کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت ادامه جنگ علیه جمهوری اسلامی به نفع هیچکس نیست. او این اظهارات را هنگام ورود به نشست غیررسمی وزیران خارجه اروپا در قبرس مطرح کرد.
کالاس همچنین تاکید کرد اتحادیه اروپا نباید در دام روسیه بیفتد و وارد بحث درباره این شود که چه کسی نماینده اروپا در گفتوگوهای احتمالی آینده خواهد بود. او گفت مذاکرات یک تلاش تیمی است.
علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت که تهران از واشینگتن میخواهد «تمام داراییهای مسدودشده» را آزاد کند.
او گفت: «در تماسهای خود با آمریکا تلاش میکنیم آنچه بهحق به ما تعلق دارد را دریافت کنیم و حق ما این است که بدون هیچگونه شرطی آنها را بهطور کامل بازگردانند تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.»
باقری کنی اضافه کرد: «داراییهای ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.»
نیروی هوایی اسرائیل در راستای ارتقای توان سوخترسانی خود، نخستین هواپیمای سوخترسان آمریکایی کیسی-۴۶ را تحویل گرفت. کیسی-۴۶ میتواند به جنگندههای نسل چهارم و پنجم اسرائیل سوخترسانی کند.
انتظار میرود دو فروند از این سوخترسانها در سال ۲۰۲۶ و دو فروند دیگر در سال ۲۰۲۷ تحویل داده شوند.
ناوگان فعلی سوخترسان اسرائیل حداکثر شامل هفت فروند بوئینگ ۷۰۷ «رِئِم» است که از سال ۱۹۷۹ برای ماموریتهای سوخترسانی تغییر کاربری داده شدند.
در پی بروز درگیریهای جدید میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تشدید نگرانیها درباره اختلال در روند کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت.
بهای نفت برنت با بیش از ۳ درصد افزایش به ۹۷ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با رشد ۳.۴۲ درصدی، به قیمت ۹۱ دلار و ۷۱ سنت معامله شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز این کشور در حمله پهپادی حزبالله به شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان کشته شد.
به گفته ارتش، نظامی کشتهشده یک زن ۲۰ ساله به نام روتم یانای بود.
حمله پهپادی حزبالله همچنین به زخمی شدن دو نظامی اسرائیلی انجامید که جراحت یکی از آنها جدی گزارش شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای کنترل عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این نهاد که بهتازگی از سوی جمهوری اسلامی تاسیس شده، مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتیها در تنگه هرمز معرفی شده و تهران در هفتههای اخیر تلاش کرده از طریق آن، کنترل بیشتری بر عبور و مرور دریایی اعمال کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۱۱اردیبهشت هشدار داده بود هرگونه پرداخت به حکومت ایران برای عبور از تنگه هرمز میتواند افراد و شرکتها را در معرض تحریم قرار دهد.