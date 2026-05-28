خبرگزاری وابسته به سپاه از کشته شدن یک مامور انتظامی در ایرانشهر خبر داد
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، از کشته شدن یک مامور انتظامی با نام عیسی عباسی در شهرستان ایرانشهر با «سلاح گرم» خبر داد.
تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه، از کشته شدن یک مامور انتظامی با نام عیسی عباسی در شهرستان ایرانشهر با «سلاح گرم» خبر داد.
در کمتر از دو هفته تا جام جهانی ۲۰۲۶، هنوز تکلیف ویزای تیم فوتبال ایران مشخص نیست؛ فدراسیون فوتبال و مقامات جمهوری اسلامی میگویند آمریکا باید ویزای چندبار ورود برای اعضای تیم صادر کند.
توضیحات رها پوربخش، عضو تحریریه ایران اینترنشنال:
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست خبری خود در کاخ سفید، درباره اطلاعیه سنتکام درباره حمله تهران به کویت و شکستن آتشبس گفت: «ما صبور هستیم اما صبر نامحدود نداریم.»
او افزود: «رییسجمهور همیشه یک توافق صلح را ترجیح میدهد، بنابراین هر کاری که تا اینجا انجام دادهایم صرفا حالت دفاعی داشته و در حال حاضر نیز به همین روند ادامه خواهیم داد.»
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد: «اما اگر ترامپ فکر کند که نمیتواند به یک توافق صلح برسد، در آن صورت گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید درباره مذاکرات و وضعیت تنگه هرمز گفت: «تقریبا دوهزار کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند. و فکر میکنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران، بهخوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمتها باشیم.»
بسنت درباره مذاکرات افزود: «تیمها مدام در رفتوآمد و مذاکره بودهاند. رییسجمهور ترامپ کاملا روشن کرده و گفته که چند خط قرمز دارد: ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد، نباید بهدنبال سلاح هستهای باشد، و تنگه هرمز باید مسیر آزاد عبور و مرور باشد؛ کشتیرانی باید مانند گذشته آزاد و باز بماند. او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد و میخواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.»
وزیر خزانهداری آمریکا درباره عمان گفت: «امروز صبح با سفیر عمان تماس داشتم و او به من اطمینان داد که هیچ برنامهای برای وضع عوارض یا محدودیت در تنگه وجود ندارد.»
احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی گفت: «تیم ملی در بهترین سطح آمادگی است. تیم ملی در مکزیک مستقر میشود.» او در روایتی متفاوت، اعلام کرد که تیم ملی با درخواست جمهوری اسلامی، به مکزیک میرود.
پیشتر، رییس جمهور مکزیک گفته بود آمریکا نمیخواست تیم ملی در این کشور اقامت داشته باشد.
دنیامالی همچنین گفت: «تیم ملی در تیخوانا مستقر میشود، امکانات خیلی خوبی آنجاست. بحثهای امنیتی در حال پیگیری است.»
او درباره ویزای تیم ملی گفت: «صادر کردن ویزا، وظیفه کشور میزبان است.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در ادامه مصاحبه در کنفرانس «بیکعات هاردن» درباره جمهوری اسلامی گفت: «ما به آنها ضربات بسیار سنگینی وارد کردهایم و هیچوقت به این اندازه قوی نبودهایم. اما هنوز، در درجه اول، با رژیم آسیبدیده ایران روبهرو هستیم، و تهدید هستهای همچنان وجود دارد.»
بر اساس ویدیویی که حساب رسمی دفتر نخستوزیری اسرائیل منتشر کرد، او افزود: «ما هنوز باید کار را کامل کنیم. و من تقریبا هر روز با رییسجمهور ترامپ صحبت میکنم. ما کاری برای تکمیل داریم.»
نتانیاهو گفت: «علاوه بر خنثیسازی تهدید هستهای، باید تهدیدی را که فوقفناورانه است مهار کنیم؛ یعنی تهدید پهپادها، پهپادهای فیبر نوری و نسل بعدی آنها.»