به‌نوشته این روزنامه این حملات که با هماهنگی آمریکا و اسرائیل برای هفته‌ها انجام شد و حتی تا یک روز پس از اعلام آتش‌بس نیز ادامه یافت، نشان می‌دهد که امارات نقشی بسیار گسترده‌تر از آنچه پیش‌تر درباره مشارکت این کشور در کارزار هوایی تحت رهبری آمریکا و اسرائیل فاش شده بود، داشته است.

وال‌استریت ژورنال پیشتر در ۲۱ اردیبهشت برای نخستین بار خبر داده بود که امارات متحده عربی به‌طور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لاوان ایران را هدف قرار داده است.

این روزنامه، جمعه هشت خرداد در گزارشی تازه نوشت که ابعاد حملات هوایی امارات متحده عربی به مواضع جمهوری اسلامی در خاک ایران، نشانه‌ای دیگر از تمایل فزاینده این کشور برای دفاع از آنچه منافع راهبردی خود می‌داند، به شمار می‌رود؛ رویکردی که آن را از برخی همسایگانش در خلیج فارس که در برابر تهدید جمهوری اسلامی سیاستی بسیار محتاطانه‌تر در پیش گرفته‌اند، متمایز کرده است.

وال‌استریت ژورنال در گزارش خود تاکید کرد که حملات امارات با هماهنگی آمریکا و اسرائیل انجام شد و هر دو کشور اطلاعات لازم را در اختیار ابوظبی قرار دادند.

به‌نوشته این روزنامه، اهداف این حملات شامل جزایر قشم و ابوموسی در تنگه هرمز، بندرعباس، پالایشگاه نفت لاوان در خلیج فارس و مجتمع پتروشیمی عسلویه بوده است.

وال‌استریت ژورنال افزود که برخی از حملات امارات، تاسیسات انرژی ایران را هدف قرار داد؛ اقدامی که در واکنش به حملات تهران علیه زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شد. به‌گفته برخی منابع، حمله به عسلویه که با مشارکت اسرائیل صورت گرفت، واکنش منفی گسترده‌ای در سطح بین‌المللی برانگیخت و باعث شد آمریکا از اسرائیل بخواهد حمله به زیرساخت‌های انرژی را متوقف کند.

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس پیش از آغاز جنگ اعلام کرده بودند که اجازه استفاده از حریم هوایی یا پایگاه‌های خود برای حمله به جمهوری اسلامی را نخواهند داد اما برخی از آنها پس از آغاز جنگ مسیر خود را تغییر دادند؛ به‌ویژه پس از آنکه تهران با شلیک موشک و پهپاد به مراکز جمعیتی، زیرساخت‌های انرژی و فرودگاه‌های کشورهای خلیج فارس تلاش کرد هزینه‌های اقتصادی و سیاسی جنگ را برای آنها افزایش دهد.

در جریان جنگ امارات بیش از هر کشور دیگری هدف این حملات قرار گرفت. جمهوری اسلامی بیش از ۲۸۰۰ موشک و پهپاد به سمت این کشور شلیک کرد؛ رقمی که از تعداد حملات ایران به هر کشور دیگر، از جمله اسرائیل، بیشتر بود.

شکاف میان ابوظبی و ریاض

وال‌استریت ژٰورنال به‌نقل از منابع خود افزود که شدت واکنش نظامی امارات باعث تشدید اختلافات در میان کشورهای خلیج فارس شد.

در اوایل آوریل، عربستان سعودی به آمریکا شکایت کرد که حملات امارات خطر هدف قرار گرفتن تاسیسات انرژی منطقه از سوی جمهوری اسلامی را افزایش داده است؛ موضوعی که می‌توانست قیمت نفت را به‌شدت افزایش دهد و بازارهای جهانی را دچار آشفتگی کند.

این منابع می‌گویند ریاض از واشینگتن خواست بر امارات فشار بیاورد تا حملات تلافی‌جویانه خود را متوقف کند و به تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای بپیوندد.

وزارت امور خارجه امارات در واکنش اعلام کرد جمهوری اسلامی را مسئول کامل این حملات تروریستی و پیامدهای آن می‌داند.

عربستان سعودی و دفتر نخست‌وزیر اسرائیل به درخواست‌های وال‌استریت ژورنال برای اظهار نظر پاسخ ندادند. کاخ سفید نیز از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.

عربستان که نسبت به امارات حملات کمتری را متحمل شده و خسارت‌های محدودتری دیده است، ضمن محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی، رویکردی کمتر تقابلی در پیش گرفته و تلاش کرده بحران را از طریق دیپلماسی حل‌وفصل کند.

به‌گفته مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس، محمد بن زاید، رییس امارات، در جریان جنگ از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، ناامید و خشمگین شد؛ زیرا او از مشارکت در عملیات نظامی هماهنگ علیه تهران خودداری کرد.

این اختلافات، شکاف رو به رشد میان دو قدرت بزرگ خلیج فارس را عمیق‌تر کرد؛ کشورهایی که پیش‌تر نیز در سودان و یمن در جبهه‌های متفاوتی قرار گرفته و برای نفوذ در منطقه دریای سرخ رقابت کرده بودند.

امارات در ماه آوریل با خروج از اوپک، این سازمان تحت رهبری عربستان را ترک و اعلام کرد همکاری‌های امنیتی خود با آمریکا و اسرائیل را گسترش خواهد داد.

اقدامات فراتر از حملات نظامی

امارات علاوه بر حملات هوایی به اهدافی در ایران، از پیش‌نویس قطعنامه‌ای در سازمان ملل نیز حمایت کرد که در صورت لزوم استفاده از زور برای در هم شکستن کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را مجاز می‌کرد.

این کشور همچنین علیه منافع اقتصادی ایران اقداماتی انجام داد؛ از جمله مدارس و باشگاه‌های مرتبط با ایران در دبی را تعطیل کرد و صدور ویزا و حقوق ترانزیتی برای شهروندان ایرانی را محدود ساخت.

این اقدامات به یکی از مهم‌ترین مسیرهای اقتصادی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های غرب آسیب وارد کرد.

جمهوری اسلامی نیز بارها امارات را به مشارکت در کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل متهم کرده است.

اتحاد عمیق‌تر با اسرائیل

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال، امارات از دیرباز تمایل زیادی به پذیرش ریسک در سیاست خارجی و استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد منافع خود داشته است.

در سال‌های اخیر این کشور به شبه‌نظامیان در سودان و لیبی سلاح ارسال و در یمن نیز از نیروهای مزدور استفاده کرده است؛ اقداماتی که با هدف تقویت موقعیت منطقه‌ای خود و مقابله با رقبایش انجام شده‌اند.

با این حال، هنوز مشخص نیست که امارات توان بازدارندگی در برابر دشمنی بسیار بزرگ‌تر و نزدیک‌تر مانند ایران را دارد یا نه. حملات این کشور در مقایسه با بیش از ۲۰ هزار حمله‌ای که آمریکا و اسرائیل انجام داده‌اند، عمدتاا نمادین محسوب می‌شوند.

اتخاذ چنین رویکرد تهاجمی، خطر تبدیل شدن امارات به هدفی بزرگ‌تر در دوره‌ای طولانی از تنش با جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

در اوایل ماه مه، حکومت ایران یکی از بنادر مهم نفتی امارات در فجیره را هدف قرار داد؛ حمله‌ای که پس از آغاز عملیات نیروی دریایی آمریکا برای درهم شکستن کنترل تهران بر تنگه هرمز صورت گرفت.

در حادثه‌ای دیگر، پهپادی که از عراق، محل فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی پرتاب شده بود، در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای امارات سقوط کرد.

با این حال، به‌گفته برخی منابع، امارات در هفته‌های اخیر رویکردی مصالحه‌جویانه‌تر در پیش گرفته و از راه‌حل‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ حمایت کرده است؛ جنگی که تأسیسات عظیم انرژی این کشور را در معرض خطر قرار داده است.

محمد بن زاید از جمله رهبران منطقه‌ای بود که در تماس تلفنی اوایل ماه مه، دونالد ترامپ را به دستیابی به توافق صلح با ایران تشویق کرد.

جنگ همچنین باعث تقویت بیش از پیش اتحاد میان امارات و اسرائیل شده است.

مقام‌های اسرائیلی از عملکرد امارات در جریان جنگ ابراز رضایت کرده‌اند و روابط دو کشور را یک شراکت راهبردی بلندمدت می‌دانند.

به‌گفته یکی از منابع مطلع، اسرائیل در طول جنگ سامانه‌های گنبد آهنین و نیروهای نظامی خود را برای دفاع از امارات به این کشور اعزام کرد و ده‌ها نظامی اسرائیلی همچنان در یک مجتمع نظامی در خاک امارات مستقر هستند.

همچنین شماری از عالی‌ترین مقام‌های اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، رییس موساد، رییس شین‌بت و رییس ستاد ارتش اسرائیل، در طول جنگ به‌صورت محرمانه به امارات سفر کردند تا هماهنگی‌های لازم را درباره نحوه مقابله با جمهوری اسلامی انجام دهند.