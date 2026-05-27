ابوترابی، نماینده مجلس: اخبار منتشرشده درباره مذاکرات از برجام هم بدتر است
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، در پیامرسان داخلی «ایتا» نوشت: «مردم عزیز، اخباری که در خصوص مذاکرات به گوش ما میرسد، خسرانی است که از برجام هم بدتر است.»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، در پیامرسان داخلی «ایتا» نوشت: «مردم عزیز، اخباری که در خصوص مذاکرات به گوش ما میرسد، خسرانی است که از برجام هم بدتر است.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک نفتکش حامل فرآوردههای نفتی متعلق به گروه کشتیرانی چینی کاسکو، چهارشنبه در حال عبور از تنگه هرمز بود؛ با این حال دادههای کشتیرانی نشان میدهد تردد نفتکشها در این مسیر همچنان محدود است.
بر اساس این گزارش، پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اسفند ۱۴۰۴، میانگین تردد روزانه کشتیها از تنگه هرمز بین ۱۲۵ تا ۱۴۰ عبور بود، اما از آن زمان میانگین کلی عبور روزانه حدود ۱۱ کشتی بوده است.
دادههای رهگیری نشان میدهد در یک روز گذشته دو نفتکش حامل نفت خام نیز از تنگه هرمز عبور کردهاند و ۹ کشتی دیگر وارد خلیج فارس شده یا از آن خارج شدهاند.
شرکت کارگزاری نفتکش گیبسون اعلام کرد با وجود نشانههایی از افزایش عبور نفتکشها، جریان انتقال نفت و فرآوردههای نفتی در مقایسه با دوران پیش از جنگ همچنان بسیار محدود است و بازگشت تردد به سطح پیشین به تضمینهای امنیتی، پاکسازی مینها و چارچوب تازه بیمهای نیاز دارد.
ایراناینترنشنال همچنان پیگیر دریافت گزارشها و ثبت رویدادها در جریان کشتار مردم ایران در اعتراضات دیماه است. اطلاعات رسیده، جزییات جدیدی از کشته شدن جاویدنامان حمیدرضا حدادی و سپهر موسویفر را روایت میکند.
فرنوش فرجی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
نیمار، ستاره تیم ملی برزیل، نگرانیها درباره آخرین مصدومیتش را رد کرد و گفت مشکلی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد. او در گفتوگو با خبرنگاران درباره شرایط خود گفت: «مشکل چیه؟ کاملا سالم هستم.»
ستاره ۳۴ ساله برزیلی که برای سانتوس بازی میکند، سهشنبه شب از روی سکوهای ورزشگاه ویلا بلمیرو پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل دپورتیوو کوئنکا در کوپا سودامریکانا را تماشا کرد؛ دیداری که توجه خبرنگاران را به وضعیت جسمانی او جلب کرد.
نیمار اخیرا در مسابقه مقابل کوریتیبا دچار التهاب در ناحیه ساق پا شد و همین مسئله نگرانیهایی درباره آمادگی او برای جام جهانی ایجاد کرد. با این حال، او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت پایش گفت: «اینجاست، کاملا سالم!»
وقتی خبرنگاران از او پرسیدند آیا این مشکل میتواند برای حضورش در جام جهانی دردسرساز شود، نیمار با لحنی تند پاسخ داد: «مشکل چیه؟» او با این پاسخ کوتاه تلاش کرد به شایعات درباره احتمال غیبتش در جام جهانی پایان دهد.
با وجود اطمینان خاطر نیمار، کادر پزشکی تیم ملی برزیل قصد دارد با احتیاط بیشتری او را آماده مسابقات کند. بر اساس گزارشها، کارلو آنچلوتی و تیم پزشکی برزیل قرار است پس از حضور نیمار در کمپ تمرینی گرانخا کوماری در تروپولیس، برنامهای اختصاصی برای آمادهسازی او تدوین کنند تا فشار تمرینات باعث تشدید مشکل ساق پایش نشود.
کاخ سفید اعلام کرد گزارش رسانههای جمهوری اسلامی درباره بندهای تفاهمنامه احتمالی صحت ندارد و کاملا ساختگی است.
کاخ سفید افزود نباید به مطالب منتشرشده از سوی رسانههای جمهوری اسلامی اعتماد کرد.
وزارت خارجه فرانسه به العربیه گفت پاریس برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در سریعترین زمان ممکن تلاش میکند و در حال رایزنی برای تشکیل یک ماموریت بینالمللی با هدف بازگشایی این تنگه است.
این وزارتخانه افزود ماموریت بینالمللی در تنگه هرمز صرفا دفاعی خواهد بود و هدف آن همراهی کشتیهاست.
وزارت خارجه فرانسه همچنین گفت پاریس برای اطمینانبخشی به خدمه کشتیها و شرکتهای بیمه درباره تنگه هرمز تلاش میکند.
وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد این کشور بخشی از جنگ در منطقه نیست و باید «فشارهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز» متوقف شود.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد فرانسه شروط خود برای رفع تحریمهای اروپا را به جمهوری اسلامی اطلاع داده و با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس است.
به گفته وزارت خارجه فرانسه، امانوئل مکرون و دونالد ترامپ نیز درباره جمهوری اسلامی در تماس مستمر هستند.