پزشکیان و رییسجمهوری عراق گفتوگو کردند
مسعود پزشکیان در تماس تلفنی با رییسجمهوری عراق بر لزوم توقف درگیریها و حل تنشهای منطقهای از مسیر دیپلماسی گفتوگو کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: «بدیهی است که در شرایطی که در بسیاری از کشورها شاهد افزایش قیمتها هستیم، حجم افزایش قیمتها وجود دارد. اما تاکید میکنم تلاش دولت بر این است که قدرت خرید مردم تا حد امکان بالا برود و افزایش یابد.»
او ادامه داد: «هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده ولی این موضوع مطرح شده که باید میزان تولید را مدیریت کنیم.»
او افزود: «در طول جنگ گذشته و جدید آسیبهایی دیدیم که کتمان نمیکنیم. حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید بنزین داریم.»
اویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، در پیامی فوری از ساکنان شهر نبطیه در لبنان خواست منازل خود را فورا تخلیه کرده و به شمال رود الزهرانی منتقل شوند.
او با اشاره به آنچه نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد.
ادرعی افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تاسیسات حزبالله باشد، جان خود را به خطر میاندازد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده نوشت بر اساس متن ۱۴ مادهای «یادداشت تفاهم» میان جمهوری اسلامی و آمریکا، منابع بلوکهشده جمهوری اسلامی باید در طول مذاکرات آزاد شود و این مبلغ ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته این منبع، جمهوری اسلامی تاکید دارد نیمی از این مبلغ، یعنی ۱۲ میلیارد دلار، همزمان با اعلام یادداشت تفاهم در دسترس قرار گیرد و باقی آن طی ۶۰ روز منتقل شود.
تسنیم نوشت سفر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به قطر برای گفتوگو درباره نحوه اجرای این مطالبه، دسترسی به ۱۲ میلیارد دلار در گام اول و رفع موانع انجام شده است.
این منبع همچنین با اشاره به تجربه آزادسازی منابع جمهوری اسلامی در کره جنوبی و قطر، گفت: «تاکید بر این بود که مراحل اجرایی با دقت پیگیری شود تا این تجربه مجدد تکرار نشود. به همین دلیل با استفاده از تجربه نوبت قبل این سفر انجام شد تا اختلالی در دسترسی به این مبالغ پیش نیاید و از این جنبه سفر نتایج خوبی داشت.»
به گفته این منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده، مذاکرات قطر در مجموع «خوب» بوده و موجب پیشرفت در مذاکرات کلی شده است، اما جمهوری اسلامی همچنان با توجه به «بدعهدی» آمریکا، با احتیاط به روند مذاکرات نگاه میکند.
تسنیم همچنین به نقل از یک منبع مطلع دیگر نوشت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره ندادن پول برای «ضمانت تفاهمنامه» میان جمهوری اسلامی و آمریکا «در کل اشتباه نیست»، زیرا منابع مورد گفتوگو در دوحه متعلق به جمهوری اسلامی است، ارتباطی با ضمانت تفاهم ندارد و جمهوری اسلامی به دلیل تجربههای قبلی، با دقتنظر و سختگیری کامل به دنبال بازگشت این منابع است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از افزایش فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه شریف در یک ماه اخیر حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، نزدیک به ۳۰ دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. برای شش نفر حکم اخراج و برای شماری دیگر محرومیت چندساله از تحصیل در همه دانشگاهها صادر شده است.
همزمان با ادامه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، از احضار حدود ۳۰ تن از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی طی یک ماه اخیر خبر دادند.
بر اساس پیام رسیده به مدیابات ایراناینترنشنال، برای دستکم شش دانشجو حکم اولیه «اخراج» صادر شده که در اغلب موارد با «پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاهها» همراه بوده است.
همچنین سایر دانشجویان عمدتا با احکامی مانند «محرومیت از تحصیل به مدت یک یا چند ترم» مواجه شدهاند.
دانشجویان در پیام خود هشدار دادند کمیته انضباطی دانشگاه شریف رصد صفحات مجازی دانشجویان را تشدید کرده و همزمان، رسیدگی به پروندههای مرتبط با تجمعات سال گذشته را با «شدتی بیسابقه» در دستور کار قرار داده است.
به گفته آنها، برخی دانشجویان با اتهاماتی همچون «برنامهریزی برای ایجاد آشوب در دانشگاه» به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
شمار زیادی از پروندهها نیز صرفا بر مبنای فعالیت دانشجویان در فضای مجازی، از جمله محتوای پروفایل، ارسال پیام در گروههای خصوصی یا حتی بازنشر مطالب در شبکههای اجتماعی، تشکیل شده است.
در روزها و هفتههای گذشته، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته و همزمان، با قطع اینترنت، جریان آزاد اطلاعات را محدود کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
روایت دانشجویان از تهدید، تجسس و فشار در جلسات کمیته انضباطی
دانشجویان دانشگاه شریف در ادامه پیام خود از تخلفات قانونی در روند برخورد با دانشجویان خبر دادند و گفتند این بیقانونیها از مرحله احضار آغاز میشوند و در جلسات کمیته انضباطی نیز ادامه پیدا میکنند.
در این پیام آمده است: «در یک نمونه، فارغالتحصیلی که در حال دریافت دانشنامهاش بود، پس از احضار، وضعیت تحصیلیاش از "فارغالتحصیل" به "نامشخص" تغییر داده شد تا دانشگاه بتواند او را در کمیته انضباطی محکوم کند.»
دانشجویان دانشگاه شریف فضای جلسات کمیته انضباطی را «نگرانکننده» خواندند و گفتند برخی اعضا با طرح «اتهامهای بیاساس و برخوردهای احساسی و سیاسی»، دانشجویان را مقصر کشته شدن شهروندان در جنگ معرفی میکنند.
آنها افزودند: «تجربه تجسس در نظرات شخصی، تهدید به پیگیری از نهادهای بیرون از دانشگاه و تحت فشار گذاشتن برای گرفتن اعتراف نیز گزارش شده است. هیچ یک از این روشها در یک دادرسی منصفانه دانشگاهی جایگاهی ندارد و این رویه بیشک با اصول اساسی شیوهنامه انضباطی در تضاد است.»
دانشجویان اعلام کردند علیرغم رایزنی با رییس دانشگاه شریف در خصوص تخلفات کمیته انضباطی، نه تنها اصلاحی صورت نگرفته، بلکه روند برخوردها با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافته است.
جمهوری اسلامی در شرایطی فشارهای امنیتی بر دانشجویان را تشدید کرده است که در پی آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، فعالیت اکثر مراکز آموزشی از جمله دانشگاه شریف بهصورت غیرحضوری بوده است.
دانشگاههای ایران پس از اعتراضات دیماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.