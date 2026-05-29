بسنت: آمریکا یک میلیارد دلار داراییهای رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده است
بر اساس گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد این کشور یک میلیارد دلار از داراییهای رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده است.
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که حمله اخیر حکومت ایران علیه کویت را به شدت محکوم میکند.
در این بیانیه آمده که این حمله بنا بر حقوق بینالملل نقض حاکمیت کویت محسوب میشود.
اتحادیه اروپا همبستگی کامل خود را با دولت و مردم کویت بار دیگر اعلام کرد و افزود: «چنین حملاتی تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه به شمار میروند.»
نوواک جوکوویچ، مرد شماره ۴ تنیس جهان، در دور سوم رولان گاروس پس از پیش افتادن در دو ست، در نهایت مقابل ژوائو فونسکا، پدیده ۱۹ ساله برزیلی، باخت و حذف شد. پس از ۴ ساعت و ۵۳ دقیقه رقابت نفسگیر، شگفتی کامل شد و ورزشگاه فیلیپ شاتریه پس از حذف یانیک سینر، دومین شوک فصل را دید.
اکنون قطعی است که دومین گرنداسلم سال را بازیکنی فتح خواهد کرد که تاکنون چنین عنوانی را به دست نیاورده است. نوواک جوکوویچ آخرین قهرمان گرنداسلم حاضر در پاریس بود.
جدیترین مدعی حال حاضر الکساندر زورف است که امشب در دور سوم به مصاف کوئنتن آلیس میرود.
حذف جوکوویچ، به این معناست که از میان پنج نفر برتر رنکینگ، تنها زورف در جدول باقی مانده است.
یانیک سینر، نفر اول جهان، در دور دوم و آن هم پس از برتری ۲-۰ در ستها مقابل خوان مانوئل سروندولو از آرژانتین، به دلیل گرمازدگی شکست خورد.
کارلوس آلکاراس، نفر دوم جهان، به دلیل آسیبدیدگی دست از حضور در پاریس انصراف داد.
بن شلتون، نفر پنجم رنکینگ، نیز در دور دوم مقابل رافائل کولینیون بلژیکی حذف شد.
در حالی که مسیر نوواک جوکوویچ برای رسیدن به بیستوپنجمین عنوان گرنداسلمش بیش از هر زمان دیگری در نزدیک به سه سال گذشته هموار به نظر میرسید، این فرصت از دست رفت.
آخرین باری که بازیکنی غیر از یانیک سینر یا کارلوس آلکاراس فاتح یک تورنمنت گرنداسلم شد، به یواس اوپن ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ جایی که جوکوویچ قهرمان شد. حالا این روند دستکم تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
آخرین باری که رکورددار صدرنشینی جهان در دور سوم یک گرنداسلم حذف شده بود، به یواس اوپن ۲۰۲۴ برمیگردد.
در رولان گاروس نیز آخرین حذف زودهنگام او در سال ۲۰۰۹ رقم خورد؛ زمانی که مقابل فیلیپ کولشرایبر آلمانی شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
امشب، نواک جوکوویچ در میان تشویق پرشور تماشاگران زمین را ترک کرد؛ آیا این آخرین باری است که این ستاره ۳۹ ساله را در رولان گاروس میبینیم؟
روسای آژانس بینالمللی انرژی، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پنجشنبه برای بررسی واکنش نهادهای خود به پیامدهای جنگ در خاورمیانه دیدار کردند.
این خبر را رویترز جمعه به نقل از بیانیه مشترک این نهادها اعلام کرد.
این نهادها اعلام کردند: «اگر جریان حملونقل دریایی به حالت عادی بازنگردد، ادامه کاهش سریع ذخایر جهانی نفت، خطرات فزایندهای برای امنیت تامین سوخت، شرایط بازار و تابآوری اقتصادی ایجاد خواهد کرد.»
این اظهارات در اشاره به انسداد تنگه هرمز مطرح شد.
در این بیانیه افزوده شده است که این نهادها همچنین گزینههایی را برای «تقویت بیشتر حمایت جمعی از طریق اقدامات چندجانبه و دوجانبه» بررسی کردند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که بر اساس مستنداتی که به دست آورده، گروه مسلح حزبالله، تحت حمایت جمهوری اسلامی، راکتهایی را شلیک کرده که به کلیسایی در جنوب لبنان اصابت کرده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل که در کانال تلگرامیاش منتشر شده، آمده است: «سازمان تروریستی حزبالله در طول شامگاه جمعه چندین راکت شلیک کرد که به کلیسای ارتدوکس سنت جورج در جنوب لبنان اصابت کردند. این شلیکها به ساختمانهایی در روستای مسیحی مرجعیون اصابت کردند.»
ارتش اسرائیل تاکید کرده که نیروهایش در محدوده این کلیسا فعالیت نمیکنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰درصدی به یک کشور ثالث موافقت کند.
بر اساس این گزارش، در این حالت، جمهوری اسلامی در مقابل این مقدار، اورانیوم با غنای ۵ درصد دریافت میکند.
رویترز نوشت که همچنین ممکن است نیم دیگر این ذخایر در داخل ایران رقیقسازی شود.