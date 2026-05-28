۲۸ می هر سال، برابر با هفتم خرداد، به‌عنوان «روز جهانی بهداشت قاعدگی» نامگذاری شده است.

به بهانه این مناسبت، کارشناسان همه ساله نکاتی را درباره استانداردهای جهانی استفاده از لوازم بهداشتی مورد استفاده زنان مطرح می‌کنند.

بر اساس توصیه‌ها، نوار بهداشتی باید از موادی با قدرت جذب مناسب، تهویه کافی و حداقل میزان مواد حساسیت‌زا تولید شود.

بسیاری از کشورها محصولات بهداشت قاعدگی را در دسته کالاهای ضروری سلامت قرار می‌دهند.

تداوم روند افزایش قیمت کالاهای بهداشتی زنان می‌تواند بخشی از مصرف‌کنندگان را به استفاده طولانی‌تر از نوار بهداشتی، خرید محصولات بی‌کیفیت یا استفاده از جایگزین‌های غیربهداشتی سوق دهد. موضوعی که مستقیما سلامت زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

افزایش قیمت برندهای وارداتی

این تغییر قیمت‌ها تنها به یک یا دو برند محدود نیست و از محصولات اقتصادی تا نمونه‌های گران‌تر بازار را در بر گرفته است.

«آلویز» به‌عنوان یکی از معدود برندهای وارداتی موجود در بازار، یکی از بیشترین رشد قیمت‌ها را ثبت کرده است.

بسته هفت عددی آلویز که سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار تومان بود، حالا تا حدود ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

این تغییر قیمت، برابر با ۴۰۰ درصد افزایش است.

قیمت بسته‌های بزرگ‌تر و حدود ۶۰ عددی این برند نیز در برخی مدل‌ها به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و کاهش تنوع برندهای خارجی، از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت در این بخش است.

برندهای داخلی، دور از دسترس‌تر از گذشته‌

هر‌ چند برندهای داخلی همچنان نسبت به نمونه وارداتی قیمت پایین‌تری دارند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این محصولات نیز طی یک سال گذشته با رشد قیمت قابل توجه مواجه شده‌اند.

برند داخلی «مای‌لیدی» اواخر اردیبهشت امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود ۳۲۹ درصد افزایش قیمت داشته است.

بهای بسته هفت عددی این نوار بهداشتی از ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶۵ هزار تومان رسیده است.

قیمت بسته هفت عددی برند «پنبه‌ریز» هم در این بازه زمانی با حدود ۲۲۵ درصد افزایش قیمت، از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است.

بسته‌های ۱۰ عددی و سایز بزرگ‌تر همین برند اکنون با قیمتی بین ۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.

برند «تافته» با حدود ۴۳۰ درصد افزایش قیمت در این بازه زمانی یک ساله،‌ از ۲۱ هزار تومان به ۱۱۲ هزار تومان رسیده است.

قیمت نوار بهداشتی ایرانی «نانسی»، زیرمجموعه گلرنگ، با بیش از ۱۳۳ درصد افزایش، از ۶۰ هزار تومان به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

«مولپد» نیز اگرچه یک برند ترکیه‌ای است، اما به‌دلیل تولید بخشی از زیرمجموعه‌هایش در داخل ایران، همچنان در رده گزینه‌های اقتصادی‌تر بازار قرار می‌گیرد.

بسته هشت عددی این برند نوار بهداشتی از حدود ۱۵ هزار تومان در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به ۵۷ هزار تومان رسیده است که رشدی ۲۸۰ درصدی نشان می‌دهد.

بسته ۱۰ عددی پنبه‌ای مولپد اکنون با قیمت ۱۱۹ هزار تومان فروخته می‌شود.

برآورد هزینه سالانه نوار بهداشتی و معاینه‌های پزشکی برای یک زن

با فرض مصرف میانگین دو بسته نوار بهداشتی هفت تا ۱۰ عددی در هر دوره قاعدگی، یک زن در طول سال به حدود ۲۴ بسته نوار بهداشتی نیاز دارد.

بر اساس قیمت کالاهای موجود در بازار، میانگین هزینه سالانه استفاده از نوار بهداشتی ایرانی که سال گذشته حدود ۸۵۰ هزار تومان برآورد می‌شد، حالا به حدود سه میلیون تومان رسیده است. یعنی افزایشی در حدود ۲۵۳ درصد.

در برندهای وارداتی مانند «آلویز» نیز با در نظر گرفتن بسته هفت عددی، هزینه سالانه استفاده از نوار بهداشتی از حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

این تغییر، از رشد حدود ۳۹۷ درصدی هزینه این محصول در کمتر از یک سال حکایت دارد.

در کنار این موارد، هزینه چکاب و معاینه سالانه سلامت زنان نیز افزایش یافته است.

سونوگرافی اندومتریوز در مراکز خصوصی بین یک‌و‌نیم تا چهار و نیم میلیون تومان است.

ماموگرافی در مراکز خصوصی بیش از سه میلیون تومان است.

پاپ اسمیر عادی از ۷۰۰ هزار تومان در بهار سال گذشته به دو میلیون تومان رسیده است.

پاپ اسمیر اچ‌پی‌وی نیز در این بازه زمانی یک ساله از دو میلیون به هشت میلیون تومان افزایش یافته است.

گرانی، سلامت زنان را تهدید می‌کند

کارشناسان حوزه سلامت زنان معتقدند گرانی محصولات بهداشتی زنان فقط به معنای افزایش هزینه خانوار نیست و می‌تواند مستقیما سلامت زنان را تحت تاثیر قرار دهد.

ادامه روند فعلی ممکن است دسترسی بخشی از مصرف‌کنندگان به محصولات بهداشتی استاندارد را دشوارتر کند. موضوعی که خطر بروز حساسیت، التهاب پوستی، عفونت و مشکلات دستگاه تناسلی را افزایش می‌دهد.

کیانا کثیری، پزشک خانواده، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد در کشورهایی که فقر و نابرابری جنسیتی بیشتر است، زنان بیش از دیگران با مشکلات ناشی از دسترسی محدود به محصولات بهداشت قاعدگی مواجه می‌شوند.

به گفته او، رعایت نکردن بهداشت در دوران قاعدگی می‌تواند باعث بروز حساسیت، عفونت‌های باکتریایی و قارچی و حتی عفونت مجاری ادرار شود.

کثیری تاکید کرد در شرایطی که برخی زنان توانایی خرید مستمر نوار بهداشتی را ندارند، استفاده از پارچه‌های نخی تمیز، تعویض مداوم و شست‌وشوی مناسب، می‌تواند گزینه‌ای کم‌خطرتر باشد.

او همچنین هشدار داد نگرانی‌هایی درباره تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید بر کیفیت برخی محصولات موجود در بازار مطرح شده است.