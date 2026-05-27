بلومبرگ: اردوغان در پی دیدار با ترامپ همزمان با جام جهانی فوتبال است
بلومبرگ گزارش داد رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، در تلاش است همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال با دونالد ترامپ دیدار کند تا درباره ناتو گفتوگو کنند.
کاخ سفید اعلام کرد گزارش رسانههای جمهوری اسلامی درباره بندهای تفاهمنامه احتمالی صحت ندارد و کاملا ساختگی است.
کاخ سفید افزود نباید به مطالب منتشرشده از سوی رسانههای جمهوری اسلامی اعتماد کرد.
وزارت خارجه فرانسه به العربیه گفت پاریس برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در سریعترین زمان ممکن تلاش میکند و در حال رایزنی برای تشکیل یک ماموریت بینالمللی با هدف بازگشایی این تنگه است.
این وزارتخانه افزود ماموریت بینالمللی در تنگه هرمز صرفا دفاعی خواهد بود و هدف آن همراهی کشتیهاست.
وزارت خارجه فرانسه همچنین گفت پاریس برای اطمینانبخشی به خدمه کشتیها و شرکتهای بیمه درباره تنگه هرمز تلاش میکند.
وزارت خارجه فرانسه تاکید کرد این کشور بخشی از جنگ در منطقه نیست و باید «فشارهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز» متوقف شود.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد فرانسه شروط خود برای رفع تحریمهای اروپا را به جمهوری اسلامی اطلاع داده و با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس است.
به گفته وزارت خارجه فرانسه، امانوئل مکرون و دونالد ترامپ نیز درباره جمهوری اسلامی در تماس مستمر هستند.
رسانه یوراکتیو به نقل از یک پرونده محرمانه گزارش داد اتحادیه اروپا فشار بر کشورهای عضو برای برخورد با وابستگان نظامی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای درباره عوارض و پیامدهای جنگ ۴۰ روزه و شرایط ایران گزارش داد.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از تناقضهای این بیانیه و نگرانی وزارت اطلاعات از دور جدید اعتراضهای خیابانی میگوید.
فایننشالتایمز گزارش داد تندروهای جمهوری اسلامی به مذاکرهکنندگان درباره توافق احتمالی با آمریکا حمله کردهاند؛ موضوعی که شکاف درون حاکمیت بر سر میزان عقبنشینی تهران برای پایان دادن به درگیری با واشینگتن را آشکار کرده است.
بر اساس این گزارش، چهرههای بانفوذ جبهه پایداری خواستار حفظ کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و خودداری از دادن امتیاز در برنامه هستهای شدهاند و این موارد را «خط قرمز» توصیف کردهاند.
فایننشالتایمز نوشت این جریان از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که هدایت مذاکرات را بر عهده داشته، انتقاد کرده و گفته او از اختیارات دادهشده از سوی مجتبی خامنهای فراتر رفته است.
این گزارش افزود اختلافها در حالی بالا گرفته که میانجیها در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس پیشنهادیاند؛ طرحی که میتواند آتشبس آمریکا و جمهوری اسلامی را ۶۰ روز تمدید کند، به بازگشایی تدریجی تنگه هرمز منجر شود و چارچوب گفتوگو درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی را فراهم کند.