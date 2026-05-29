قزاقستان پیشنهاد داد ذخایر اورانیوم ایران را تحویل بگیرد
فایننشال تایمز به نقل از نهاد ناظر هستهای گزارش داد قزاقستان پیشنهاد داده ذخایر اورانیوم ایران را تحویل بگیرد.
پلیس مبارزه با تروریسم لندن جمعه هشتم خرداد اعلام کرد یک شهروند یونانی به همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده است. به گفته پلیس، این پرونده به هدف قرار دادن یک روزنامهنگار ایراناینترنشنال مستقر در بریتانیا مربوط است.
بر اساس بیانیه پلیس، ایوانیس آیدینیدیس، ۴۶ ساله، شهروند یونان و ساکن مونیخ آلمان، ۲۶ اردیبهشت در منطقه وست ساسکس از سوی کارآگاهان پلیس مبارزه با تروریسم لندن بازداشت شد.
دادگاه وستمینستر مجوز ادامه بازداشت او را تا ۹ خرداد صادر کرد و پس از هماهنگی با دادستانی سلطنتی، اتهامهای مرتبط علیه او ثبت شد.
پلیس اعلام کرد بر اساس ارزیابیها، تهدید گستردهتری علیه عموم مردم در ارتباط با این پرونده وجود ندارد.
هلن فلانگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت: «میدانیم این موضوع ممکن است نگرانیهایی بهویژه در میان افرادی که در رسانههای فارسیزبان فعالیت میکنند ایجاد کند.»
او افزود: «ما با شماری از سازمانها و افراد همکاری نزدیک داریم تا درباره ایمنی و امنیت به آنها مشاوره و حمایت ارائه دهیم و این شامل فرد و سازمان مرتبط با این پرونده نیز میشود. اگر کسی درباره امنیت خود نگرانی دارد، میتواند با پلیس محلی تماس بگیرد.»
پلیس بریتانیا ۲۸ فروردین سه نفر را در ارتباط با تلاش برای ایجاد آتشسوزی در نزدیکی ساختمان مرکزی ایراناینترنشنال در لندن بازداشت کرد.
پلیس اعلام کرد این افراد به اتهام پرتاب بمب آتشزا به سمت دفتر مرکزی این شبکه در شمالغرب لندن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
این حمله، خسارت جانی یا مالی نداشت، اما بار دیگر نگرانیها را درباره امنیت رسانههای فارسیزبان در بریتانیا، افزایش داد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال ۲۷ فروردین با انتشار بیانیهای در رابطه با این حادثه، از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامهنگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمیدهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب، به کار خود ادامه خواهد داد.
در این بیانیه آمده است که اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، از ورود یک خودروی مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی، وارد محوطهای شود که ساختمان ایراناینترنشنال در لندن در آن قرار دارد، جلوگیری شد. اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصلهای تنها چند متر از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
در این بیانیه با اشاره به واکنش سریع تیم امنیتی ایراناینترنشنال، آتشنشانی و پلیس لندن، از اقدامات آنها قدردانی شد.
پیش از آن، در اوایل فرودین امسال (سوم فروردین)، یک گروه همسو با جمهوری اسلامی، مسئولیت پرتاب کوکتلمولوتوف به چند دستگاه آمبولانس متعلق به یک نهاد خیریه یهودی در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن را بر عهده گرفته بود.
در اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز سه مرد ایرانی پس از تحقیقات گسترده ضدتروریسم، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، متهم شدند.
دادستانها اعلام کردند یکی از این افراد به انجام مراقبت، شناسایی و تحقیقات اینترنتی با هدف ارتکاب خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا متهم شده است. دو متهم دیگر نیز به انجام فعالیتهایی مشابه با هدف کمک به دیگران برای ارتکاب خشونت جدی متهم شدند.
وزیر کشور بریتانیا گفت این پرونده بخشی از واکنش گسترده دولت به تهدیدهای مرتبط با حکومت ایران بوده است.
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ و پس از تهدیدهای امنیتی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
این شبکه سوم مهر ۱۴۰۲ و بعد از وقفهای چند ماهه، پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت: «ایران باید موافقت کند که هرگز سلاح یا بمب هستهای نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فورا باز باشد؛ بدون دریافت عوارض و برای عبور و مرور نامحدود کشتیها در هر دو جهت. همه مینهای دریایی (بمبها)، در صورت وجود، باید از میان برداشته شوند.»
ترامپ نوشت: «ما با استفاده از مینروبهای زیرآبی فوقالعاده خود، شمار زیادی از این مینها را از طریق انفجار نابود کردهایم. ایران نیز هر مین باقیمانده را فورا جمعآوری یا منفجر خواهد کرد؛ البته تعداد آنها زیاد نخواهد بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «کشتیهایی که به دلیل محاصره دریایی شگفتانگیز و بیسابقه ما در تنگه متوقف شده بودند و اکنون این محاصره لغو خواهد شد، میتوانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. از طرف من، رییسجمهور محبوبتان، به همسران، والدین و خانوادههایتان سلام برسانید!»
ترامپ گفت: «مواد غنیشدهای که گاهی از آن با عنوان گرد هستهای یاد میشود و در اعماق زمین دفن شدهاند و کوههای تقریبا فروریخته ناشی از حمله قدرتمند بمبافکنهای بی-۲ ما ۱۱ ماه پیش روی آنها قرار گرفتهاند، از سوی ایالات متحده از زیر زمین بیرون آورده خواهند شد؛کشوری که طبق توافق، همراه با چین تنها کشوری است که توانایی فنی انجام چنین کاری را دارد. این اقدام با هماهنگی کامل و همکاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام خواهد شد و این مواد نابود خواهند شد.»
او در ادامه با اشاره به این که برای اتخاذ تصمیم نهایی در این باره به اتاق وضعیت کاخ سفید میرود، گفت: «تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد و درباره موارد دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند نیز توافق حاصل شده است.»
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در جریان بازدید از نیروهای آمریکایی مستقر در ناو یواساس باکسر در سنگاپور، با استناد به سخنان دونالد ترامپ در نشست چهارشنبه کابینه، به نیروها گفت اگر جمهوری اسلامی توافق پیشنهادی را نپذیرد، با نیروهای نظامی آمریکا روبهرو خواهد شد.
هگست گفت ترامپ در نشست کابینه اعلام کرده ایران باید توافق روی میز را بپذیرد وگرنه با «مردی در سمت چپ» او روبهرو میشود، و این جمله را خطاب به نیروهای حاضر تکرار کرد.
به گزارش رویترز، دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانههای آنها را صادر کرده است.
بر اساس حکم بازرسی ۹ صفحهای که رویترز مشاهده کرده، این دو نفر با اتهامهایی از جمله تهدیدهای مشدد و تشکیل یا عضویت در گروهی با اهداف تروریستی و براندازانه تحت بررسی قرار دارند.
این پرونده پس از شکایت چند شهروند ایرانی مقیم ایتالیا تشکیل شده است. در یکی از موارد، یک مخالف جمهوری اسلامی به بازرسان گفته تماس تلفنی دریافت کرده که در آن به او اطلاع داده شده به دلیل حمایت از اپوزیسیون به اعدام محکوم شده و اموالش در ایران مصادره خواهد شد.
بر اساس اسناد قضایی، یکی از دو فرد تحت تحقیق از طریق یک حساب اینستاگرامی، حامیان رضا پهلوی را به مرگ تهدید کرده بود.
در این اسناد نام دو فرد تحت تحقیق، جلیلیان فرشید و ادیب انصاری روحالله، ذکر شده است. دادستانها گفتهاند هر دو از افراد شناختهشده در یک مرکز اسلامی در میلان هستند که متعلق به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران است.
به نوشته رویترز، این تهدیدها همزمان با اعتراضهای دیماه در ایران و همچنین تجمع مخالفان جمهوری اسلامی مقابل کنسولگری ایران در میلان در ماه مارس مطرح شدهاند.
رویترز بر اساس اظهارات مقامهای اطلاعاتی غربی و مسئولان دولتی، گزارش داد که روسیه تلاشهای پنهانی خود را برای تضعیف نخستوزیر ارمنستان در آستانه انتخابات ماه آینده تشدید کرده زیرا نگران است که پیروزی دوباره نیکول پاشینیان بتواند تغییر جهت این کشور به سوی غرب را تثبیت کند.
این خبرگزاری بر اساس گفتوگو با پنج مقام اطلاعاتی غربی و اسنادی که مشاهده کرده، جمعه هشت خرداد گزارش داد برنامههای مسکو پیش از انتخابات ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) شامل کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست به نفع نامزدهای طرفدار روسیه و همچنین طرح انتقال دهها هزار ارمنیِ ساکن روسیه به ارمنستان به منظور تاثیرگذاری بر نتیجه رایگیری بوده است.
ارمنستان، کشوری محصور در خشکی با جمعیتی حدود سه میلیون نفر، از زمان جنگ سرد عمدتا در مدار نفوذ مسکو باقی مانده و میزبان نیروهای روسیه بوده است اما نیکول پاشینیان که در نظرسنجیها پیشتاز است، به اروپا و ناتو نزدیکتر شده و به یکی از متحدان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تبدیل شده است. ترامپ روز چهارشنبه از نامزدی مجدد پاشینیان حمایت کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، این هفته به ایروان سفر کرد و یک توافق معدنی و همچنین توافقی درباره «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» را امضا کرد؛ یک کریدور ترانزیتی پیشنهادی از طریق ارمنستان که میتواند نفوذ روسیه در منطقه را بیش از پیش تضعیف کند.
ارمنستان که عضو اتحادیه اقتصادی تحت رهبری روسیه است، در سال ۲۰۲۴ مشارکت خود را در ائتلاف امنیتی منطقهای تحت رهبری مسکو تعلیق کرد. این کشور همچنین در ماه جاری از دبیرکل ناتو در نشست رهبران اروپایی میزبانی کرد.
نارضایتی پوتین
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، نارضایتی خود از چرخش پاشینیان را پنهان نکرده است.
در روزهای اخیر، مسکو هشدار داده که ارمنستان ممکن است دسترسی به گاز طبیعی ارزانقیمت را از دست بدهد. روسیه همچنین واردات محصولات ارمنستان از جمله میوه، سبزیجات، گل و برندی را محدود کرده است.
توماس دِ وال، پژوهشگر ارشد موسسه کارنگی اروپا، گفت: «کاری که پاشینیان در تلاش برای انجام آن است، تهدیدی برای روسیه محسوب میشود.»
او افزود که تنوعبخشی به روابط خارجی «به این معناست که روسیه انحصار تقریبا کامل خود بر ارمنستان را از دست میدهد.»
سه تن از مقامهای غربی گفتند نامزد مورد حمایت مسکو ساموئل کاراپتیان، میلیاردر ارمنی-روسی، است که به اتهام دعوت به سرنگونی دولت در حال محاکمه است.
کاراپتیان این اتهامات را رد میکند. رابرت آمستردام، وکیل او، به رویترز گفت که موکلش هیچ اطلاعی از حمایت روسیه ندارد.
اروپا مدتهاست روسیه را به دخالت در انتخابات متهم میکند؛ از جمله اخیرا در مولداوی و مجارستان. روسیه نیز اتحادیه اروپا و ایالات متحده را متهم میکند که در کشورهای نزدیک به مرزهایش دخالت میکنند تا آنها را به حوزه نفوذ غرب بکشانند.
وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به درخواست اظهار نظر اعلام کرد گزارش رویترز حاوی ادعاهای نادرست است و «لحن ضدروسی» را ترویج میکند.
اداره ارتباطات دولت ارمنستان از اظهار نظر درباره اتهامات مشخص مطرحشده در این گزارش خودداری کرد، اما اقداماتی را که برای مقابله با اطلاعات نادرست و تضمین برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و شفاف انجام میشود، تشریح کرد.
انتقال رایدهندگان از روسیه
چهار منبع آگاه به رویترز گفتند که کرملین در ماه اکتبر بخشی با عنوان «اداره همکاری و مشارکت راهبردی» ایجاد کرده که بر عملیات نفوذ در ارمنستان نظارت میکند. این منابع، مانند دیگر منابع این گزارش، به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند.
پنج منبع گفتند مقامهای روسی در ماههای اخیر درباره اعزام ارامنه مقیم روسیه برای رای دادن به مخالفان پاشینیان گفتوگو کردهاند.
ارامنه دارای جمعیت بزرگی در خارج از کشور هستند؛ از جمله در روسیه که برخی برآوردها جمعیت ارمنی آن را بیش از دو میلیون نفر میدانند. ارامنه اجازه ندارند از خارج کشور در انتخابات رأی دهند.
یکی از منابع که یک مقام ارشد آمریکایی بود، گفت میزان موفقیت احتمالی مسکو در انتقال این افراد موضوع بحث در میان جامعه اطلاعاتی است.
با این حال، او افزود مقامهای اطلاعاتی این طرح را جدی تلقی میکنند. ارامنه به طور معمول بین دو کشور رفتوآمد میکنند و هر روز دهها پرواز میان روسیه و ارمنستان برقرار است.
سه منبع گفتند مقامهای روسی هزینه انتقال ۱۰۰ هزار رأیدهنده را حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد کردهاند. آنها افزودند تا اواسط ماه مه، کرملین برای هر منطقه سهمیه تعیین کرده بود و از مسئولان محلی خواسته بود درباره آمادگیهای انجامشده گزارش دهند.
رویترز نتوانست به طور مستقل تایید کند که چنین برنامهای در حال اجرا بوده یا اینکه اجرای آن میتواند فاصله زیاد میان نامزدهای پیشتاز را از بین ببرد.
بر اساس یک نظرسنجی که اوایل همین ماه انجام شد، حزب «قرارداد مدنی» پاشینیان با حدود ۳۰ درصد آرا در جایگاه نخست قرار خواهد گرفت.
در همین نظرسنجی، حزب «ارمنستان قدرتمند» متعلق به کاراپتیان با حدود ۶ درصد آرا در میان شمار زیادی از نامزدها در رتبه دوم اما با فاصله زیاد قرار داشت.
توافق صلح با میانجیگری آمریکا
پاشینیان در سال ۲۰۱۸به قدرت رسید، پس از اعتراضاتی که به سرنگونی چهره نزدیک به مسکو انجامید. روابط با روسیه پس از آن تیره شد که نیروهای حافظ صلح روسیه مستقر در ناگورنو-قرهباغ، منطقه جداییطلب با اکثریت ارمنی در خاک جمهوری آذربایجان، نتوانستند مانع سقوط آن به دست نیروهای جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۳ شوند.
پاشینیان در ماه اوت به توافق صلحی با میانجیگری آمریکا برای پایان دادن به مناقشه چند دههای میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر این منطقه مورد مناقشه دست یافت.
این توافق مسیر ترانزیتی از جنوب ارمنستان را باز میکند تا کالاها به سمت شرق و آسیای مرکزی منتقل شوند و در مقابل، جمهوری آذربایجان به برونبوم نخجوان و همچنین ترکیه دسترسی مستقیم پیدا میکند. مسکو با احتیاط از این توافق استقبال کرد.
واشینگتن اعلام کرده است که نیروهای امنیتی مورد حمایت آمریکا میتوانند بر این منطقه باریک که در امتداد مرز ایران قرار دارد نظارت کنند؛ احتمالی که به گفته مقامهای اطلاعاتی برای روسیه غیرقابلقبول است.
به گفته دو مقام غربی، در صورت شکست پاشینیان، بخشهای کلیدی ابتکار صلح ترامپ احتمالا از بین خواهد رفت.
در ویدیویی که در ماه مه در اینترنت منتشر شد، مردانی نقابدار که به یکی از گویشهای ارمنی صحبت میکردند، پاشینیان را به قتل تهدید کردند. رویترز نتوانست مشخص کند که این تهدید واقعی بوده یا این که چه کسانی پشت آن قرار داشتهاند. این پرونده در ارمنستان تحت بررسی است.
سه منبع، از جمله یک مقام ارشد آمریکایی، از نگرانیهای جدی و مداوم درباره امنیت نخستوزیر ارمنستان سخن گفتند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند.
بهگفته یک مقام کنونی آمریکایی، یک مقام سابق آمریکایی و فرد دیگری که از این موضوع آگاهی دارد، بخشهایی از دولت آمریکا از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سالهای اخیر بهطور محرمانه به حفاظت شخصی پاشینیان کمک کردهاند.
یکی از منابع گفت این کمکها شامل به اشتراک گذاشتن اطلاعات درباره تهدیدهای احتمالی بوده است.
کاخ سفید، وزارت امور خارجه آمریکا، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا و دفتر پاشینیان به درخواستها برای اظهارنظر درباره وضعیت امنیتی نخستوزیر ارمنستان پاسخ ندادند. سیا نیز از اظهار نظر خودداری کرد.
تشدید کارزارهای اطلاعات نادرست
این مقامها افزودند که مسئولان روسیه کارزارهای موجود انتشار اطلاعات نادرست در فضای آنلاین برای بیاعتبار کردن دولت پاشینیان را تشدید کردهاند.
یک مقام آمریکایی گفت در یکی از این موارد، یک کارزار اینترنتی مورد حمایت روسیه به دروغ ادعا کرده بود که پاشینیان در یک معامله زمین با جین شاهین و تام تیلیس، دو سناتور آمریکایی که در ماه آوریل نگرانی خود را درباره اطلاعات نادرست روسیه ابراز کرده بودند، دخیل بوده است. شاهین و تیلیس به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند.
یک مقام اروپایی گفت این کارزارها از شبکه رباتی وابسته به کرملین موسوم به «استورم-۱۵۱۶» استفاده میکنند؛ شبکهای که در تلاشها برای دخالت در انتخابات اخیر آمریکا نیز نقش داشته است.
سه منبع گفتند کرملین از شرکتهای مشاوره سیاسی و اندیشکدههای روسی، از جمله «آژانس طراحی اجتماعی»، که از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا به دلیل انتشار اطلاعات نادرست برای تضعیف حمایت از اوکراین تحریم شده است، کمک گرفته است.