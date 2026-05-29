مخبر: هیچ اطمینانی به آمریکاییها نداریم، اما دیپلماسی بخشی از جنگ است
محمد مخبر، دستیار رهبر جمهوری اسلامی گفت: «ما هیچ اطمینانی به آمریکاییها نداریم، اما دیپلماسی نیز بخشی از جنگ است.»
خبرگزاری تسنیم نوشت تا این لحظه تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل نشده است و پست اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال را باید در چارچوب «الگوی همیشگی اعلام نظرهای یکسویه و خودبزرگبینانه» او ارزیابی کرد.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران همچنین درباره اظهارات ترامپ در خصوص پایان محاصره دریایی ایران نوشت: «این ادعا باید با تردید نگریسته شود.»
تسنیم افزود حتی اگر این اقدام در عمل انجام شود، صرفا به معنای توقف یکی از موارد نقض آتشبس خواهد بود، زیرا به نوشته این رسانه «از ابتدا نباید محاصرهای صورت میگرفت.»
این خبرگزاری همچنین به موضع ترامپ درباره آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران اشاره کرد و نوشت اصرار رییسجمهوری آمریکا بر پرداخت نکردن این منابع مالی، تنها سوءظن تهران نسبت به جدیت واشینگتن در روند مذاکرات را افزایش میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داد اگر عمان به جمهوری اسلامی برای ایجاد سیستم عوارض در تنگه هرمز کمک کند، با تحریم مواجه خواهد شد.
این موضع در پی گزارشهایی مطرح شده است که از احتمال مدیریت مشترک تنگه هرمز ار ایران و عمان خبر میدهند.
گفتوگو با اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال
گزارش مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال و گفتوگو با افشین خائف، کنشگر سیاسی.
خبرگزاری فارس، به نقل از منابع آگاه، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را «آمیختهای از راست و دروغ» توصیف کرد و نوشت این سخنان با هدف نمایش یک «پیروزی ساختگی» مطرح شدهاند.
به نوشته فارس، متن توافق که بر اساس اصل «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شده، همچنان در مراحل نهایی تصویب در تهران قرار دارد و هنوز تصمیم قطعی درباره آن اتخاذ نشده است.
این خبرگزاری همچنین نوشت ترامپ در حالی از پایان محاصره دریایی سخن گفته که برخی از اظهارات او با مفاد توافق در تضاد است.
فارس بهطور مشخص گفتههای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض را رد کرد و نوشت در متن توافق هیچ بندی وجود ندارد که جمهوری اسلامی را به چنین اقدامی ملزم کند.
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همچنین گفتههای ترامپ درباره جمعآوری یا نابودی مواد هستهای ایران را رد کرد و به نقل از منابع آگاه نوشت نهتنها چنین موضوعی در یادداشت تفاهم وجود ندارد، بلکه این ادعا «اساسا بیاساس» است.
فارس در پایان نوشت منابع آگاه معتقدند برای «تقریبا همه» روشن شده که ادعاهای مطرحشده از سوی ترامپ درباره مفاد توافق از اعتبار لازم برخوردار نیست.
فارس نوشت که مهمترین بخش توافق که ترامپ به آن اشارهای نکرده، شرط پرداخت فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت مذاکرات کنونی را نباید مشابه مذاکرات گذشته دانست که در آن «امتیازی داده و امتیازی گرفته میشد».
او افزود: «ما خود را پیروز میدانیم و معتقد هستیم که خواستههای حداکثری خود را باید از دشمن مطالبه کنیم.»
رضایی همچنین گفت جمهوری اسلامی با تعلیق غنیسازی یا واگذاری مواد هستهای مخالف است.
او افزود: «ما مخالف تعلیق غنیسازی یا اعطای مواد هستهای به دشمن هستیم، چرا که دیگر آن دوره گذشته است.»