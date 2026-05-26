چند مقام از ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، متشکل از احزاب شیعه نزدیک به تهران که از علی الزیدی نخستوزیر جدید عراق، حمایت میکرد، به سایت «روداو» گفتند که دولت الزیدی درصدد تحت کنترل درآوردن سلاحهای گروههای شبهنظامی نیابتی تهران است.
عامر الفایز، رئیس ائتلاف تصمیم، یکی از ۱۲ حزب تشکیلدهنده که «چارچوب هماهنگی» گفت که «مذاکرات غیرمستقیمی» بین دولت و برخی از گروههای شبهنظامی که خارج از چارچوب نیروهای حشد الشعبی فعالیت میکنند، در جریان است.
الفایز افزود مرحله اول توافق مورد نظر، توقف حملات این گروهها به اهداف آمریکایی در منطقه اجرا شده است» و اشاره کرد که «مرحله دوم، شامل محدود کردن سلاحها به دست دولت است.»
به گفته او، مذاکرات در مورد سه تا چهار گروه شبهنظامی است که خارج از چارچوب حشد الشعبی فعالیت میکنند و در حال حاضر تفاهمی برای ادغام آنها در دولت وجود دارد و انتظار میرود توافق نهایی پس از شنبه آینده حاصل شود.
الفایز تأکید کرد که این روند کاملاً یک موضوع داخلی عراق است و تحت فشار خارجی دنبال نشده است.
در همین حال، احمد العیساوی، عضو ارشد جریان حکمت ملی عراق، سهشنبه در مورد مذاکرات جاری بین دولت تحت رهبری زیدیها و گروههای مسلح همسو با تهران به روداو گفت: «یکی از مسایلی که مورد بحث قرار گرفته، کنترل سلاحهای سنگین است تا آنها در دست دولت باقی بمانند.»
او افزود: جنبه دیگر مذاکرات «تعیین ماهیت رابطه بین این گروهها و دولت» است.
در همین حال، عقیل الردینی، سخنگوی «ائتلاف نصر» به رهبری حیدر العبادی، نخستوزیر سابق عراق، به روداو گفت در حال حاضر، مذاکرات در مورد کنترل سلاحها است، نه خلعسلاح، بهطوری که این گروههای شبهنظامی بتوانند در یک نهاد امنیتی جدید که بعداً تأسیس خواهد شد، فعالیت کنند.
بر اساس این گزارش، نخستوزیر عراق حدود دو هفته پیش در سخنرانی افتتاحیه خود در پارلمان این کشور، وعده اصلاحات امنیتی، از جمله از طریق محدود کردن سلاحها از سوی دولت را داد.
الزیدی گفت که قابلیتهای نیروهای امنیتی را افزایش میدهد و «اعتماد شهروندان به دموکراسی» را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر، کاظم الفرطوسی، سخنگوی گروه شبهنظامی «کتائب سید الشهدا»، سهشنبه به روداو گفت: «تمایل به حل این مسئله بین دولت و برخی از نیروهای [شبهنظامی] شیعه وجود دارد» و اضافه کرد اما عبارت دقیق این موضوع، «کنترل سلاح» است، نه «خلع سلاح.»
وی همچنین گفت که «این سلاحها برای مقابله با تجاوز اشغالگران وجود دارند» و عنوان کرد که در حال حاضر، عراق نمیتواند از «نقض حاکمیت خود» توسط ایالات متحده و اسرائیل جلوگیری کند.