چین: جمهوری اسلامی و آمریکا از فرصت گفتوگو استفاده کنند
وزارت خارجه چین درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کرد طرفها باید از فرصت پیشآمده برای دستیابی به راه حل از طریق گفتوگو استفاده کنند.
وزارت خارجه چین درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کرد طرفها باید از فرصت پیشآمده برای دستیابی به راه حل از طریق گفتوگو استفاده کنند.
مسعود پزشکیان در نشست با فرماندهان و مدیران وزارت دفاع جمهوری اسلامی، گفت توان تهاجمی نیروهای مسلح باعث غافلگیری «دشمن» شده است.
او گفت: «توان دفاعی کشور نتیجه آمادگی و فعالیت نیروهای مسلح است و افزود: دولت رسیدگی به معیشت و مسکن این نیروها را در اولویت قرار داده است.»
پزشکیان افزود: «صنعت دفاعی باید سریعتر به سمت فناوریهای نوین حرکت کند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۴۸ روز پس از بازداشت سارا سپهری، شهروند ۴۱ ساله بهائی، نگرانیها درباره بلاتکلیفی و وضعیت جسمی او ادامه دارد.
به گفته یک منبع آگاه، سپهری در طول دوران بازداشت دچار خونریزی معده شده و فشار و استرس ناشی از بازجوییهای طولانیمدت، بیماری چشمی او را تشدید کرده است.
سپهری که اکنون در زندان عادلآباد شیراز نگهداری میشود، پیش از این نیز از بیماریهای مرتبط با معده و چشم رنج میبرد و تحت درمان بود.
به گفته این منبع، شرایط زندان و عدم دسترسی به دارو و درمان مناسب طی هفتههای اخیر باعث وخامت وضعیت جسمی و روحی او شده است.
این منبع آگاه افزود اگرچه بهتازگی مقادیری دارو در زندان به دست سارا سپهری رسیده، اما او در چنین شرایطی نیازمند دسترسی به پزشک برای تنظیم دوز داروهایش است و در غیر این صورت، روند وخامت وضعیت جسمیاش ادامه خواهد داشت.
سپهری ۲۰ فروردین به دست ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. او مسئولیت نگهداری از مادر ۸۵ ساله دارای معلولیت خود را نیز بر عهده داشت.
شهابالدین بیمقدار، نماینده سابق مجلس، گفت ادامه وضعیت «نه جنگ نه صلح» میتواند هزینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تحمیل کند.
بیمقدار درباره شرایط داخلی آمریکا گفت در مقطع کنونی میتوان از دونالد ترامپ امتیاز گرفت.
او افزود: «بهنظر میرسد ترامپ با تعلیق غنیسازی موافقت کرده و این موضوع را میتوان یک امتیاز تلقی کرد.»
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، با انتقاد از سخنان مسعود پزشکیان که گفته بود «اگر مذاکره نکنیم، چه کنیم»، گفت: مگر دفعات قبل وسط میز مذاکره جنگ نشد؟ پس بازهم دوست دارید مذاکره کنید تا جنگ شود و رهبر جدیدمان هم ترور شود؟»
او افزود: «اگر امروز اکثر ملت ایران با مذاکره با آمریکا مخالفند، علتش این است که عقل دارند و از تاریخ عبرت گرفتهاند.»
ثابتی ادامه داد: «از این مسیر تکراری اتفاقی به نفع ایران در نمیآید و راه اداره کشور نیز مبارزه با فساد و ریخت و پاشهاست نه رها کردن ۱۹۹ کشور دیگر و دخیل بستن به آمریکا.»
تیم بسکتبال نیویورک نیکس با درخشش ستارههای خود و پیروزی قاطع ۱۳۰ بر ۹۳ مقابل کلیولند کاوالیرز در بازی چهارم، مقتدرانه بر سکوی قهرمانی کنفرانس شرق ایستاد و برای نخستین بار از سال ۱۹۹۹ راهی فینال انبیای شد.
شاگردان مایک برون در این مسابقه کاملاً برتر از حریف ظاهر شدند؛ به طوری که شش بازیکن نیویورک موفق به کسب امتیاز دورقمی شدند.
در این میان، کارل-آنتونی تاونز با ثبت دبل-دبل (۱۹ امتیاز و ۱۴ ریباند) و جالن برانسن با کسب ۱۵ امتیاز، نقشی کلیدی ایفا کردند.
برانسن در پایان این دیدار به عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) فینال کنفرانس شرق انتخاب شد.
در سمت مقابل، تلاشهای دانوان میچل و کسب ۳۱ امتیاز او نیز نتوانست مانع از این شکست تحقیرآمیز کلیولند شود.
نیکس که اکنون روی دور ۱۱ برد پیاپی در پلیآف قرار دارد، باید تا ۳ ژوئن منتظر بماند تا حریفش در فینال از میان دو تیم اکلاهماسیتی تاندر یا سنآنتونیو اسپرز مشخص شود.
نماینده نیویورک انگیزه زیادی دارد تا پس از ۵۳ سال، دوباره جام قهرمانی را بالای سر ببرد.