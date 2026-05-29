خبرگزاری تسنیم نوشت تا این لحظه تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل نشده است و پست اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال را باید در چارچوب «الگوی همیشگی اعلام نظرهای یکسویه و خودبزرگ‌بینانه» او ارزیابی کرد.

این رسانه وابسته به سپاه پاسداران همچنین درباره اظهارات ترامپ در خصوص پایان محاصره دریایی ایران نوشت: «این ادعا باید با تردید نگریسته شود.»

تسنیم افزود حتی اگر این اقدام در عمل انجام شود، صرفا به معنای توقف یکی از موارد نقض آتش‌بس خواهد بود، زیرا به نوشته این رسانه «از ابتدا نباید محاصره‌ای صورت می‌گرفت.»

این خبرگزاری همچنین به موضع ترامپ درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران اشاره کرد و نوشت اصرار رییس‌جمهوری آمریکا بر پرداخت نکردن این منابع مالی، تنها سوءظن تهران نسبت به جدیت واشینگتن در روند مذاکرات را افزایش می‌دهد.