نیروی دریایی سپاه: در شبانهروز گذشته ۲۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند
بر اساس گزارش رسانههای ایران، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که در شبانهروز گذشته ۲۰ کشتی تجاری با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.
ایرانیان ساکن جمهوری ایرلند شنبه ۹ خرداد در حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی و همچنین در اعتراض به سرکوبها در ایران در دوبلین تجمع کردند.
آنها شعار «ایران آری، ملاها نه» سر دادند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با استقبال از توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا هشدار داد که گسترش پدیده حمله به نیروگاههای هستهای در جریان درگیریهای نظامی نگرانکننده است. او همچنین گفت امیدوار است حضور آژانس در خاورمیانه را گسترش دهد.
او در یک سخنرانی در چتمهاوس لندن گفت حمله دو هفته پیش به نیروگاه هستهای براکه در ابوظبی، موجب شده سفر برنامهریزیشده او به امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس اهمیت بیشتری پیدا کند.
گروسی که در لندن و در جریان کارزار انتخاباتی خود برای دبیرکلی آینده سازمان ملل سخن میگفت، افزود: «اینکه کسی یک نیروگاه هستهای را هدف قرار دهد، موضوعی فوقالعاده جدی است.»
یک پهپاد که روز ۱۷ مه از عراق به سوی امارات پرتاب شده بود، به یک ژنراتور در خارج از محدوده داخلی نیروگاه براکه، نخستین نیروگاه هستهای تجاری جهان عرب، اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد.
گروسی ضمن تمجید از نحوه مدیریت بحران در این نیروگاه، هشدار داد که حملات به تاسیسات هستهای که میتوانند پیامدهای عظیم پرتوزایی داشته باشند، در حال تبدیل شدن به بخشی از الگوهای جنگی هستند.
او که طی سالهای اخیر بهشدت درگیر بحران نیروگاه زاپوریژیا در اوکراین بوده است، همچنین به حملات اخیر در نزدیکی نیروگاه بوشهر ایران اشاره کرد.
گروسی گفت: «این پدیدهای است که در حال گسترش است و فوقالعاده خطرناک و بیملاحظه است.»
درباره عامل حمله
گروسی تاکید کرد که آژانس هنوز مدارک کافی برای متهم کردن جمهوری اسلامی به انجام این حمله را در اختیار ندارد.
او گفت: «گمانهزنیهایی وجود دارد، اما تعیین منشاء این حمله با اطمینان صد در صدی ممکن نیست. ما به شواهد ملموس برای مشخص کردن منشاء یک حمله نیاز داریم.»
گروسی با اشاره به به سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل در هفته گذشته بار دیگر چنین حملاتی را «غیرقابل قبول» خواند و گفت این موضع را در گفتوگوهای خود با دولتها نیز تکرار کرده است.
نقش بازدارنده آژانس
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به این پرسش که آیا هشدارهای آژانس از سوی طرفهای درگیر نادیده گرفته میشود یا نه، گفت که حضور آژانس در محل، خود عاملی بازدارنده در برابر حملات احتمالی است.
او گفت: «آنچه ما میگوییم بیاهمیت نیست و این را با نهایت احتیاط میگویم، زیرا این درگیریها همچنان ادامه دارند.»
گروسی افزود: «تقریبا هر روز شاهد یک حادثه هستیم. اما روشن است که حضور آژانس در زاپوریژیا، در دیگر نیروگاههای هستهای اوکراین و شاید اکنون در براکه، یک عامل بازدارنده بسیار قدرتمند باشد.»
سفر به امارات و کشورهای خلیج فارس
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این گفتوگو اعلام کرد که به ابوظبی سفر خواهد کرد تا از نیروگاه براکه بازدید کند.
او گفت مدیریت نیروگاه و نهادهای نظارتی هستهای امارات تعمیرات لازم را «بسیار کارآمد و بسیار حرفهای» انجام دادهاند و همین امر باعث شد نیروگاه تنها ظرف ۱۲ ساعت دوباره به مدار فعالیت بازگردد.
پس از آن، گروسی به کویت، عربستان سعودی و قطر سفر خواهد کرد.
او گفت: «بدیهی است که این موضوع میتواند پیامدهای فرامرزی بالقوهای داشته باشد. به همین دلیل به چند کشور دیگر نیز سفر خواهم کرد؛ کشورهایی که از آژانس خواستهاند حضور داشته باشد تا مشخص شود چه نوع حمایت فنی و راهنماییهایی میتوان ارائه داد.»
روابط با جمهوری اسلامی
گروسی همچنین گفت که نسبت به احیای روابط آژانس با جمهوری اسلامی خوشبین است. این روابط پس از آنکه تهران گروسی را متهم کرد به اسرائیل بهانه حمله به تاسیسات هستهای ایران را داده است، دچار تنش شد.
جمهوری اسلامی پس از تصویب قانونی برای تعلیق همکاری با آژانس، هنوز همکاری کامل خود با این نهاد سازمان ملل را از سر نگرفته است.
گروسی گفت: «مطمئن هستم که به آن نقطه خواهیم رسید. در حال حاضر حداقل سطحی از گفتوگو و تبادل نظر وجود دارد، اما بسیار محدود است.»
او افزود: «دیدگاه آنها این است که تا زمانی که درگیری ادامه دارد، زمان برای از سرگیری همکاری کامل مناسب نیست.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشتر پنجشنبه هفت خرداد از امضای تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرده و گفته بود این اقدام میتواند به حل پرونده هستهای کمک کند.
گروسی در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی جهانی چین (CGTN) در لندن گفت از امضای چنین تفاهمنامهای، در صورت صحت گزارشها، استقبال میکند؛ زیرا این امر به آژانس بینالمللی انرژی اتمی فرصت خواهد داد تا درک بهتری از وضعیت هستهای ایران به دست آورد.
او گفت: «ما بهشدت درگیر این موضوع بودهایم و تلاش کردهایم راهحلی قابل قبول، صلحآمیز و دیپلماتیک برای بحران پیرامون برنامه هستهای ایران پیدا کنیم. بنابراین اگر این تفاهمنامه امضا شود، خبر بسیار خوبی خواهد بود؛ زیرا دستکم بر اساس آنچه اعلام شده، ۶۰ روز فرصت وجود خواهد داشت تا به جنبههای هستهای موضوع پرداخته شود؛ موضوعی که مدتهاست روی آن کار میکنیم. بهنظر من بخش قابل توجهی از زمینههای لازم درباره آنچه باید در یک توافق هستهای مورد رسیدگی قرار گیرد، از پیش فراهم شده است. امیدوارم بتوانیم سهم خود را در این روند ایفا کنیم.»
با این حال، مدیرکل آژانس هشدار داد که همچنان چندین موضوع کلیدی درباره توانمندیهای هستهای ایران نیازمند مذاکره است.
او افزود: «ما همچنان شاهد حوزههای مهمی از اختلاف میان دو طرف هستیم؛ بهویژه درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالا که هنوز در ایران نگهداری میشود و همچنین درباره نوع فعالیتهایی که ممکن است پس از آن ادامه یابد.»
کارزار برای دبیرکلی سازمان ملل
گروسی که نامزد دبیرکلی آینده سازمان ملل است، پیشتر نیز از «غیبت» این سازمان در بحرانهای جهانی، از جمله جنگ ایران، انتقاد کرده بود.
او برای شرکت در یک نشست انتخاباتی در لندن حضور داشت؛ نشستی که سه نامزد دیگر، میشل باشله رییسجمهوری پیشین شیلی، ماریا فرناندو اسپینوسا دیپلمات اکوادوری و رییس سابق مجمع عمومی سازمان ملل و ربکا گرینسپن، معاون پیشین رییسجمهوری کاستاریکا نیز در آن حضور داشتند.
گروسی امیدوار است تجربه گستردهاش در میانجیگری میان طرفهای درگیر در پروندههای هستهای، از جمله ایران، اسرائیل، آمریکا، روسیه و اوکراین، بتواند اعتماد به توانایی سازمان ملل برای ایفای نقش صلحساز را احیا کند.
او گفت: «امیدوارم با توجه به سابقه گستردهای که در خاورمیانه دارم، بتوانیم از این تجربه بهگونهای استفاده کنیم که روندهای سیاسی از جامعیت لازم برخوردار شوند.»
بحران پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای
جنگ همچنین نگرانیهایی درباره آینده رژیم جهانی عدم اشاعه هستهای ایجاد کرده است.
کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) که هر پنج سال یکبار برگزار میشود، امسال برای دومین بار پیاپی نتوانست به یک بیانیه اجماعی دست یابد.
اختلافات عمدتا بر سر نحوه اشاره به برنامه هستهای ایران بود.
گروسی در سخنرانی خود در موسسه چتم هاوس گفت: «پیمان منع گسترش در معرض تهدید قرار دارد، اما نتیجه نشست هفته گذشته به معنای تضعیف آن نیست.»
او افزود: «فرآیند بازنگری بهآسانی تحت تاثیر بحرانهای منطقهای قرار میگیرد. در گذشته موضوع خاورمیانه بود، بعد جنگ اوکراین و اکنون حملات به نیروگاههای هستهای.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «ارزش پیمان انپیتی در دستاوردهایی است که برای ما به ارمغان آورده و نباید آنها را بدیهی فرض کنیم. امروز خطرات و چالشهایی متوجه این پیمان است.»
در فاصله ۱۲ روز تا جام جهانی، خبرگزاری مهر گزارش داده که فدراسیون فوتبال در پی ابهام صادر نشدن ویزای تیم ملی «با ارسال نامهای جدید به فیفا خواستار تعیین تکلیف فوری این پرونده شده است.» به نوشته خبرگزاری مهر فیفا پاسخی به نامههای فدراسیون فوتبال نمیدهد.
روز گذشته مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی گفت که نه ویزای مکزیک و نه ویزای آمریکا صادر نشده است.
به گفته او، «در آخرین مذاکرات اعلام شده است که «پروسه اداری، به احتمال بسیار زیاد، در همین هفته انجام میشود.»
سرپرست تیم ملی گفت: «ایمیلی به فیفا زدیم تا بدانیم چه روزی ویزاها صادر میشود. ما هم به ویزای مولتی مکزیک نیاز داریم و هم به ویزای مولتی آمریکا.»
خبرگزاری مهر در این باره نوشته که فیفا پاسخی به نامههای فدراسیون فوتبال نمیدهد: «فدراسیون فوتبال انتظار دارد فیفا هرچه سریعتر پاسخ روشنی به این مطالبه بدهد اما احتمالا باز هم فیفا بدون توجه به مشکل اساسی از کنار ان خواهد گذاشت تا فوتبال ملی در آستانه مشکلات اساسی در همین چند روز باقیمانده تا جام جهانی ۲۰۲۶ روبرو شود.»
پیشتر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، گفته بود برای حل مشکل ویزا، کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک تغییر کرده است.
از سوی دیگر، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک در حاشیه سفر به شهر تیخوانا که محل اصلی کمپ تیم ملی برای جام جهانی است گفت که هنوز مشخص نیست که آمریکا به تیم ملی ویزا میدهد یا نه.
نکته اینجاست که به روایت سفیر جمهوری اسلامی و همچنین رییس جمهور مکزیک، آمریکا حتی علاقه نداشته که تیم ایران در این کشور اقامت داشته باشد. به همین دلیل کمپ تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد.
بلاتکلیفی ویزای تیم ملی درحالی است که آمریکا برای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ویزا صادر نکرد تا او در نشستی در سازمان ملل حاضر شود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل، در گفتوگو با روزنامه نشنالنیوز با ابراز نگرانی از گسترش «پدیده» حمله به نیروگاههای هستهای در جریان درگیریهای اخیر، گفت حمله به این تاسیسات در حال تبدیل شدن به الگویی خطرناک در جنگها است.
گروسی با اشاره به حمله پهپادی به نیروگاه براکه در امارات متحده عربی گفت: «این واقعیت که کسی یک نیروگاه هستهای را هدف قرار داده، بسیار جدی است.»
او گفت آژانس شواهد لازم برای مقصر دانستن تهران در این حمله را در اختیار ندارد و افزود: «ما به مدرک ملموسی درباره منشا این حمله نیاز داریم.»
مقامهای امارات متحده عربی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حمله اعلام کردند.
گروسی همچنین به حملات علیه نیروگاه هستهای زاپوروژیا در اوکراین و نیروگاه هستهای بوشهر اشاره کرد.
گروسی به نشنالنیوز گفت برای بازدید از نیروگاه براکه به ابوظبی سفر خواهد کرد و سپس به کویت، عربستان سعودی و قطر میرود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت مطمئن است میتواند روابط آژانس با جمهوری اسلامی را پس از آنکه تهران او را به فراهم کردن بهانه برای حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای در سال گذشته متهم کرد، احیا کند. او افزود زمان برای ازسرگیری همکاری کامل هنوز فرا نرسیده است.
گروسی پنجشنبه هفتم خرداد از احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد.
او به شبکه سیسیتیوی گفت: «ما بهطور عمیق در این وضعیت درگیر بودهایم و تلاش کردهایم راهحلی قابل قبول، صلحآمیز و دیپلماتیک برای بحران پیرامون برنامه هستهای ایران پیدا کنیم. بنابراین فکر میکنم اگر این یادداشت تفاهم امضا شود، خبر بسیار خوبی خواهد بود.»
مرکز مشترک اطلاعات دریایی، وابسته به ائتلاف چندملیتی تحت رهبری آمریکا، در اطلاعیهای اعلام کرد محاصره بندرهای ایران همچنان پابرجاست و هرگونه رفتوآمد به آنها ممنوع است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در سخنانی بر ادامه محاصره دریایی ایران تاکید کرد.
در این اطلاعیه که شنبه ۹ خرداد منتشر شد، آمده است: «محاصره نظامی بندرهای ایران همچنان برقرار است و تمامی ترددهای ورودی و خروجی این بندرها را محدود میکند... بهدلیل عملیات محاصره، سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان بحرانی است.»
بر اساس این اطلاعیه، کشتیهایی که با انجام عملیات «انتقال کشتی به کشتی»، به شناورهای ناقض محاصره بندرهای ایران کمک کنند، خود نیز ناقض مقررات محسوب خواهند شد.
عملیات «کشتی به کشتی» به انتقال سوخت، نفت یا سایر محمولهها میان دو شناور در دریا بدون نیاز به پهلوگیری در بندر گفته میشود.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی هشدار داد در صورت «عدم تبعیت فوری» شناورها از دستورات نیروهای محاصرهکننده، اقدامات اجرایی از جمله «از کار انداختن» کشتیها و حتی استفاده از «آتش تخریبی» علیه آنها ممکن است در دستور کار قرار گیرد.
این اطلاعیه در شرایطی صادر شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشتم خرداد اعلام کرده بود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، محاصره دریایی لغو خواهد شد.
سرنوشت تنگه هرمز و محاصره دریایی، پرونده هستهای تهران و ذخایر اورانیوم غنیشده، رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنشهای منطقهای از محورهای اصلی مذاکرات عنوان شدهاند.
ارتش آمریکا محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۹ خرداد در حاشیه نشست «شانگریلا» در سنگاپور، ضمن تاکید بر ادامه محاصره دریایی ایران، آن را موثر ارزیابی کرد و گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد ادعا کند که کنترل تنگه را در اختیار دارد، اما واقعیت این است که ما کنترل آن را در دست داریم.»
«هر تهدیدی علیه نیروهای آمریکایی با پاسخ متناسب روبهرو میشود»
مرکز مشترک اطلاعات دریایی در ادامه اطلاعیه خود، نسبت به تردد در محدوده تعیینشده در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد هرگونه شناور یا هواپیمایی که تهدیدی علیه نیروهای دریایی ایالات متحده به شمار آید، ممکن است با «اقدامات متناسب در چارچوب دفاع مشروع» روبهرو شود.
بر اساس این اطلاعیه، اگر چه منطقه هشدار دریایی با هدف محدود کردن تردد «کشتیهای تجاری یا بیطرف» ایجاد نشده است، اما شناورها باید نیت خود را بهطور شفاف اعلام کنند و بهویژه نشان دهند که قصد ورود به بنادر ایران یا خروج از آنها را ندارند.
این مرکز همچنین به کشتیها و هواپیماهای عبوری توصیه کرد با «احتیاط» در منطقه تردد کنند و در صورت امکان، از ورود به این محدوده خودداری کنند.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی در فوریه ۲۰۲۴ برای اشتراکگذاری اطلاعات دقیق و بهموقع درباره حملات حوثیها به کشتیهای تجاری تاسیس شد.
این مرکز با مشارکت چندین نهاد نظامی، ضمن تجمیع اطلاعات متنباز و غیرمحرمانه، گزارشهای حوادث را معمولا ظرف ۲۴ ساعت همراه با توصیههای عملیاتی منتشر میکند و همچنین بهصورت هفتگی تحلیلها و بهروزرسانیهای دریایی ارائه میدهد.