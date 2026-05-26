حساب اینستاگرام نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین و از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، اعلام کرد او به دلیل «هم‌کلام شدن» با لیندزی فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در اوین، به مدت یک هفته از حق تماس تلفنی محروم شده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان زندان پیش‌تر نیز به سیمیاری گفته بودند به دلیل «پوشیدن شلوارک» در داخل بند زنان اوین، در این هفته از حق ملاقات محروم خواهد بود.

در این مطلب آمده است علاوه بر سیمیاری، گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی و سکینه پروانه، پنج زن زندانی سیاسی دیگر در بند زنان اوین نیز به دلیل شرکت در مراسمی در اعتراض به اعدام‌ها، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند.

100 %

در این مطلب آمده است مسئولان زندان اوین در ماه‌های گذشته هنگام ورود زندانیان به بند زنان، به پوشش آنان تذکر داده و شرکت در مراسم‌های متداول داخل بند را بهانه‌ای برای اعمال محرومیت‌ها قرار داده‌اند. اکنون نیز هم‌کلام شدن با زندانیان دیگر را مبنای محرومیت از تماس قرار داده‌اند.

حساب اینستاگرام سیمیاری همچنین نوشت زنان بند اوین سال‌ها برای برخورداری از «حقوق ابتدایی» مقاومت کرده‌اند و مسئولان زندان در ماه‌های اخیر با اعمال محدودیت‌هایی چون محرومیت تماس و ملاقات، تلاش کرده‌اند زندانیان زن را تحت فشار قرار دهند.

در پایان این مطلب آمده است: «مرزها و اتهامات پرونده‌ها هرگز نمی‌توانند مانعی برای برقراری ارتباطات انسانی باشند.»

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، لیندزی فورمن و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی که ۱۷ ماه است در ایران زندانی‌اند، به‌ترتیب از ۱۷ روز و هفت روز پیش در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و وکیل خود، در اعتصاب غذا هستند.