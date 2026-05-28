اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به حملات آمریکا به اهدافی در بندرعباس در بامداد پنجشنبه، گفت که این اقدام «تجاوزکارانه» علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی، نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به شمار میآید.
بقائی افزود: «لفاظیهای تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی و کشور دوست و برادر ما عمان، محکوم است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اقدامات آمریکا را «نقض مستمر آتشبس» خواند.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد جاناتان لودهولت، شهروند ۳۷ ساله اهل استاتن آیلند نیویورک، به اتهام مشارکت در توطئه جمهوری اسلامی برای ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
بر اساس این بیانیه، لودهولت پیشتر به «تبانی برای تعقیب و آزار» و همچنین «تبانی برای پولشویی» اعتراف کرده بود.
جان ای. آیزنبرگ، دستیار دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد داشته این روزنامهنگار را در خاک آمریکا ترور کند، صرفا به این دلیل که او «شماری از موارد فراوان نقض [حقوق بشر] رژیم را افشا کرده بود».
جی کلیتون، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، نیز گفت جمهوری اسلامی «بارها تلاش کرده علینژاد را درست همینجا در شهر نیویورک پیدا کند و به قتل برساند».
به گفته او، جمهوری اسلامی کوشیده علینژاد را «بهدلیل فعالیتهایش در مقابله با رژیم ایران و افشای رفتار تبعیضآمیز آن در قبال زنان، فساد، و نقض حقوق بشر ساکت کند».
کلیتون ادامه داد: «اگرچه این توطئه از ایران هدایت میشد، اما عاملان احتمالی ترور، شهروندان آمریکایی بودند که از روی طمع و در ازای پول پذیرفتند علینژاد را به قتل برسانند. حکم امروز باید هشداری جدی برای کسانی باشد که بخواهند با اجرای خواستههای یک رژیم متخاصم خارجی در خاک ایالات متحده، سودجویی کنند.»
علینژاد از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یکی از متهمان پرونده استقبال کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: «این پرونده تمام نشده. تا وقتی رژیم ایران در قدرت است، هیچ یک از ما، چه در داخل و چه در خارج، امنیت نخواهیم داشت.»
جزییات پرونده
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، کارلایل ریورا، دوست لودهولت و متهم دیگر پرونده، در سال ۲۰۲۴ از سوی فردی به نام فرهاد شاکری ماموریت یافت تا به دستور اعضای بلندپایه سپاه پاسداران، علینژاد را به قتل برساند.
این وزارتخانه افزود سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها در پی ربودن یا ترور این روزنامهنگار بودهاند.
در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مقامها و عوامل اطلاعاتی حکومت ایران توطئههایی را برای ربودن علینژاد از خاک آمریکا و انتقال اجباری او به ایران تدارک دیده بودند.
همچنین در سال ۲۰۲۲، سپاه پاسداران کوشید از اعضای مافیای روس برای اجرای نقشه ترور علینژاد استفاده کند.
پس از ناکامی تمام این طرحها، سپاه پاسداران به شاکری روی آورد. شاکری نیز ریورا را به کار گرفت و ریورا هم لودهولت را برای کمک به خود در تلاش برای قتل علینژاد جذب کرد.
واکنش مقامهای افبیآی به صدور حکم زندان برای متهم پرونده
جیمز سی. بارنکل، معاون مسئول افبیآی در نیویورک، اعلام کرد لودهولت بهعنوان «عامل اجیرشده» سپاه پاسداران ماموریت داشت علینژاد را تحت نظر بگیرد، او را تعقیب کند و در نهایت به قتل برساند.
به گفته او، نیروهای مبارزه با تروریسم افبیآی پیش از اجرای این طرح وارد عمل شدند و با خنثیسازی توطئه، متهم را بازداشت کردند.
بارنکل تاکید کرد افبیآی «هرگونه تلاش برای ساکت کردن منتقدان رژیمهای سرکوبگر در خاک آمریکا را در هم خواهد شکست».
دونالد هولستد، معاون مدیر افبیآی، نیز اعلام کرد این نهاد از همه ظرفیتها و منابع خود برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت افرادی که در راستای منافع قدرتهای خارجی اقدام و امنیت افراد در داخل ایالات متحده را تهدید میکنند، استفاده خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد سهام اروپا، پنجشنبه هفت خرداد، همزمان با تشدید تنشها در خاورمیانه کاهش یافت؛ تنشهایی که چشمانداز دستیابی فوری به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را تیرهتر کرده و نگرانیها درباره سلامت اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
شاخص فراگیر استاکس ۶۰۰ اروپا تا ساعت ۱۰:۳۶ به وقت ایران، ۰/۴ درصد افت کرد و به ۶۲۵/۸۳ واحد رسید. همه بورسهای عمده منطقهای نیز کاهش داشتند.
بهای نفت خام، با تشدید خصومتها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بیش از ۲/۵ درصد افزایش یافت و به ۹۷ دلار برای هر بشکه رسید.
رویترز نوشت همزمان کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری تهدیدهای موشکی و پهپادی متخاصم است.
سهام شرکتهای هواپیمایی حساس به قیمت انرژی، از جمله ایرفرانس و لوفتهانزا، هر کدام حدود یک درصد کاهش یافت.
بیتکوین در پی افزایش نگرانیها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله در بورس آمریکا، به پایینترین سطح خود در بیش از شش هفته گذشته رسید.
بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا ۳.۳ درصد کاهش یافت و به ۷۲ هزار و ۶۴۳ دلار رسید که ضعیفترین سطح آن از ۲۳ اردیبهشت بود. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ، نیز بیش از ۴ درصد افت کرد و به هزار و ۹۶۵ دلار رسید که پایینترین سطح آن در نزدیک به دو ماه گذشته است.
همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافتند و بهای نفت پس از حملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این تحولات خوشبینیها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانیها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد.
صندوقهای قابل معامله در بورس مبتنی بر بیتکوین در آمریکا نیز از ابتدای ماه مه تاکنون حدود ۱.۵ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه را ثبت کردهاند. بر اساس دادههای کوینگلس، در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸۷۳ میلیون دلار از موقعیتهای صعودی ارزهای دیجیتال بسته شد که ۵۱۲ میلیون دلار آن در چهار ساعت پایانی رخ داد.