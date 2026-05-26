معاینه پزشکی ششماهه ترامپ انجام شد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال از انجام معاینه ششماهه پزشکی در یک مرکز درمانی نظامی خبر داد.
ترامپ افزود «همه چیز کاملا عالی بود» و به کاخ سفید بازمیگردد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه در آغاز نشست کابینه امنیتی این کشور گفت ارتش با «نیروهای گسترده زمینی» در جنوب لبنان در حال انجام عملیات و کنترل «مناطق راهبردی» است.
این اظهارات را خبرگزاری رویترز بر اساس بیانیه دولت اسرائیل گزارش داد.
اظهارات نتانیاهو پس از آن بیان شد که ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان فراتر از خطی که پس از آتشبس ۱۶ آوریل با حزبالله تعیین کرده بود، گسترش داد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، عباس یحییبیگی، فوتبالیست اراکی و بازیکن پیشین لیگ برتر، از زمان اعتراضات دیماه در بازداشت است.
همزمان دو ملیپوش پیشین فوتبال اعلام کردهاند او به محاربه متهم شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
جزییات بیشتر با مهدی رستمپور، روزنامهنگار ورزشی:
دو نماینده عضو جبهه پایداری با انتقاد شدید از قالیباف و پزشکیان گفتند در متن توافق شده با آمریکا، خطوط قرمز مجتبی خامنهای رعایت نشده است.
امیرحسین ثابتی گفت با توافق هم دوباره جنگ میشود و ترور مقامات ادامه مییابد.
دلیل این مخالفتهای برنامهریزی شده چییست؟
گزارشی از مجتبا پورمحسن:
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سهشنبه اعلام کرد که در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی «پیشرفت قابلتوجهی» حاصل شده و رییسجمهور آمریکا ممکن است «امروز» خبرهای مثبتی درباره این گفتوگوها اعلام کند.
به گزارش نیویورکتایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن میگفت، اظهار داشت که جزئیات بیشتری درباره تلاشها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک «فرآیند» درباره دیگر مسائل مهم، از جمله برنامه هستهای ایران، ممکن است در «چند ساعت آینده» علنی شود.
او گفت: «پیشرفتی حاصل شده، پیشرفتی قابلتوجه، هرچند هنوز پیشرفت نهایی نیست».
وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که دونالد ترامپ اطمینان خواهد داد ایران «هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
کاخ سفید تایید کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است چهارشنبه در اقدامی نادر، نشست کابینه را در اقامتگاه ریاستجمهوری در کمپ دیوید برگزار کند.
این خبر را یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است.
رسانهها گزارش دادند که انتخاب این اقامتگاه در کوههای مریلند که ترامپ برخلاف روسای جمهور پیشین به ندرت از آن بازدید میکند، نشاندهنده ماهیت حساس این گفتوگوهاست.
پیشتر روزنامه نیویورکپست گزارش داد که انتظار میرود موضوع جنگ ایران محور اصلی این نشست باشد و پیشبینی میشود تمامی اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند.
به نوشته این روزنامه، موضوع اقتصاد نیز در دستور کار نشست قرار دارد.
کاخ سفید اعلام کرد تولسی گبرد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا که هفته گذشته خبر داده بود اواخر ژوئن از سمت خود کنارهگیری میکند، در این نشست حضور خواهد داشت.
این اقامتگاه ریاستجمهوری در طول تاریخ محل برخی تحولات مهم سیاستگذاری آمریکا بوده است؛ از جمله توافقنامه کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ که توسط رییسجمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر و نخستوزیر وقت اسرائیل، مناخم بگین امضا و زمینهساز پیمان صلح میان اسرائیل و مصر شد.