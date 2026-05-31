حمله پهپادی حزبالله به شمال اسرائیل
ارتش اسرائیل خبر داد یک پهپاد پرتاب شده از لبنان به منطقهای باز در شمال این کشور اصابت کرد.
در پی قهرمانی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا، درگیری میان هواداران فوتبال و پلیس در شهرهای مختلف فرانسه به بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر انجامید. هزاران نیروی پلیس برای مهار ناآرامیهایی که موجب اختلال در تردد اتوبوس، قطار و مترو در پاریس شد، در پایتخت مستقر بودند.
تیم فوتبال پاریسنژرمن در فینال لیگ قهرمانان اروپا، شب گذشته آرسنال را شکست داد و برای دومین فصل پیاپی، قهرمان اروپا شد.
به نوشته رسانههای فرانسوی، در جریان ناآرامیهای پس از این قهرمانی، آتشبازی و فلر روشن شد و چندین مأمور پلیس نیز زخمی شدند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت در مرکز شهر از گاز اشکآور استفاده کرد.
وزارت کشور اعلام کرده است: «جشنها در برخی شهرها، از جمله پاریس، با ناآرامیهایی همراه بود که مداخله نیروهای انتظامی را ضروری کرد.»
گزارشها حاکی است دامنه ناآرامیها به شهرهای لو آور (غرب)، آژن (جنوبغرب)، مونپلیه (جنوب) و دیژون (شرق) نیز کشیده شده است. پیشتر نیز از درگیری میان هواداران و پلیس در چند شهر دیگر فرانسه خبر داده شده بود.
با وجود اینکه این دومین قهرمانی پیاپی پاریسنژرمن بود، برای دومین سال متوالی نیز جشنهای فوتبالی به خشونت کشیده شد. سال ۲۰۲۵ نیز پس از قهرمانی این تیم، جشنها به درگیریهایی مرگبار انجامیده بود.
پلیس پاریس روز گذشته برای کنترل جمعیت هزاران نیرو مستقر کرد و پس از پیروزی پاریسنژرمن مقابل آرسنال در ضربات پنالتی، با استفاده از گاز اشکآور با برخی ناآرامیها برخورد کرد و دهها نفر را بازداشت کرد.
پیشتر در طول روز نیز اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس در غرب پاریس تنشها و درگیریهای کوتاهی رخ داده بود؛ جایی که بیش از ۴۰ هزار نفر روی نمایشگرهای بزرگ، دومین قهرمانی پیاپی تیم محبوبشان را تماشا کردند.
تصاویر منتشرشده از پاریس نشان میدهد فلرها روشن شده، دوچرخههای برقی در خیابانها در حال سوختن هستند و شیشه دستکم یک فروشگاه شکسته شده است.
خیابان شانزهلیزه اندکی پس از پیروزی پاریسنژرمن در ضربات پنالتی مملو از هواداران شد. پیشتر نیز در اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس، جایی که هواداران بازی را روی نمایشگرهای بزرگ تماشا میکردند، درگیریهایی میان پلیس و برخی تماشاگران رخ داده بود.
پلیس اعلام کرد در این ناآرامیها به شش خودرو، دو واحد تجاری و یک ایستگاه اتوبوس خسارت وارد شده است.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد بامداد یکشنبه ۴۱۶ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۲۸۰ نفر در پاریس بودند.
لوران نونز، وزیر کشور، گفت هفت مأمور پلیس زخمی شدهاند و این ناآرامیها را «کاملاً غیرقابلقبول» توصیف کرد.
مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، در شبکه ایکس نوشت: «فقط در فرانسه است که پیروزی یک باشگاه فوتبال به شورش منجر میشود.»
او افزود: «فقط در فرانسه است که مردم در شب پیروزی تیمشان مجبور میشوند برای در امان ماندن از خشونت، در خانه بمانند.»
قرار است بازیکنان پاریسنژرمن عصر یکشنبه در رژه قهرمانی شرکت کنند؛ برنامهای که شامل حرکت در محوطه شان دو مارس در کنار برج ایفل و همچنین مراسمی با حضور امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، خواهد بود.
سال گذشته نیز قهرمانی اروپایی پاریسنژرمن با درگیریهایی همراه شد که به کشته شدن دو نفر، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله، انجامید.
مجید نصیرپور، نماینده سراب در مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «اگر بار دیگر خیانتی نسبت به میز مذاکره صورت گیرد، نیروهای مسلح با پشتیبانی کامل دولت با تمام قدرت پاسخ خواهند داد.»
او گفت: «هیچ مذاکره یا آتشبسی بدون تایید رهبری قابل اجرا نیست و اقتدار نیروهای مسلح نشاندهنده حمایت دولت از این موضع است.»
نصیرپور افزود: «مطمئنم بهزودی جشن پیروزی و اقتدار خود را برگزار خواهیم کرد.»
درگیری میان هواداران فوتبال و نیروهای پلیس در سراسر فرانسه پس از پیروزی پاریسنژرمن مقابل آرسنال در فینال لیگ قهرمانان اروپا، بهبازداشت بیش از ۴۰۰نفر منجر شد.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در جریان ناآرامیهای بامداد یکشنبه ۱۰ خرداد، ۴۱۶ نفر بازداشت شدند که از این تعداد، ۲۸۰ مورد مربوط به پاریس بود.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، این ناآرامیها را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و گفت در جریان درگیریها، هفت مامور پلیس زخمی شدند.
پاریسنژرمن و آرسنال در وقتهای قانونی و اضافه دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا به تساوی یک-یک رسیدند. در نهایت پاریسنژرمن در ضربات پنالتی، با نتیجه چهار بر سه توپچیها را شکست داد و قهرمان اروپا شد.
این دیدار در ورزشگاه پوشکاش آرنا شهر بوداپست، پایتخت مجارستان، برگزار شد.
خسارت به خودروها و اختلال در شبکه حملونقل عمومی
خیابان شانزهلیزه پاریس پس از پیروزی پاریسنژرمن در ضربات پنالتی، شاهد حضور گسترده و جشن هواداران بود.
بیبیسی جهانی گزارش داد مقامهای فرانسوی برای کنترل اوضاع، هزاران نیروی پلیس را در پایتخت این کشور مستقر کرده بودند.
بر اساس این گزارش، برخی هواداران اقدام به پرتاب مواد آتشبازی و استفاده از منور کردند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیت در مرکز پاریس از گاز اشکآور استفاده کردند.
این ناآرامیها موجب اختلال در خدمات حملونقل عمومی از جمله اتوبوس، قطار و شبکه ریلی شد.
پلیس فرانسه اعلام کرد در جریان خشونتها، شش خودرو، دو واحد تجاری و یک ایستگاه اتوبوس دچار خسارت شدند.
پیشتر نیز درگیریهایی میان نیروهای پلیس و شماری از هوادارانی که برای تماشای دیدار نهایی روی نمایشگرهای بزرگ در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس تجمع کرده بودند، رخ داد.
انتقاد مارین لوپن از خشونتها
این دومین قهرمانی پیاپی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان اروپا بود. سال گذشته نیز جشنهای هواداران پاریسنژرمن به درگیریهای گسترده در شهرهای مختلف فرانسه انجامید که در نتیجه آن دو نفر جان باختند و صدها تن بازداشت شدند.
در واکنش به این رویدادها، مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای «اجتماع ملی»، ۱۰ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها در فرانسه است که پیروزی یک تیم فوتبال به شورش منجر میشود.»
او افزود: «تنها در فرانسه است که همه احساس میکنند در شب یک پیروزی باید در خانههای خود بمانند تا با خشونت مواجه نشوند.»
بازیکنان باشگاه پاریسنژرمن قرار است عصر ۱۰ خرداد در رژه قهرمانی این تیم در پاریس شرکت کنند. این برنامه شامل عبور کاروان قهرمانی از میدان شان دو مارس در نزدیکی برج ایفل و دیدار با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، خواهد بود.
۱۷ اردیبهشت در جریان جشن هواداران پاریسنژرمن پس از صعود این تیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا، ۱۲۷ نفر در پاریس بازداشت شده بودند.
روزنامه خراسان، نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مقالهای نوشت بعید است مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد و پیشبینی کرد جنگ ادامه خواهد داشت.
خراسان اظهارات و واکنشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را با هدف کنترل بازرهای مالی ارزیابی کرد. این روزنامه ضمن اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره رفع محاصره دریایی جمهوری اسلامی نوشت: «پست ترامپ، قبل از تعطیلات آخر هفته، موجی از خوشبینی به بازارهای جهانی تزریق کرد و قیمت نفت برنت را به حدود ۸۴ دلار رساند.»
این روزنامه نوشت نزدیکان رئیسجمهور آمریکا با اظهارات «امیدوارکننده» او در آستانه تعطیلات آخر هفته با نوسان گیری در بازارهای مالی سودهای کلانی بهدست آوردند.
نویسنده خراسان افزود: «توافقی اولیه و موقت محتمل است که البته آن هم نه مولود رسیدن به باوری برای حل تنش، بلکه بیشتر محصول اولویتها و مدیریت تنش از سوی دو طرف است و بعید است که به توافقی جامع ختم شود.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت پلیس اماکن تهران یک کافه در خیابان ولیعصر را پلمپ کرد.
گردانندگان این کافه به برگزاری مناسبتهایی با محوریت «موسیقی غربی» و «ترویج فرقههای انحرافی» متهم شدند.
تسنیم نوشته است: «مشتریان این کافه که دختران و پسران جوان بودند، در وضعیتی غیرطبیعی و با حرکاتی که از سوی ماموران عجیب و شیطانی توصیف شده، مشاهده شدند.»
از زمان آغاز جنگ دوم، حامیان حکومت در تجمعات شبانه، بدون حجاب اجباری شرکت کردند و تصاویر آنها در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. در برخی از ویدیوها، این اشخاص در حال نوشیدن الکل که در جمهوری اسلامی مجازات سنگینی دارد دیده شدند.