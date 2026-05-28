علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت که تهران از واشینگتن می‌خواهد «تمام دارایی‌های مسدودشده» را آزاد کند.

او گفت: «در تماس‌های خود با آمریکا تلاش می‌کنیم آنچه به‌حق به ما تعلق دارد را دریافت کنیم و حق ما این است که بدون هیچ‌گونه شرطی آن‌ها را به‌طور کامل بازگردانند تا بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم.»

باقری کنی اضافه کرد: «دارایی‌های ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.»