عمان از کشتیها خواست هنگام تردد از تنگه هرمز احتیاط کنند
مرکز امنیت دریایی عمان از کشتیها خواست به دلیل مشاهده یک شیء شناور که احتمالا مین دریایی است، هنگام تردد در تنگه هرمز و در محدوده آبهای سرزمینی عمان، احتیاط کنند.
حزبالله لبنان بعدازظهر شنبه ۹ خرداد، چند موشک و پهپاد به شمال اسرائیل شلیک کرد. این حملات همزمان با گسترش عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان صورت گرفت.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، دو راکت از لبنان به سمت منطقه صفد شلیک شد که یکی از آنها رهگیری و دیگری در یک منطقه باز سقوط کرد. همچنین یک راکت دیگر که به سمت منطقه جلیل علیا شلیک شده بود، از سوی سامانههای پدافندی رهگیری شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد تعدادی از راکتهای شلیکشده به جلیل غربی نیز رهگیری شدند و بقیه در مناطق باز فرود آمدند. همچنین سامانههای دفاع هوایی دو راکت را که به سمت منطقه کریات شمونا شلیک شده بودند، منهدم کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت که موشکهای هدایتشونده حزبالله دو تانک اسرائیلی را مورد اصابت قرار دادند.
در همین حال، ویدیوهایی از شهر ساحلی نهاریا در شمال اسرائیل منتشر شد که برخورد راکتها به آبهای دریای مدیترانه در نزدیکی ساحل را در حالی نشان میداد که شهروندان وحشتزده برای پناه گرفتن میدویدند.
حزبالله همچنین چند پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از این پهپادها به یک منطقه نظامی در نزدیکی شهرک مرزی شومرا برخورد کرد و دو پهپاد دیگر رهگیری شدند.
جمهوری اسلامی از ایجاد نهادی میگوید که در آن کشتیها برای عبور از تنگه هرمز باید از نهاد مورد نظر مجوز بگیرند.
ایالات متحده و برخی منتقدان این سازوکار را خطرناک ارزیابی کردهاند.
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» به این موضوع میپردازد:
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پیمان دستجردی کرمانشاهی، ۳۲ ساله و فیلمبردار، روز ۳۱ فروردین با اتهامهای «تبلیغ علیه نظام، همکاری با اسرائیل از طریق انتشار استوری، توهین به مقدسات و توهین به رهبری» بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
او پیشتر نیز در ابتدای جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، بهدلیل انتشار استوریهای اینستاگرامی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود.
ارتش همچنین گفت یک پهپاد دیگر ظاهرا حتی از مرز عبور نکرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، حملات بعدازظهر شنبه هیچ زخمی بر جای نگذاشت.
نگرانی از تشدید حملات
حملات روز شنبه پس از شبی پرتنش در شمال اسرائیل صورت گرفت؛ شبی که ساکنان محلی از به صدا درآمدن مکرر آژیرهای هشدار و شنیده شدن صدای انفجارها خبر دادند و از دولت بهدلیل ناتوانی در پایان دادن به تهدید حزبالله که مورد حمایت همهجانبه جمهوری اسلامی است، انتقاد کردند.
ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد با توجه به پیشروی نیروهایش در جنوب لبنان، احتمال افزایش حملات راکتی حزبالله علیه شمال اسرائیل وجود دارد، اما در حال حاضر تغییری در دستورالعملهای فرماندهی جبهه داخلی برای غیرنظامیان ایجاد نشده است.
در بیانیه ارتش آمده است: «در پی گسترش عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و بر اساس ارزیابیهای میدانی، ارتش خود را برای احتمال افزایش آتش از خاک لبنان، بهویژه علیه مناطق شمالی، آماده میکند.»
بنیامین نتانیاهو جمعه هشت خرداد تایید کرد که نیروهای لشکر ۳۶ ارتش اسرائیل از رود لیتانی عبور کردهاند و فراتر از خط دفاعی تعیینشده ارتش در جنوب لبنان پیش رفتهاند.
این خط دفاعی که ماه گذشته اعلام شد، مرز منطقه امنیتی مورد نظر اسرائیل در جنوب لبنان را مشخص میکند. این خط عمدتا در جنوب رود لیتانی قرار دارد؛ رودی که حدود ۳۰ کیلومتر از مرز اسرائیل فاصله دارد و سالهاست اسرائیل تلاش میکند حزبالله را به شمال آن عقب براند.
حمله به مرکز فرماندهی توپخانه حزبالله
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد روز جمعه یک مرکز فرماندهی توپخانه حزبالله در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
به گفته ارتش، پس از حمله به منطقه برج الشمالی، انفجارهای ثانویه مشاهده شد که نشان میداد در داخل ساختمان تسلیحات نظامی نگهداری میشده است.
ارتش اسرائیل مدعی شد پیش از حمله، نیروهای حزبالله را در آن محل شناسایی کرده بود.
تلفات در جنوب لبنان
خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) از حملات هوایی و گلولهباران اسرائیل در اطراف قلعه تاریخی بوفور خبر داد؛ دژی صلیبی که حدود ۱۵ کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله دارد و بر بخشهای وسیعی از جنوب لبنان مشرف است. این قلعه به مدت ۱۸ سال در اختیار ارتش اسرائیل بود تا اینکه نیروهای اسرائیلی در مه ۲۰۰۰ از لبنان خارج شدند.
این خبرگزاری همچنین گزارش داد حملات هوایی اسرائیل به نقاط مختلف جنوب لبنان، از جمله روستای انصار، دستکم سه کشته برجای گذاشته است.
ارتش لبنان نیز اعلام کرد حمله یک پهپاد به جاده میان روستاهای ابّا و نبطیه، دو سرباز لبنانی را زخمی کرده است.
نارضایتی لبنان از مذاکرات امنیتی
در همین حال، مقامهای لبنانی که با رسانههای عربی گفتوگو کردهاند، از نتایج مذاکرات امنیتی روز جمعه با اسرائیل در پنتاگون ابراز ناامیدی کردند.
مقامهایی که با روزنامه «العربی الجدید» صحبت کردهاند گفتند: «نشست پنتاگون هیچ پیشرفتی، بهویژه در زمینه آتشبس جامع، به همراه نداشت.»
یک منبع نظامی لبنانی نیز به شبکه «الحدث» عربستان گفت: «این نشست به نتایج عملی مورد انتظار لبنان منجر نشد.»
البریج کولبی، معاون وزیر دفاع آمریکا، با این حال مذاکرات را «گفتوگوهای سازنده نظامی با نظامی» توصیف کرد که به روند سیاسی تحت رهبری وزارت امور خارجه آمریکا در هفته آینده کمک خواهد کرد.
این نخستین نشست صرفا نظامی در چارچوب مذاکرات میان لبنان و اسرائیل بود؛ مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا به دو مسیر سیاسی و امنیتی تقسیم شده است.
نخستین نشست مسیر سیاسی قرار است روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده در وزارت امور خارجه آمریکا برگزار شود.
مسیر دشوار برای توافق
بهنوشته تایم اسرائیل انتظار نمیرفت نشست روز جمعه به اعلام نتایج مهمی منجر شود و طرفین همچنان برای دستیابی به توافقی که روابط اسرائیل و لبنان را عادی کند و به خلع سلاح حزبالله بینجامد، با موانع بزرگی روبهرو هستند.
دولت لبنان خواهان خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان است، در حالی که حزبالله بهشدت با خلع سلاح مخالفت میکند و از مذاکرات دولت با اسرائیل در این زمینه انتقاد کرده است.
مذاکرات پیشین میان دو طرف در وزارت امور خارجه آمریکا از ماه گذشته آغاز شد. چند روز پس از نخستین دور این گفتوگوها، دونالد ترامپ آتشبسی را در لبنان اعلام کرد؛ آتشبسی که در ۱۶ آوریل و هشت روز پس از آغاز آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام شد.
با این حال، این آتشبس عملا در جنوب لبنان احساس نشده است؛ جایی که اسرائیل تقریبا هر روز اهدافی را که متعلق به حزبالله میداند هدف قرار میدهد و حزبالله نیز به نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه حائل رو به گسترش حمله میکند.
این گروه همچنین بهطور منظم شمال اسرائیل را با راکت و پهپاد هدف قرار داده است.
در حالی که آمریکا حملات اسرائیل علیه اهدافی را که تهدید تلقی میشوند تایید کرده، گزارشها حاکی از آن است که واشینگتن با حملات اسرائیل به بیروت موافقت نکرده و برای آن خط قرمز تعیین کرده است.
جمهوری اسلامی خواهان برقراری آتشبس در تمام جبههها از جمله لبنان است.
با اعلام محمدرضا کشوریفرد، دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران لیگ برتر بیست و پنجم ناتمام ماند. او به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «با توجه به وضعیت کشور در دوران جنگ و کمک به روند آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی، امکان برگزاری ادامه رقابتهای بیست و پنجمین دوره لیگ برتر وجود نداشت.»
با توجه به این اظهارات لیگ برتر در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بدون شناخت قهرمان و تیمهای سقوط کرده، نیمهتمام باقی میماند.
این درحالی است که پیشتر فدراسیون فوتبال گفته بود پس از جام جهانی، ۸ هفته باقیمانده لیگ را برگزار میکند تا تکلیف قهرمان و تیمهای سقوط کرده این فصل مشخص شود.
اما به گفته دبیر سازمان لیگ، پس از مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با معرفی نمایندگان ایران خارج از مهلت قانونی، لیگ برتر بیست و پنجم، «فریز» شده است: «طبق قانون و عرف جهان فوتبال مجبور شدیم برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران به جدول فریز شده (ثابت مانده) لیگ برتر رجوع کنیم.»
لیگ برتر با شروع جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، نیمهکاره ماند؛ برخی تیمها ۲۲ بازی، برخی ۲۳ بازی و حتی یک تیم، ۲۱ بازی انجام دادهاند.
با توجه به جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم، تیمهای استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان، تنها نماینده ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده خواهند بود.
با این توضیح که سپاهان هنوز نتوانسته مجوز حرفهای بدست بیاورد. اگر سپاهان مجوز حرفهای نگیرد گلگهر که در رده چهارم قرار دارد، به آسیا میرود.
از سوی دیگر، پیشتر این از فدراسیون فوتبال شنیده شده بود که با توجه به نیمهکاره ماندن لیگ، در این فصل هیچ تیمی سقوط نمیکند، اما دو تیم از لیگ یک به لیگ برتر فصل آینده اضافه میشوند و لیگ ۱۸ تیمی برگزار خواهد شد.
چه اینکه با وجود تعطیلی لیگ برتر، فدراسیون فوتبال مشغول برگزاری بازیهای لیگ یک است.