مخاطبان در پیام‌های خود وضعیت فعلی اینترنت در ایران را با عبارت «فیلترنت» توصیف می‌کنند.

این‌قدر مردم را اذیت نکنید

شهروندی در پیام خود نوشت: «یک‌جوری اینترنت را برای ما باز کرده‌اند، انگار به بچه شکلات می‌دهند. همه پلتفرم‌ها فیلتر هستند، با هزار بدبختی باید یک فیلترشکن دانلود کنی و آن هم بعد از ۱۰ دقیقه دوباره قطع می‌شود. این‌قدر مردم را اذیت نکنید.»

از موضوعات دیگری مخاطبان به آن اشاره کرده‌اند، تشدید فیلترینگ نسبت به قبل است.

یکی از مخاطبان گفت:‌ «چه آزادی اینترنتی که شدیدتر از فیلترینگ قبل اجرا شده است. من بیش از ۲۰ فیلترشکن را امتحان کرده‌ام؛ یکی دو تا وصل می‌شوند و در حد دو دقیقه بعد قطع می‌شوند. دوباره باید قطع و وصل کنید، البته اگر دوباره وصل بشوند. بیزار شده‌ایم.»

جامعه دچار فرسودگی روانی شده است

این مشکلات موجب فشارهای روانی و فرسودگی اجتماعی میان شهروندان شده است.

یک مخاطب در پیام خود گفت: «۱۸ و ۱۹ دی را فراموش کرده‌اید؟ چون می‌گویید بعد از سه ماه خوشحالید که نت وصل شده! ما پنج ماه است اینترنت نداریم، پنج ماه.»

بنا به آمار ارائه‌شده از سوی مقام‌های حکومت مجموعا حدود ۲۰ میلیون دانشجو و دانش‌آموز در کشور ثبت‌نام شده‌اند که وضعیت تحصیل آنها در سال تحصیلی جاری به‌شدت به‌دلیل قطع اینترنت تحت تاثیر قرار گرفته است.

یکی از مخاطبان محدودیت دسترسی به وب‌سایت‌های مربوط به حوزه اشتغال و علمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اینترنت وصل شده، ولی به قبل از جنگ برنگشته است. واتساپ قبلا رفع فیلتر شده بود، ولی الان حتی لینکدین را هم فیلتر کرده‌اند.»



خسارت‌های اقتصادی جبران نشده است

شهروندان همچنین می‌گویند بازگشایی محدود اینترنت نتوانسته خسارت‌های اقتصادی ماه‌های گذشته را جبران کند و بسیاری از کسب‌وکارها همچنان با رکود و کاهش درآمد مواجه‌اند.

صاحب یک کافی‌نت‌ از فردیس کرج در پیام خود نوشت: «کاسبی ما از زمان جنگ تا الان هنوز خراب است و اینترنت با اینکه باز شده، همچنان مختل است. همان تعداد اندک مشتری هم که می‌آیند، با این اینترنت نمی‌شود کارشان را انجام داد؛ حتی سایت‌های داخلی خودشان هم باز نمی‌شوند.»

برخی مخاطبان نیز از افزایش هزینه استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ گلایه کرده‌اند. یکی از آنها گفت: «فیلترشکنی که قبلا چهار هزار تومان می‌دادم، الان باید ۵۰ هزار تومان بدهم.»

مخاطب دیگری نیز نوشت: «الان فیلترشکن گیگی ۳۸ هزار تومان شده، چه خبر است؟»

وضعیت اینترنت عادی‌سازی شده است

در شماری از پیام‌ها، شهروندان از آنچه «عادی‌سازی وضعیت اینترنت» می‌خوانند انتقاد کرده‌اند و معتقدند دسترسی محدود فعلی نباید به‌عنوان یک دستاورد تلقی شود.

یکی از مخاطبان نوشت: «کسانی که می‌گویند اینترنت وصل شده و خوشحال هستند، از چه چیزی خوشحالید؟ از اینترنت قطره‌چکانی که فقط اسمش بین‌الملل است؟»





برخوردهای امنیتی ادامه دارد

برخی شهروندان نیز به محدودیت‌های مرتبط با آزادی بیان و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده‌اند.

در یکی از پیام‌ها آمده است: «خط پدر من را به‌خاطر چند پست، استوری و لایک مسدود کردند و برایش پرونده تشکیل دادند. چطور می‌توانند اسم این را آزادی بیان بگذارند؟»

گروهی از مخاطبان نیز تاکید کرده‌اند که حتی بازگشت اینترنت به شرایط پیش از جنگ، به معنای دسترسی آزاد به اینترنت نخواهد بود.

یکی از آنها در پیام خود نوشت: «حتی اگر اینترنت به حالت قبل هم برگردد، باز هم ما از حق طبیعی خودمان محروم هستیم. اکثر برنامه‌ها فیلتر هستند و سرعت اینترنت به‌شدت ضعیف است.»

برخی پیام‌ها همچنین نشان می‌دهد که بخشی از شهروندان، محدودیت‌های اینترنتی را نشانه‌ای از نگرانی حکومت نسبت به دسترسی آزاد مردم به اطلاعات می‌دانند.

در یکی از این پیام‌ها آمده است: «با این همه قلدری که حکومت دارد، می‌ترسد اینترنت را به‌صورت کامل و بدون فیلتر در دسترس مردم بگذارد.»