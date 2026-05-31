اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز درباره جمهوری اسلامی و در پاسخ به اینکه آیا دونالد ترامپ «کار را تمام خواهد کرد»، گفت: «اگر "تمام کردن کار" به این معنا باشد که مطمئن شویم تنگه هرمز باز است، اورانیومِ با غنای بالا را به دست می‌آوریم و جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای ندارد، پس این یعنی کار تمام شده است.»

بسنت تاکید کرد: «برای اینکه کاملا روشن باشد، چه از طریق مداخله نظامی، چه محاصره، یا چه فشار اقتصادی، این نخستین بار است که ایرانی‌ها در طول ۴۷ سال گذشته حاضر شده‌اند درباره نداشتن سلاح هسته‌ای گفت‌وگو کنند. این یک موضوع ممنوعه بود. و حالا برای نخستین بار، به لطف ترامپ، روی میز مذاکره قرار گرفته است.»

