این منابع که به محافل تصمیم‌گیری در کاخ سفید نزدیک هستند، چهارشنبه ششم خرداد در مصاحبه با ارم‌نیوز گفتند نگرانی متحدان واشینگتن در خاورمیانه نسبت به نتایج هرگونه توافق احتمالی با حکومت ایران، فشار مضاعفی بر دولت آمریکا وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده در تلاش است با اتخاذ تدابیری جدید، به شرکای خود اطمینان داده و سطح اعتماد در ائتلاف‌های منطقه‌ای را تقویت کند.

ارم‌نیوز افزود رویکرد جامع آمریکا در قبال پرونده تهران بر مهار «برنامه‌های تسلیحاتی، هسته‌ای و توسعه‌طلبانه» جمهوری اسلامی از طریق «توافق‌های الزام‌آور» استوار است.

هم‌زمان توانمندی‌های متحدان منطقه‌ای با سامانه‌های دفاعی پیشرفته تقویت خواهد شد تا بتوانند در برابر هرگونه «تهدید یا ماجراجویی نظامی»، از توان بازدارندگی برخوردار باشند.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، شماری از کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، اردن، قطر و کویت را هدف قرار داده است.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و مفاد توافق احتمالی دو طرف بالا گرفته است.

در این میان، مساله چگونگی تضمین امنیت کشورهای حوزه خلیج‌ فارس در این توافق احتمالی ، به یکی از پرسش‌های کلیدی تبدیل شده است.

این در حالی است که شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی یکی از شروط تهران برای توافق با واشینگتن را خروج ارتش آمریکا از منطقه عنوان کرده‌اند.

تغییر معادلات بازدارندگی با افزایش تولید موشک‌های رهگیر

ارم‌نیوز در ادامه نوشت موضع قاطع کشورهای خاورمیانه در خصوص ضرورت مقابله با هرگونه تهدید جمهوری اسلامی در منطقه دریای عرب و تنگه هرمز ، نقشی کلیدی در شکل‌گیری رویکرد تسلیحاتی آمریکا ایفا کرده است.

بر اساس این گزارش، رویکرد آمریکا بر تامین امنیت میدان‌های گاز و نفت و حفاظت از خطوط کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب در برابر تهدیدات بالستیک تمرکز دارد.

تحلیلگران نظامی معتقدند افزایش کمی و کیفی تولید موشک‌های رهگیر می‌تواند معادلات بازدارندگی را تغییر دهد و راهبردهای مبتنی بر «اشباع موشکی و پهپادی» را با چالش جدی مواجه کند.

به باور ناظران، جمهوری اسلامی که پیش‌تر از کاهش سرعت تولید مهمات رهگیر و همچنین استفاده گسترده و غیرهدفمند از سامانه‌های دفاعی در برخی درگیری‌ها سود برده بود، اکنون با شرایط دفاعی تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

طبق ارزیابی‌های نظامی، واشینگتن با توسعه و استقرار نسل دوم موشک‌های رهگیر (NGI) در پی تقویت توان دفاعی خود در برابر پیشرفت‌های موشکی چین و روسیه، به‌ویژه در حوزه موشک‌های هایپرسونیک و بالستیک قاره‌پیماست.

۳۱ اردیبهشت، روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داد ایالات متحده در جریان دفاع از اسرائیل در برابر حملات جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، بیش از نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر «تاد» خود را مصرف کرده است.

نقش «لاکهید مارتین» در تقویت بازدارندگی آمریکا و متحدانش

ارم‌نیوز در ادامه گزارش داد شرکت آمریکایی «لاکهید مارتین» عملیات احداث یک مرکز جدید تولید مهمات را در شهر تروی واقع در ایالت آلاباما آغاز کرده است. این مرکز «ساختمان ۴۷» نام‌گذاری شده است.

بر اساس این گزارش، این مجموعه در مرحله نخست برای پشتیبانی از تولید موشک‌های رهگیر سامانه دفاعی تاد طراحی شده و بخش‌هایی از آن نیز به توسعه نسل جدید موشک‌های رهگیر اختصاص خواهد یافت.

جیم تایکلت، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل لاکهید مارتین، از آمادگی این شرکت برای پاسخ به افزایش تقاضا در حوزه توسعه ظرفیت تولید تسلیحات خبر داد و اعلام کرد یک میلیارد دلار در پروژه جدید این شرکت سرمایه‌گذاری شده است.

به گفته او، هدف از این سرمایه‌گذاری تقویت توان بازدارندگی و تسریع در تحویل سامانه‌های دفاعی پیشرفته به نیروهای عملیاتی و متحدان آمریکا است.

لاکهید مارتین همچنین برنامه‌هایی برای احداث تاسیسات جدید و گسترش پروژه‌های پشتیبانی در دست اجرا دارد. برنامه‌هایی که شامل توسعه موشک‌های نسل دوم، موشک «ای‌جی‌ام-۱۵۸» و سامانه «سلاح واکنش سریع هوایی» می‌شود.

در همین راستا، این شرکت برای افزایش سرعت تولید مهمات، توافق‌نامه‌ای با وزارت جنگ آمریکا امضا کرده که به‌دنبال آن، تولید سامانه «پاتریوت پک-۳ ام‌اس‌ای» سه برابر و تولید سامانه دفاع موشکی تاد، چهار برابر شده است.

تولید موشک‌های حملات هدفمند نیز افزایش یافته است.