رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل، در گفت‌وگو با روزنامه نشنال‌نیوز با ابراز نگرانی از گسترش «پدیده» حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای در جریان درگیری‌های اخیر، گفت حمله به این تاسیسات در حال تبدیل شدن به الگویی خطرناک در جنگ‌ها است.

گروسی با اشاره به حمله پهپادی به نیروگاه براکه در امارات متحده عربی گفت: «این واقعیت که کسی یک نیروگاه هسته‌ای را هدف قرار داده، بسیار جدی است.»

او گفت آژانس شواهد لازم برای مقصر دانستن تهران در این حمله را در اختیار ندارد و افزود: «ما به مدرک ملموسی درباره منشا این حمله نیاز داریم.»

مقام‌های امارات متحده عربی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حمله اعلام کردند.

گروسی همچنین به حملات علیه نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین و نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد.

گروسی به نشنال‌نیوز گفت برای بازدید از نیروگاه براکه به ابوظبی سفر خواهد کرد و سپس به کویت، عربستان سعودی و قطر می‌رود.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت مطمئن است می‌تواند روابط آژانس با جمهوری اسلامی را پس از آنکه تهران او را به فراهم کردن بهانه برای حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای در سال گذشته متهم کرد، احیا کند. او افزود زمان برای ازسرگیری همکاری کامل هنوز فرا نرسیده است.

گروسی پنجشنبه هفتم خرداد از احتمال دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد.

او به شبکه سی‌سی‌تی‌وی گفت: «ما به‌طور عمیق در این وضعیت درگیر بوده‌ایم و تلاش کرده‌ایم راه‌حلی قابل قبول، صلح‌آمیز و دیپلماتیک برای بحران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران پیدا کنیم. بنابراین فکر می‌کنم اگر این یادداشت تفاهم امضا شود، خبر بسیار خوبی خواهد بود.»