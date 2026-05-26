مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه اعلام کرد که در مذاکرات برای توافق با جمهوری اسلامی «پیشرفت قابل‌توجهی» حاصل شده و رییس‌جمهور آمریکا ممکن است «امروز» خبرهای مثبتی درباره این گفت‌وگوها اعلام کند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، روبیو که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای هندی خود در دهلی نو سخن می‌گفت، اظهار داشت که جزئیات بیشتری درباره تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین یک «فرآیند» درباره دیگر مسائل مهم، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، ممکن است در «چند ساعت آینده» علنی شود.

او گفت: «پیشرفتی حاصل شده، پیشرفتی قابل‌توجه، هرچند هنوز پیشرفت نهایی نیست».

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که دونالد ترامپ اطمینان خواهد داد ایران «هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»