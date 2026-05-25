مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت در جریان جنگ ۱۲ روزه با علی خامنه‌ای دیدار کرده و رهبر جمهوری اسلامی درباره نحوه انجام مذاکره توضیح داده است.

او همچنین گفت از بیان سخنانی که «خلاف جهت رهبری» باشد، خودداری می‌کند، زیرا به گفته او، چنین اقدامی «مصیبت بزرگی» است.

پزشکیان افزود: «وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، باید یک‌صدا از سیستم بیرون بیاید.»

رییس دولت جمهوری اسلامی همچنین گفت: «من خیلی چیزها را دوست ندارم، اما وقتی تصمیم گرفته می‌شود، کوتاه می‌آیم.»

پزشکیان افزود: «اگر بتوانم معیشت و زندگی مردم را تامین کنم، آمریکا و اسرائیل نمی‌توانند در داخل کشور توطئه کنند.»