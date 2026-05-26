بر اساس پیام رسیده به مدیابات ایران‌اینترنشنال، برای دست‌کم شش دانشجو حکم اولیه «اخراج» صادر شده که در اغلب موارد با «پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاه‌ها» همراه بوده است.

همچنین سایر دانشجویان عمدتا با احکامی مانند «محرومیت از تحصیل به مدت یک یا چند ترم» مواجه شده‌اند.

دانشجویان در پیام خود هشدار دادند کمیته انضباطی دانشگاه‌ شریف رصد صفحات مجازی دانشجویان را تشدید کرده و هم‌زمان، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تجمعات سال گذشته را با «شدتی بی‌سابقه» در دستور کار قرار داده است.

به گفته آن‌ها، برخی دانشجویان با اتهاماتی همچون «برنامه‌ریزی برای ایجاد آشوب در دانشگاه» به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.

شمار زیادی از پرونده‌ها نیز صرفا بر مبنای فعالیت دانشجویان در فضای مجازی، از جمله محتوای پروفایل، ارسال پیام در گروه‌های خصوصی یا حتی بازنشر مطالب در شبکه‌های اجتماعی، تشکیل شده است.

در روزها و هفته‌های گذشته، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته و هم‌زمان، با قطع اینترنت ، جریان آزاد اطلاعات را محدود کرده است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

روایت دانشجویان از تهدید، تجسس و فشار در جلسات کمیته انضباطی

دانشجویان دانشگاه شریف در ادامه پیام خود از تخلفات قانونی در روند برخورد با دانشجویان خبر دادند و گفتند این بی‌قانونی‌ها از مرحله احضار آغاز می‌شوند و در جلسات کمیته انضباطی نیز ادامه پیدا می‌کنند.

در این پیام آمده است: «در یک نمونه‌، فارغ‌التحصیلی که در حال دریافت دانش‌نامه‌اش بود، پس از احضار، وضعیت تحصیلی‌اش از "فارغ‌التحصیل" به "نامشخص" تغییر داده شد تا دانشگاه بتواند او را در کمیته انضباطی محکوم کند.»

دانشجویان دانشگاه شریف فضای جلسات کمیته انضباطی را «نگران‌کننده» خواندند و گفتند برخی اعضا با طرح «اتهام‌های بی‌اساس و برخوردهای احساسی و سیاسی»، دانشجویان را مقصر کشته ‌شدن شهروندان در جنگ معرفی می‌کنند.

آن‌ها افزودند: «تجربه تجسس در نظرات شخصی، تهدید به پیگیری از نهادهای بیرون از دانشگاه و تحت فشار گذاشتن برای گرفتن اعتراف نیز گزارش شده است. هیچ یک از این روش‌ها در یک دادرسی منصفانه دانشگاهی جایگاهی ندارد و این رویه بی‌شک با اصول اساسی شیوه‌نامه انضباطی در تضاد است.»

دانشجویان اعلام کردند علی‌رغم رایزنی با رییس دانشگاه شریف در خصوص تخلفات کمیته انضباطی، نه تنها اصلاحی صورت نگرفته، بلکه روند برخوردها با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافته است.

جمهوری اسلامی در شرایطی فشارهای امنیتی بر دانشجویان را تشدید کرده است که در پی آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، فعالیت اکثر مراکز آموزشی از جمله دانشگاه شریف به‌صورت غیرحضوری بوده است.

دانشگاه‌های ایران پس از اعتراضات دی‌ماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.