نفت دریای برنت به بیش از ۹۸ دلار در هر بشکه رسید
هر بشکه نفت خام دریای برنت به بیش از ۹۸ دلار در هر بشکه رسید و حدود ۲.۰۸٪ افزایش یافت.
بازار انرژی جهان همچنان تحت تأثیر تنشهای ژئوپولیتیک در خاورمیانه و نگرانیهای عرضه، در نوسان دایمی قرار دارد.
تیم هاوکینز، یک سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، اعلام کرد که ارتش این کشور اهدافی را در ایران، در نزدیکی تنگه هرمز، هدف قرار داده است. در همین حال رسانههای حکومتی از کشته شدن تعدادی از اعضای سپاه پاسداران خبر دادهاند.
در گزارش رسانههای حکومتی گفته شده که در حمله به قایقهای تندرو سپاه تعدادی کشته شدهاند. در این گزارشها به تعداد دقیق کشتهشدگان اشاره نشده و تنها نام چهار عضو سپاه پاسداران ذکر شده است.
تیم هاوکینز گفت حملات آمریکا جنبه دفاعی داشته و شامل «سایتهای پرتاب موشک و قایقهای جمهوری اسلامی بوده که در تلاش برای کارگذاری مین بودند».
هاوکینز تاکید کرد: «فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنان در حال دفاع از نیروهای خود است و در عین حال در طول آتشبس جاری، خویشتنداری به خرج میدهد.»
یک مقام دفاعی آمریکا نیز اعلام کرد که این حملات در بندرعباس، در جنوب ایران و نزدیک به تنگه هرمز انجام شده است.
رسانههای حکومتی در ایران همچنین گزارش دادند که صدای انفجارهایی در شهر بندرعباس و مناطق ساحلی اطراف تنگه هرمز شنیده شده است. خبرگزاری مهر اعلام کرد که وضعیت در بندرعباس تحت کنترل است و جای نگرانی وجود ندارد.
با این حال خبرگزاری تابناک گزارش داد که یک موشک به باند پروازی فرودگاه بندرعباس اصابت کرده است.
رسانههای حکومتی همچنین از شنیده شدن صدای پدافند در چند نقطه از ایران از جمله اندیمشک، اصفهان، قم و بابلسر خبر دادند.
در همین حال جنیفر گریفین، خبرنگار شبکه خبری فاکس، در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی» جزییات بیشتری از عملیات دفاع از خود نیروهای سنتکام را منتشر کرد.
به نوشته او، این مقام گفت «دو شناور سپاه پاسداران در حال مینگذاری در تنگه هرمز منهدم شدند.
او اشاره کرد که هواپیماهای جنگی آمریکا همچنین به یک سایت موشکهای زمین به هوا«سام»در بندرعباس که آنها را هدف قرار میداد، حمله کرد.
نشریه اکونومیست در گزارشی تحلیلی به بررسی توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی پرداخته و با اشاره به انتقادهایی که در داخل آمریکا از این توافق شده، نوشته است حتی در صورت امضای توافق، ابهام، تعلیق و عدم قطعیت کنونی دستکم تا ماهها ادامه خواهد یافت.
اکونومیست در آغاز گزارش خود نوشته است: «اگر درباره وضعیت مذاکرات میان آمریکا و ایران سردرگم هستید، تنها نیستید.»
دیپلماتها در واشینگتن پیش از تعطیلات طولانی آخرهفته «روز یادبود» امیدوار بودند که توافقی قریبالوقوع باشد. مقامات پاکستان و قطر که در نقش میانجی عمل میکنند، جمعه اول خرداد به تهران سفر کردند. پس از تماس تلفنی با رهبران منطقه در روز شنبه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکای، گفت که درباره توافق تا حد زیادی مذاکره شده و بهزودی اعلام خواهد شد.
با این حال، رییسجمهوری آمریکا یکشنبه گفت نمایندگانش نباید برای نهایی کردن توافق «عجله کنند». اکنون مشاوران او میگویند ممکن است این روند یک هفته دیگر طول بکشد. برای تاکید بیشتر، ترامپ تصویری از یک هواپیمای جنگی آمریکایی منتشر کرد که بمبی با عبارت «از توجه شما به این موضوع متشکریم» حمل میکرد.
بهنوشته اکونومیست، آمریکا و جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به دو ماه است که در آتشبسی هستند که در ابتدا قرار بود تنها دو هفته طول بکشد. آنها واقعا به توافق نزدیکتر شدهاند، اما نه از آن نوع توافقی که به جنگ پایان دهد؛ آنگونه که ترامپ القا میکند. در بهترین حالت، این توافق احتمالا فقط زمانی برای مذاکرات پیچیدهتر بعدی میخرد؛ توافقی برای ادامه گفتوگو درباره یک توافق نهایی. حتی برای دستیابی به همین توافق محدود نیز موانعی در تهران و واشینگتن باقی مانده است.
توافق در حال شکلگیری احتمالا آتشبس فعلی را دستکم برای ۶۰ روز دیگر تمدید میکند و مجموعهای از اصول کلی را مشخص میسازد: بازگشایی تنگه هرمز، اعمال محدودیت بر برنامه هستهای ایران و اعطای برخی معافیتهای تحریمی به تهران. دو طرف تابستان را صرف مذاکره درباره نحوه اجرای این اصول خواهند کرد. برای مثال، در یک توافق اولیه، حکومت ایران احتمالا با تعلیق چندساله غنیسازی اورانیوم موافقت خواهد کرد. اما آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان باید درباره جزییات به توافق برسند: چه کسی پایبندی تهران را راستیآزمایی میکند؟ و جمهوری اسلامی باید به چه نقاط عطفی برسد تا آمریکا تحریمها را لغو کند؟
اکونومیست در ادامه افزوده است: «اختلافات جدی حتی بر سر همین اصول نیز باقی است. یکی از آنها درخواست ایران برای دریافت منافع اقتصادی قابل توجه بلافاصله پس از امضای توافق است. مقامات آمریکایی میگویند حاضرند معافیتی برای صادرات محدود نفت ایران صادر کنند، اما اقداماتی بیشتر، مانند آزادسازی میلیاردها دلار دارایی بلوکهشده ایران در بانکهای خارجی، را به پیشرفت در مذاکرات هستهای موکول میکنند.»
اختلاف دیگر بر سر ذخیره بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی است. رییسجمهوری آمریکا و متحدانش میگویند که حکومت ایران پذیرفته این مواد را از کشور خارج کند. تهران چنین چیزی را رد میکند، هرچند حاضر است سطح غنای آن را در داخل کشور کاهش دهد. مذاکرهکنندگان در جستوجوی راهحلی میانه هستند: شاید آژانس بینالمللی انرژی اتمی بتواند این مواد را در اختیار بگیرد و بر رقیقسازی آن نظارت کند.
بهنوشته اکونومیست ایران برای لغو محاصره بنادرش که تولید نفت آن را مختل کرده و ممکن است بهزودی به تعطیلی چاهها منجر شود، به توافق نیاز دارد. ظرفیت ذخیرهسازی نفت این کشور در خشکی اکنون بیش از ۸۰ درصد پر شده است. اما رهبران جمهوری اسلامی معتقدند ترامپ بیش از آنها به توافق نیاز دارد و بنابراین تمایلی به دادن امتیازات بیشتر ندارند.
اکونومیست در ادامه تحلیل خود نوشته است این اختلافات یکی از دلایل تغییر موضع ظاهری ترامپ است. مشکل دیگر او سیاسی است. او در دوره اول ریاستجمهوری خود از توافق هستهای ۲۰۱۵ (برجام) که در دولت باراک اوباما حاصل شده بود، خارج شد و سالها آن را «یکی از بدترین توافقهای تاریخ» خواند.
اما توافقی که اکنون در حال مذاکره است، شباهتهایی با همان توافق دارد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در دولت اول ترامپ، این توافق جدید را حتی بدتر از برجام توصیف کرد. او در شبکههای اجتماعی نوشت: «اصلا در راستای آمریکا اول نیست.» در مقابل، استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، پاسخ داد که پمپئو «هیچ تصوری ندارد درباره چه حرف میزند.»
شاید ترامپ بتواند منتقدانی مانند پمپئو را نادیده بگیرد، اما مخالفت در کنگره چالش بزرگتری است. بسته به ساختار توافق، ممکن است طبق قانون سال ۲۰۱۵ نیاز به بررسی در کنگره داشته باشد. جمهوریخواهان که معمولا با ترامپ همراهی میکنند، اکنون نشانههایی از نارضایتی نشان دادهاند. آنها نگراناند که قیمت بالای بنزین (که بهطور متوسط از ۴.۵۰ دلار در هر گالن فراتر رفته) به ضررشان در انتخابات میاندورهای نوامبر تمام شود.
برخی سناتورهای جمهوریخواه نیز توافق را بهشدت نقد کردهاند. راجر ویکر آن را «فاجعه» خوانده و گفته «ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را ندارد». لیندسی گراهام هشدار داده که این توافق ممکن است «تغییر بزرگی در توازن قدرت منطقه» ایجاد کند.
در عین حال، فشارها از جهت مخالف هم وجود دارد. در ۱۹ مه، سنا طرحی را برای محدود کردن اختیارات جنگی پیش برد، آن هم با حمایت چند جمهوریخواه. مجلس نمایندگان نیز قرار بود طرح مشابهی را بررسی کند، اما وقتی احتمال تصویب آن بالا رفت، رییس مجلس رأیگیری را متوقف کرد.
بهنوشته اکونومیست، ترامپ در تنگنا قرار دارد: هم توافق و هم ادامه جنگ میتواند حزب او را دچار شکاف کند.
در این میان، متحدان عرب آمریکا نیز بهشدت خواهان توافق هستند. حتی امارات متحده عربی، که معمولا موضعی تندتر دارد، در روزهای اخیر بهطور غیرعلنی ترامپ را به پایان دادن به جنگ ترغیب کرده است. کشورهای خلیج فارس بهشدت خواهان بازگشایی تنگه و پایان بحران اقتصادی هستند.
بازارهای نفت نیز به این اخبار واکنش نشان دادهاند. با انتشار خبر احتمال توافق، قیمت نفت برنت در آغاز معاملات آسیایی دوشنبه ۶ درصد کاهش یافت و به ۹۴ دلار در هر بشکه رسید.
با این حال، اکونومیست تاکید کرده است که یک توافق اولیه لزوما به معنای کاهش فوری فشارها نیست.
حتی اگر حکومت ایران با بازگشایی تنگه موافقت کند، بازگشت کامل جریان نفت و گاز زمانبر خواهد بود. نفتکشهایی که اکنون در مسیرهای دیگر هستند، ممکن است ماهها طول بکشد تا به خلیج فارس بازگردند. همچنین راهاندازی مجدد چاههای نفت و تاسیسات گاز زمان میبرد.
این وضعیت تولیدکنندگان، شرکتهای حملونقل و بیمهگران را با یک پرسش اساسی روبهرو میکند: آیا میتوان روی بازگشت ثبات حساب کرد، در حالی که هیچ تضمینی برای دستیابی به توافق نهایی یا تمدید آتشبس وجود ندارد؟
اکونومیست افزوده برخی تحلیلگران در واشینگتن معتقدند ترامپ نزدیک به انتخابات میاندورهای تمایلی به ازسرگیری جنگ ندارد. برخی دیگر فکر میکنند او عملا انتخابات را کنار گذاشته و نگراناند که مذاکرات تابستانی به درگیریهای پاییزی ختم شود. در هر صورت، حتی اگر آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای آینده به توافق برسند، عدم قطعیت احتمالا برای ماهها ادامه خواهد داشت.
آژانس خبری کردپا نوشت: «آخرین گزارشها در ادامه حاکمکردن فضای امنیتی-نظامی بر شهرهای کردستان ایران، حاکی از استقرار گسترده ایستهای بازرسی در جادههای اصلی میان شهرهای استان کردستان است» و به نقل از «یک منبع مطلع» افزود بخشی از نیروهای مستقر، از نیروهای حشدالشعبی و حزبالله و از شهروندان عراق و لبنان هستند.»
کردپا به نقل از «یک منبع مطلع» افزود طی روزهای اخیر، ایستهای بازرسی گستردهای در جادههای اصلی شهرهای سنندج-مریوان در مسیر «گاران جانور»، مریوان-سقز در مسیر «بسام و کانعمت» و جاده مریوان-کامیاران در مسیر «دگاگا و ژریژه به پالنگان» مستقر شدهاند.
او گفت این ایستها با هدف کنترل و تفتیش شهروندان و خودروها ایجاد شدهاند؛ «بهطوریکه با استفاده از سیستمهای اشعه لیزری، تمامی خودروها را مورد بازرسی و تفتیش قرار میدهند.»
سخنگوی وزارت خارجه قطر گزارشها درباره پیشنهاد دوحه برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار داراییهای تهران در راستای دستیابی به توافق با آمریکا را تکذیب و این ادعاها را تلاشی برای تخریب دیپلماسی کنونی توصیف کرد.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در ایکس نوشت: «گزارشهایی که میگویند قطر ۱۲ میلیارد دلار به ایران پیشنهاد داده تا توافقی را تضمین کند، درست نیست.»
او گفت این ادعاها از سوی طرفهایی منتشر میشود که در پی تضعیف «تلاشهای دیپلماتیک کنونی برای ثبات و کاهش تنش منطقهای» هستند.
الانصاری افزود نقش میانجیگری قطر در کنار شرکای منطقهای «بهخوبی تثبیت شده و بهصورت عمومی مستند شده است» و این گزارشها تلاشی برای آسیب زدن به اعتبار دوحه بهعنوان «تسهیلکننده مورد اعتماد بینالمللی صلح» است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکانثالث) در بیانیهای خبر داد که شش کارگر پیمانی دوشنبه در جریان آوار برداری در تاسیسات آسیب دیده پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی به دلیل «انفجار شدید گاز باقی مانده در خطوط لوله، دچار آسیب دیدگی» شدند.
این تشکل کارگری اضافه کرد که از این تعداد، سه کارگر به دلیل شدت جراحات به بیمارستان عسلویه اعزام شدند.
شورا اشاره کرد: «برخلاف گزارش دروغین مدیران منطقه ویژه پارس جنوبی و شورای تامین منطقه، به دلیل فنس کشی و جداسازی مناطق آسیب دیده پالایشگاه، حضور با تأخير تیم آتش نشانی و اورژانس در عملیات نجات و تأخير در خروج کارگران مصدوم از منطقه بحران، آسیب جدی این همکاران را رقم زده است.»
در بیانیه با اشاره به این موضوع که «مدیران، صلاحیت امضای مجوز انجام عملیات در شرایط فوقالعاده جنگ و حتی بازسازی را نداشتهاند»، اضافه شده است: «به دلیل عدم آموزش و طی دوره های آموزشی خاص شرایط، تحمیل هرگونه کار در چنین شرایطی غیر قانونی و بازی با جان کارگرانی است که از بیم قطع دستمزد، برای تأمین معیشتشان مجبور به حضور در مناطق تحت خطر هستند.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکانثالث) در ادامه از «اجبار به کار کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری در موقعیت پر خطر و نا ایمن و جنگی» انتقاد کرد و نوشت: «اصرار بر حضور حداکثری کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری در مناطق عملیاتی در شرایطی که سایه جنگ ناخواسته همچنان در کنار خطر نشت گازهای سمی و احتمال انفجار به دلیل انباشت سیالات قابل اشتعال در خطوط لوله و مخازن و برجهای آسیب دیده، جان کارگران بیشماری را با خطر جدی مرگ مواجه میکند، بخشی از سیاست طیف جنگافروز و اقلیت مفتخوری است که جان انسانها را قربانی بهروزرسانی ماشین جنگی و آدمکشیشان میکنند.»
این تشکل خواستار آن شده است که کارگران «در ابتداییترین شکل اعتراضی خود با سرپیچی و تمرد از دستورات از بالا، ایستادگی خود را نشان دهند.»