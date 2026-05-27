هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک، کارزار نظامی را برای مقابله با آنچه تهدیدهای موجود از سوی جمهوری اسلامی خواند، آغاز کردند. او تاکید کرد هدف این کارزار، از بین بردن یا کاهش تهدیدهای هستهای و موشکی حکومت ایران بوده است.
نیومن با اشاره به برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم حکومت اسلامی به توانایی هستهای دست پیدا کند.» او افزود تهدیدهای موجود شامل موضوع غنیسازی اورانیوم، نبود اورانیوم غنیشده در ایران و حذف کامل توانایی هستهای است.
سفیر اسرائیل در استرالیا همچنین به موضوع موشکهای بالستیک اشاره کرد و گفت این موشکها نه تنها اسرائیل بلکه کشورهای غربی را نیز تهدید میکنند. به گفته او، برد این موشکها به چهار هزار کیلومتر میرسد و باعث بیثباتی در سراسر خاورمیانه میشود.
او با بیان اینکه تلاشهای دیپلماتیک پیشین نتیجهای نداشت، گفت حکومت اسلامی با وقتکشی و تاکتیکهای مختلف روند مذاکرات را به تاخیر انداخت و در برابر جامعه بینالمللی در وضعیت عدم پایبندی قرار داشت.
نیومن در عین حال تاکید کرد اسرائیل مخالف راهحل دیپلماتیک نیست و اگر از طریق مذاکرات بتوان به اهداف تعیینشده رسید و جان انسانها حفظ شود، این مسیر مطلوب خواهد بود. او گفت: «اگر مذاکرات موفق نشود، ممکن است مجبور شویم دوباره به کارزار نظامی بازگردیم.»
سفیر اسرائیل در استرالیا افزود درک مشترکی میان اسرائیل و ایالات متحده درباره این اهداف وجود دارد و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز گفته است درباره موضوع غنیسازی اورانیوم و توانایی هستهای ایران مصالحه نخواهد کرد.
او در پایان گفت اسرائیل مخالف «توافقهای بد» است و تاکید کرد اهداف اعلامشده باید محقق شوند.