سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ در واکنش به گزارش سازمان اطلاعات و امنیت ملی دانمارک، که اعلام کرده بود جمهوری اسلامی به تهدیدی جدی‌تر در زمینه تروریسم برای این کشور تبدیل شده است، نوشت: «این گزارش عمدتا بر ارزیابی‌ها و ادعاهای کلی استوار است و نه بر شواهد و مدارک مستند و غیرقابل‌انکار.»

به گزارش ایرنا، سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ نوشت: «در مورد پرونده حمله به سفارت اسرائیل در کپنهاگ، نه‌تنها هیچ مدرک مستندی ارائه نشده، بلکه افراد محکوم نیز در جریان دادگاه خود در کپنهاگ، ادعایی را در مورد ارتباط با جمهوری اسلامی مطرح نکردند.»