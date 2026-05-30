معاون وزارت جنگ آمریکا: مذاکرات صلح اسرائیل و لبنان سازنده بود
البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا، با اشاره به نشست جمعه هیاتهای نظامی اسرائیل و لبنان در پنتاگون برای تعیین مسیر امنیتی حمایت از مذاکرات صلح جاری بین این دو کشور، این نشست را سازنده خواند.
او گفت: «ما مذاکرات نظامی سازندهای داشتیم که مسیر سیاسی به رهبری وزارت خارجه [آمریکا] را در هفته آینده شکل خواهد داد.»
کولبی افزود وزارت جنگ آمریکا «از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، بدون بازیگران مسلح غیردولتی» و همچنین «تلاشهای تاریخی برای تحقق چشمانداز ترامپ برای صلح» استقبال میکند.