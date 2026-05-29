انس ایراندوست ۲۷ ساله و پدر دو فرزند و صمد ایراندوست ۴۰ ساله و پدر پنج فرزند است و هر دو شهروند ساکن روستای پُزم از توابع شهرستان کنارک بوده‌اند. این دو شهروند بلوچ روز ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با آغاز تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در منطقه پس از عزیمت برای صیادی ناپدید شدند.

به گفته منابع آگاه، خانواده‌های این دو صیاد در این مدت بارها پیگیری کرده‌اند اما هیچ نهاد رسمی پاسخ روشنی درباره سرنوشت آنان نداده است.

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره ناپدید شدن ملوانان و صیادان بلوچ در آب‌های دریای عمان، تنگه هرمز و مسیرهای اقیانوسی منتشر شده است.