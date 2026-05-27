واینت: نتانیاهو دلیل حمله نکردن به بیروت را مخالفت آمریکا اعلام کرد
پایگاه خبری واینت نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در نشست سهساعته کابینه سیاسی ـ امنیتی در شامگاه سهشنبه پنج خرداد دلیل توقف حمله به بیروت را مخالفت آمریکا ذکر کردند.
رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد پیونگیانگ با نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور، مجموعهای از موشکهای بالستیک، راکتها و موشکهای کروز دقیق هدایتشونده مبتنی بر هوش مصنوعی را آزمایش کرده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ششم خرداد گزارش داد کره شمالی پس از توسعه موشکهای بالستیک دوربرد و تواناییهای هستهای خود، در سالهای اخیر بهطور مداوم در حال ارتقای زرادخانه تاکتیکی و متعارفش بوده و وعده داده است این تسلیحات را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کند.
این در حالی است که ارتش کره جنوبی پنجم خرداد اعلام کرد کره شمالی چند پرتابه، از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاهبرد، به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده است.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این پرتابها حدود ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شدهاند.
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد این آزمایشها برای ارزیابی قدرت یک «کلاهک ماموریت ویژه» روی موشکهای بالستیک تاکتیکی، میزان اطمینانپذیری راکتهای دوربرد پرتاب چندگانه و دقت موشکهای کروز تاکتیکی مجهز به هدایت هوش مصنوعی انجام شده است.
کیم جونگ اون گفت این آزمایشها نشان دادهاند سامانههای تسلیحاتی و پرتاب خودکار با موفقیت بهروزرسانی شدهاند تا «با شرایط واقعی جنگ مدرن سازگار شوند و کاربرد رزمی آنها افزایش یابد.»
به گفته او، این آزمایشها، آمادگی رزمی موشکهای کروز مستقر در یگانهای توپخانهای نزدیک مرز کره جنوبی را تایید کردهاند. موشکهایی که به سامانه ناوبری دقیق و کنترل مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز هستند و میتوانند اهدافی در فاصله ۱۰۰ کیلومتری را هدف قرار دهند.
سئول، پایتخت پرجمعیت کره جنوبی، در فاصلهای کمتر از ۱۰۰ کیلومتر از منطقه غیرنظامی میان دو کره قرار دارد.
پیونگیانگ پیشتر کره جنوبی را «دشمن اصلی» خود خوانده و سیاست اتحاد دوباره دو کره را کنار گذاشته است.
تحلیلگران با اشاره به اعلام رسمی کره شمالی درباره سامانه هدایت نهایی موشکهای کروز، گفتند احتمالا این نخستین باری است که این کشور بهصورت علنی از استفاده از هوش مصنوعی در موشکها سخن میگوید.
این فناوری با استفاده از دادههای لحظهای، هدف را شناسایی و روی آن قفل میکند.
یانگ اوک، کارشناس نظامی در موسسه مطالعات سیاسی «آسان» (Asan)، گفت: «موضوع، استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی هدف و هدایت موشک است.»
کره شمالی پیشتر نیز اعلام کرده بود در پهپادهای خود از فناوری هوش مصنوعی استفاده کرده است.
هونگ مین، پژوهشگر موسسه اتحاد ملی کره، گفت ادعای پیونگیانگ احتمالا به نسخه ارتقایافته سامانههای هدایت دیجیتال موجود همراه با فناوری شناسایی خودکار هدف اشاره دارد؛ هرچند از روی گزارش منتشرشده نمیتوان میزان پیشرفت واقعی این فناوری را تایید کرد.
هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک، کارزار نظامی را برای مقابله با آنچه تهدیدهای موجود از سوی جمهوری اسلامی خواند، آغاز کردند. او تاکید کرد هدف این کارزار، از بین بردن یا کاهش تهدیدهای هستهای و موشکی حکومت ایران بوده است.
نیومن با اشاره به برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم حکومت اسلامی به توانایی هستهای دست پیدا کند.» او افزود تهدیدهای موجود شامل موضوع غنیسازی اورانیوم، نبود اورانیوم غنیشده در ایران و حذف کامل توانایی هستهای است.
سفیر اسرائیل در استرالیا همچنین به موضوع موشکهای بالستیک اشاره کرد و گفت این موشکها نه تنها اسرائیل بلکه کشورهای غربی را نیز تهدید میکنند. به گفته او، برد این موشکها به چهار هزار کیلومتر میرسد و باعث بیثباتی در سراسر خاورمیانه میشود.
او با بیان اینکه تلاشهای دیپلماتیک پیشین نتیجهای نداشت، گفت حکومت اسلامی با وقتکشی و تاکتیکهای مختلف روند مذاکرات را به تاخیر انداخت و در برابر جامعه بینالمللی در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت.
نیومن در عین حال تاکید کرد اسرائیل مخالف راهحل دیپلماتیک نیست و اگر از طریق مذاکرات بتوان به اهداف تعیینشده رسید و جان انسانها حفظ شود، این مسیر مطلوب خواهد بود. او گفت: «اگر مذاکرات موفق نشود، ممکن است مجبور شویم دوباره به کارزار نظامی بازگردیم.»
سفیر اسرائیل در استرالیا افزود درک مشترکی میان اسرائیل و ایالات متحده درباره این اهداف وجود دارد و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز گفته است درباره موضوع غنیسازی اورانیوم و توانایی هستهای ایران مصالحه نخواهد کرد.
او در پایان گفت اسرائیل مخالف «توافقهای بد» است و تاکید کرد اهداف اعلامشده باید محقق شوند.