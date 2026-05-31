عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه به صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد: «گفت‌وگوها و تبادل پیام‌‌ها در جریان است و تا وقتی به نتیجه مشخص نرسد، نمی‌شود در موردش قضاوت کرد.»

او افزود: «هر آنچه که الان گفته می‌شود گمانه‌زنی است و نباید به آن اهمیت داد تا وقتی که به قطعیت برسد.»