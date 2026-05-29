خبرگزاری فارس، به نقل از منابع آگاه، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را «آمیخته‌ای از راست و دروغ» توصیف کرد و نوشت این سخنان با هدف نمایش یک «پیروزی ساختگی» مطرح شده‌اند.

به نوشته فارس، متن توافق که بر اساس اصل «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شده، همچنان در مراحل نهایی تصویب در تهران قرار دارد و هنوز تصمیم قطعی درباره آن اتخاذ نشده است.

این خبرگزاری همچنین نوشت ترامپ در حالی از پایان محاصره دریایی سخن گفته که برخی از اظهارات او با مفاد توافق در تضاد است.

فارس به‌طور مشخص گفته‌های ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض را رد کرد و نوشت در متن توافق هیچ بندی وجود ندارد که جمهوری اسلامی را به چنین اقدامی ملزم کند.

خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همچنین گفته‌های ترامپ درباره جمع‌آوری یا نابودی مواد هسته‌ای ایران را رد کرد و به نقل از منابع آگاه نوشت نه‌تنها چنین موضوعی در یادداشت تفاهم وجود ندارد، بلکه این ادعا «اساسا بی‌اساس» است.

فارس در پایان نوشت منابع آگاه معتقدند برای «تقریبا همه» روشن شده که ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ درباره مفاد توافق از اعتبار لازم برخوردار نیست.

فارس نوشت که مهم‌ترین بخش توافق که ترامپ به آن اشاره‌ای نکرده، شرط پرداخت فوری ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده است.

