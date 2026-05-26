کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کرد زندانیان معترض به مجازات اعدام، سه‌شنبه پنجم خرداد برای صدوبیست‌ودومین هفته متوالی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.

این کارزار با اشاره به موج تازه اعدام زندانیان سیاسی و تداوم اعتراض زندانیان، از جمله زنان زندانی در بند زنان اوین، اعلام کرد شماری از این زندانیان به دلیل اعتراض به اعدام‌ها از ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم شده‌اند.

اعضای این کارزار تاکید کردند: «در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام نیز زنان مقاوم در زندان‌های مختلف همواره صدای آزادی و حق حیات سر داده‌اند. حکومت حتی نمی‌تواند صدای زنان را تحمل کند، چرا که زن‌ستیزی یکی از پایه‌های اصلی حاکمیت از روز اول است.»

این کارزار از ارگان‌های حقوق بشری بین‌المللی و «وجدان‌های بیدار» خواست با به‌کارگیری اقدامات موثر مانع تداوم اعدام‌ها شوند و در «تراژدی اعدام‌ها» کنار مردم ایران و خواست آنان برای آزادی، عدالت و لغو حکم اعدام بایستند.