابل خرید قرار گرفته‌اند و پیشنهادهایی برای تخصیص منابع بیشتر یا کارت اعتباری ویژه خرید لبنیات مطرح شده، هرچند هنوز به مرحله نهایی تصمیم‌گیری در دولت نرسیده است.

افزایش قیمت لبنیات در ادامه موج گرانی کالاهای اساسی رخ داده است؛ روندی که فشار اقتصادی بر شهروندان را افزایش داده و بارها از سوی مخاطبان ایران‌اینترنشنال به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی معیشتی مطرح شده است.