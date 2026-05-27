فایننشال‌تایمز گزارش داد تندروهای جمهوری اسلامی به مذاکره‌کنندگان درباره توافق احتمالی با آمریکا حمله کرده‌اند؛ موضوعی که شکاف درون حاکمیت بر سر میزان عقب‌نشینی تهران برای پایان دادن به درگیری با واشینگتن را آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش، چهره‌های بانفوذ جبهه پایداری خواستار حفظ کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و خودداری از دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای شده‌اند و این موارد را «خط قرمز» توصیف کرده‌اند.

فایننشال‌تایمز نوشت این جریان از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس که هدایت مذاکرات را بر عهده داشته، انتقاد کرده و گفته او از اختیارات داده‌شده از سوی مجتبی خامنه‌ای فراتر رفته است.

این گزارش افزود اختلاف‌ها در حالی بالا گرفته که میانجی‌ها در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی به پیش‌نویس پیشنهادی‌اند؛ طرحی که می‌تواند آتش‌بس آمریکا و جمهوری اسلامی را ۶۰ روز تمدید کند، به بازگشایی تدریجی تنگه هرمز منجر شود و چارچوب گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کند.