حمله ارتش اسرائیل به مواضع حزبالله در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل از حمله به زیرساختهای حزبالله در شهر صور خبر داد.
رسانههای لبنانی نیز گزارش دادند ارتش اسرائیل شهرک حاروف در جنوب لبنان را در حملهای هوایی هدف قرار داده است.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس جمهوری اسلامی، گفت کشورهای مسلمان منطقه میتوانند الگویی شبیه اتحادیه اروپا و حتی کاملتر و قدرتمندتر از آن را شکل دهند.
او افزود دوران وابستگی امنیتی به آمریکا رو به پایان است و ملتهای منطقه به سمت استقلال، همگرایی و شکلدهی نظم جدید منطقهای حرکت خواهند کرد.
نماینده لنگرود در مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد کشورهای منطقه ظرفیت آن را دارند که با تقویت همکاریهای مشترک، ساختاری منسجم و مستقل ایجاد کنند.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، اعلام کرد تصمیمگیری درباره اینترنت بینالملل باید در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام شود.
او گفت تشکیل ستاد ساماندهی و مدیریت فضای مجازی از سوی مسعود پزشکیان «به علت تداخل شرح وظایف و ماموریت با شورای عالی فضای مجازی، فاقد صلاحیت است».
راستیه برقراری مجدد اینترنت را «خلاف قانون» خواند و افزود: «دسترسی بیضابطه به اینترنت بینالملل، بهویژه برای نوجوانان، آسیبهای جدی برای کشور به همراه دارد.»
او تاکید کرد: «جمهوری اسلامی باید همه ظرفیتهای خود را برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات به کار گیرد.»
حزب «قدرت مردم»، حزب مخالف دولت کره جنوبی، حمله اخیر به کشتی «نامو» در خلیج فارس را «اقدامی تحریکآمیز و بیسابقه» توصیف کرد و هشدار داد این حمله جان خدمه و حاکمیت کره جنوبی را تهدید کرده است.
نمایندگان این حزب در یک نشست خبری، دولت سئول را به واکنش ضعیف و تاخیر در اعلام نتایج تحقیقات متهم کردند.
به گفته آنها، علیرغم شواهد موجود، دولت با مطرح کردن این ادعا که «تشخیص نیت حمله دشوار است»، تلاش کرده ماهیت اصلی حادثه را مبهم جلوه دهد و عملا به جمهوری اسلامی فرصت دهد بار دیگر مسئولیت این حمله را انکار کند.
حزب «قدرت مردم» همچنین خواستار شفافسازی کامل جزییات حادثه برای افکار عمومی، اعتراض قاطع دولت کره جنوبی به جمهوری اسلامی و دریافت تضمین برای جلوگیری از تکرار حملات مشابه شد.
ششم خرداد، سعید کوزهچی، سفیر جمهوری اسلامی در سئول، پس از احضار به وزارت خارجه کره جنوبی، دست داشتن حکومت ایران در حمله به کشتی باری نامو در تنگه هرمز را رد کرده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه در نشست کابینه گفت از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی «راضی نیست» و با وجود تمایل بالای تهران به توافق، تا این لحظه نتیجهای حاصل نشده است.
سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
محمد میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس جمهوری اسلامی، گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هر روز مطالبی را مطرح میکند که به گفته او هیچکدام توجیه عقلانی ندارد و به نظر میرسد او دچار «زوال عقل» شده است.
او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت: «هر روز مطالب متفاوتی مطرح میشود که حتی بسیاری از تحلیلگران غربی و آمریکایی نیز آن را قابل دفاع نمیدانند. بهجز شخص ترامپ، هیچیک از تحلیلگران آمریکایی نگفتهاند که آمریکا در این جنگ پیروز شده است.»
نماینده مجلس افزود: «حتی برخی نزدیکان او نیز اظهاراتی درباره وضعیت ذهنی او مطرح کردهاند.»