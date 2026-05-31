تسنیم و فارس، در گزارشهای جداگانه به وضعیت سپاهان برای دریافت مجوز حرفهای از کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداختند. بر اساس این گزارشها، ایافسی با درخواست سپاهان برای بارگذاری مجدد مدارک مخالفت کرده و این تیم در آستانه محرومیت از حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار دارد.
تسنیم گزارش داد کمیته استیناف اعتراض باشگاه سپاهان به عدم صدور مجوز حرفهای را رد و رای کمیته صدور مجوز حرفهای را تایید کرده است. این رسانه همچنین نوشت کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست سپاهان برای بازگشایی سامانه بارگذاری مدارک مخالفت کرده است.
فارس نیز در گزارشی نوشت فدراسیون فوتبال دو روز پیش سومین نامه خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده تا درباره وضعیت سپاهان برای دریافت مجوز حرفهای استعلام بگیرد. بر اساس این گزارش، قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه پاسخ نهایی خود را اعلام کند.
فارس همچنین گزارش داد سپاهان بخشی از مدارک مالی خود را پس از پایان مهلت مقرر در سامانه بارگذاری کرده است؛ موضوعی که از سوی کمیته صدور مجوز حرفهای و کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد پذیرش قرار نگرفته است.
پیشتر محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ، گفته بود لیگ برتر بدون تعیین قهرمان و تیمهای سقوطکننده به پایان رسیده است. بر اساس جدول مسابقات در پایان هفته بیستودوم، استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان نماینده ایران در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا خواهند بود.
آمریکا یک سامانه دفاع هوایی را با موفقیت آزمایش کرد که ساقط کردن پهپادهای ارزانقیمت، از جمله شاهد، را بدون نیاز به موشکهای میلیون دلاری ممکن میکند. فرماندهان با استفاده از مَدیس میتوانند بسته به نوع تهدید، از توپ، موشک یا اخلال الکترونیک برای مقابله با پهپادها استفاده کنند.
والاستریت ژورنال در گزارشی که شنبه ۹ خرداد منتشر شد، نوشت نیروی دریایی آمریکا در جریان یک رزمایش مشترک با فیلیپین در ماه آوریل (اوایل اردیبهشت)، از خودروی «سامانه یکپارچه دفاع هوایی تفنگداران دریایی» یا «مدیس» برای سرنگون کردن پهپادها استفاده کرد. این سامانه با استفاده از خودروهای تاکتیکی جدید، توپها و مهمات ویژه، میتواند هزینه مقابله با تهدیدهای پهپادی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، این سامانه در شرایطی طراحی شده که ارتش آمریکا و متحدانش با یکی از چالشهای اصلی جنگهای مدرن روبهرو هستند: چگونه میتوان پهپادهای ارزانقیمت را بدون استفاده از موشکهایی سرنگون کرد که تولید آنها گاه بیش از ۱۰ برابر خود پهپادها هزینه دارد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال خبر داد که مسعود پزشکیان، رییسجمهور دولت، با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
یک مقام آگاه در ایران که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، گفت که پزشکیان در این نامه که طی ساعات گذشته ارسال شده، با لحنی کمسابقه و انتقادی هشدار داده است که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
هنوز روشن نیست که مجتبی خامنهای با استعفای رییس دولت موافقت خواهد کرد یا خیر، اما محتوای نامه از شکافی عمیق و بیسابقه در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
پزشکیان در این نامه تاکید کرده که رییسجمهوری و دولت در عمل از روند تصمیمگیریهای کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدهاند و خلاء ناشی از این وضعیت، زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریانهای افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است.
او همچنین تصریح کرده است که در چنین شرایطی امکان اداره دولت و انجام مسئولیتهای قانونی خود را ندارد و به همین دلیل خواستار کنارهگیری فوری شده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته کشمکشی مستمر میان دولت و نهادهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی جریان داشته است. ایران اینترنشنال پیشتر نیز گزارش داده بود که سپاه پاسداران بهتدریج بسیاری از اختیارات نهاد ریاستجمهوری را محدود کرده و در عمل کنترل بخشهای کلیدی حکومت را در دست گرفته است.
هشتم فروردین گزارشهایی از بروز اختلافهای جدی میان پزشکیان و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران که گفته میشود اکنون فرد شماره یک این نهاد است، منتشر شده بود.
منابع آگاه در گفتوگو ایراناینترنشنال «نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور» را ریشه این اختلافها خواندند.
سه روز بعد، گزارشهایی درباره نارضایتی پزشکیان از قرار گرفتن در یک «بنبست کامل سیاسی» و اینکه حتی اختیار انتصاب مقامهای کشتهشده دولت در جریان جنگ نیز از او سلب شده است، منتشر شد.
بر اساس این گزارش، گفته میشود وحیدی بهصراحت اعلام کرده است که به دلیل شرایط بحرانی جنگ، تمامی پستهای کلیدی و حساس مدیریتی باید تا اطلاع ثانوی بهطور مستقیم از سوی سپاه پاسداران انتخاب و اداره شوند.
به گفته منابع مطلع، این وضعیت باعث شده است دولت پزشکیان در بنبستی سیاسی و اجرایی گرفتار شود؛ بنبستی که نه امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک را فراهم میکند و نه اجازه تکمیل و اعمال تغییرات مورد نظر در ساختار کابینه را میدهد.
سایت امتداد گزارش داد مسعود پیاهو، شهروندی که تصویر نشستن یک معترض مقابل نیروهای سرکوب در اعتراضات بازار در دی ۱۴۰۴ را ثبت کرده بود، به اتهام «همکاری با اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
حسن آقاخانی، وکیل این شهروند، عنوان کرده است موکل او این فیلم کوتاه را به صورت ناخودآگاه از آن صحنه ضبط کرده و قصد انتشار آن را نداشته و صرفا برای تعداد محدودی از دوستانش در استوری خصوصی اینستاگرام منتشر کرده است.
به گزارش امتداد و به نقل از وکیل مسعود پیاهو، حکم ۱۰ سال حبس در شعبه ۹ دیوان تایید شده و به اجرای احکام رفته است و این شهروند باید خود را به زندان معرفی کند.