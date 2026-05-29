تیم ملی فوتبال در نخستین دیدار تدارکاتی خود پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، عصر هشتم خرداد ۱۴۰۵ در آنتالیا ترکیه به مصاف تیم ملی گامبیا رفت و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید. آریا یوسفی، رامین رضاییان و مهدی طارمی، هر سه در نیمه دوم گلهای ایران را به ثمر رساندند.
پیش از این و در پی لغو دیدارهای تدارکاتی با اسپانیا، پرتغال، مقدونیه و آنگولا، تیم ملی چهاربار با خودش بازی کرده بود.
فدراسیون فوتبال گفته است که تیم ملی پیش از جام جهانی با تیمهای مالی و پورتوریکو بازی خواهد داشت.
این درحالی است که پیش از این محل بازی بازی پورتوریکو در آمریکا برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل تمایل نداشتن آمریکا به حضور تیم ایران در این کشور، کمپ تیم ملی به مکزیک تغییر پیدا کرد. به همین دلیل برگزاری این بازی، هنوز مبهم است.
گفتنی است تیم ملی فوتبال درحالی با تیم ملی گامبیا نخستین دیدار تدارکاتی خود پیش از جام جهانی را برگزار کرد که این تیم فقط با ۱۵ بازیکن به مصاف تیم امیر قلعهنویی رفت.
رویترز گزارش داد دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضددموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانههای آنها را صادر کرده است.
این خبرگزاری جمعه گزارش داد که بر اساس یک حکم بازرسی ۹ صفحهای، دادستانها این دو نفر را به «تهدیدهای مشدد» و «تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریسم و براندازی دموکراسی» مظنون میدانند.
این پرونده پس از شکایت چند شهروند ایرانی مقیم ایتالیا تشکیل شده است.
در یکی از موارد، یک مخالف جمهوری اسلامی به بازرسان گفته تماس تلفنی دریافت کرده که در آن به او اطلاع داده شده بهدلیل حمایت از اپوزیسیون به اعدام محکوم شده و اموالش در ایران مصادره خواهد شد.
بر اساس اسناد قضایی، یکی از دو فرد تحت تحقیق از طریق یک حساب اینستاگرامی، حامیان شاهزاده رضا پهلوی را به مرگ تهدید کرده بود.
در این اسناد نام دو فرد تحت تحقیق، فرشید جلیلیان فرشید و روحالله ادیب انصاری ذکر شده است.
دادستانها گفتهاند هر دو از افراد شناختهشده در یک مرکز اسلامی در میلان هستند که متعلق به کنسولگری جمهوری اسلامی است.
این تهدیدها همزمان با انقلاب ملی در ایران در دیماه و همچنین تظاهرات مخالفان در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در میلان رخ داده است.
در ماههای اخیر، مقامهای اروپایی در چندین حادثه، از جمله حملات علیه اهداف یهودی در لندن و یک حمله خنثیشده علیه دفتر بانک آمریکا در پاریس، به ارتباطات احتمالی این حملات با جمهوری اسلامی اشاره کردهاند.
بهعنوان نمونه، در فروردینماه، دادستانی ضدتروریسم فرانسه اعلام کرد این کشور به یک گروه حامی جمهوری اسلامی با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» مظنون است که پشت حمله ناکام به دفترهای بانک آمریکا در پاریس قرار داشته است.
همچنین اواخر فروردین، موساد، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شینبت) و پلیس اسرائیل در اطلاعیهای، از خنثیسازی سازوکار مخفی سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد اسرائیلی و زیرساختهای راهبردی در سراسر جهان خبر دادند.
این شبکه قصد داشت چندین هدف و نهاد یهودی در آذربایجان را مورد حمله قرار دهد؛ از جمله سفارت اسرائیل، کنیسه باکو و شماری از رهبران جامعه یهودی.
در اردیبهشتماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود در اروپا را گسترش دهد.
بر اساس گزارش اختصاصی یوراکتیو، سازمان اطلاعات داخلی آلمان (BfV) اعلام کرده تهدید علیه مراکز یهودی و اسرائیلی، مخالفان جمهوری اسلامی و افرادی که حکومت ایران آنها را «خائن» میداند، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
خبرگزاری تسنیم نوشت تا این لحظه تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل نشده است و پست اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال را باید در چارچوب «الگوی همیشگی اعلام نظرهای یکسویه و خودبزرگبینانه» او ارزیابی کرد.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران همچنین درباره اظهارات ترامپ در خصوص پایان محاصره دریایی ایران نوشت: «این ادعا باید با تردید نگریسته شود.»
تسنیم افزود حتی اگر این اقدام در عمل انجام شود، صرفا به معنای توقف یکی از موارد نقض آتشبس خواهد بود، زیرا به نوشته این رسانه «از ابتدا نباید محاصرهای صورت میگرفت.»
این خبرگزاری همچنین به موضع ترامپ درباره آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران اشاره کرد و نوشت اصرار رییسجمهوری آمریکا بر پرداخت نکردن این منابع مالی، تنها سوءظن تهران نسبت به جدیت واشینگتن در روند مذاکرات را افزایش میدهد.