رسانههای ایران: پزشکیان دستور بازگشایی اینترنت بینالملل را ابلاغ کرده است
رسانههای ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان دستور بازگشایی اینترنت بینالملل را ابلاغ کرده است.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، گفت «هادیان سیاسی» باید «روایت پیروزی ملت ایران» را برای جامعه بازگو کنند و افزود دشمن پس از شکست در میدان، تلاش میکند در جامعه «اختلاف، تردید و سستی» ایجاد کند.
او گفت: «اگر مجاهدت در میدان نباشد، دشمن شکست نمیخورد.»
معاون سیاسی سپاه پاسداران افزود: «دشمنی که در میدان شکست خورده است تلاش میکند در جامعه اختلاف، تردید، ابهام و سستی ایجاد کند.»
العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد پیشنویس یک یادداشت تفاهم اولیه و نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال بررسی است؛ تفاهمی که شامل بازگشایی تنگه هرمز، تمدید آتشبس و کاهش برخی محدودیتها علیه ایران میشود.
بر اساس گزارش العربیه، در پیشنویس این تفاهمنامه آمده است تنگه هرمز بدون دریافت هزینه از کشتیها بازگشایی خواهد شد و عملیات پاکسازی مینها نیز انجام میشود.
این گزارش همچنین میگوید در چارچوب این تفاهم، به جمهوری اسلامی اجازه فروش و صادرات نفت داده خواهد شد.
العربیه افزود پیشنویس توافق شامل تمدید ۶۰ روزه آتشبس است و امکان تمدید دوباره آن نیز وجود دارد.
بر اساس این گزارش، آمریکا همچنین متعهد شده محدودیتها علیه بنادر جنوب ایران را کاهش دهد.
منابع العربیه گفتهاند بخشی از داراییهای مسدودشده ایران نیز بر اساس سازوکاری مشخص آزاد خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروثسوشال با انتشار تصویری که با هوش مصنوعی ساخته شده، دوره اوباما و بایدن را با دوران ریاستجمهوری خود در مذاکرات با جمهوری اسلامی مقایسه کرد
او نوشت در دولتهای پیشین، روسایجمهور آمریکا خواهان مذاکره بودند و تهران تهدید به اقدام نظامی میکرد، اما این بار او جمهوری اسلامی را تهدید کرد و آنها به مذاکره تن دادند.
ترامپ همچنین با انتشار تصویری ساختهشده با هوش مصنوعی از باراک اوباما در کنار یک پالت پر از پول، نوشت سیاستهای اوباما در قبال جمهوری اسلامی باعث وقوع جنگ شده است.
نیویورک تایمز گزارش داده که فیفا از سوی یک گروه غیرانتفاعی در آمریکا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی ۲۰۲۶، تهدید به اقدام حقوقی و قضایی شده است؛ این نهاد غیرانتفاعی خواستار آن شده که برگزارکننده جام جهانی ممنوعیت نمایش پرچم پیش از انقلاب اسلامی را لغو کند.
«مؤسسه صداهای آزادی» نامهای حاوی نگرانیهای خود را از طریق شاهرخ مختارزاده، مشاور حقوقیاش، برای فیفا ارسال کرده است.
مختارزاده به نشریه اتلتیک گفته است که بسته به پاسخ یا عدم پاسخ فیفا، «تصمیم برای آغاز روند رسمی دادرسی در دادگاه عالی ایالت کالیفرنیا یا دادگاههای فدرال در کالیفرنیا اتخاذ خواهد شد.»
مشاور حقوقی این گروه گفت که سه روز پس از ارسال نامه به فیفا، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردهاند: «در صورت هرگونه تلاش فیفا برای حذف پرچم شیر و خورشید، در حال آمادهسازی برای آغاز اقدامات حقوقی مقتضی هستیم.»
هفته گذشته، اتلتیک به نقل از منابعی که از برنامهریزیهای فیفا برای این تورنمنت آگاهی داشتند، گزارش داد که راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاهها در جام جهانی، ممنوعیت این پرچم خواهد بود.
علاوه بر این، فیفا در این باره، فهرست اقلام ممنوعه مندرج در آییننامه رفتاری ورزشگاههای خود را ارسال کرد.
این فهرست شامل «هرگونه اقلام، از جمله اما نه محدود به بنرها، پرچمها، اعلامیهها، پوشاک و سایر وسایل، که ماهیتی سیاسی، توهینآمیز و یا تبعیضآمیز داشته باشند و حاوی نوشتهها، نمادها یا هر ویژگی دیگری باشند که متوجه تبعیض علیه هر کشور، شخص خصوصی یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، هویت و بیان جنسیتی، ناتوانی، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، تولد، ثروت یا هر وضعیت دیگر، گرایش جنسی یا هر مبنای دیگری باشد.»
فیفا بهصراحت اعلام نکرد که پرچم پیش از انقلاب کدام معیار را نقض میکند، اما این فرض وجود دارد که آن را «سیاسی» تلقی خواهد کرد.
آمریکا، قطر نیست
فیفا نسبت به گزارش منتشرشده واکنشی نشان نداده. اما در میان ایرانیان خارج از کشور خشم زیادی شکل گرفته است؛ از جمله در نامه مؤسسه صداهای آزادی در اول خرداد.
این نامه خواستار لغو هرگونه سیاستی است که نمایش پرچم شیر و خورشید را در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا و کالیفرنیا ممنوع کند.
در نامه آمده است: «کالیفرنیا و ایالات متحده، قطر نیستند و چنین محدودیتهایی بر آزادی بیان را نمیپذیرند.»
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی پرچم شیر و خورشید را برای دیدارهای تیم ملی مقابل انگلیس، ولز و آمریکا به ورزشگاه آوردند.
با این حال، هنگام ورود به ورزشگاهها، برخی از هواداران اجازه ورود با این پرچم یا پیامهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی را نیافتند. همچنین گزارشهایی از بازداشت تعدادی از هواداران منتشر شد.
فضای پیرامون جام جهانی قطر برای ایرانیان بهشدت سیاسی بود. اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهساژینا امینی، چند ماه پیش از تورنمنت آغاز شد. او پس از بازداشت توسط «گشت ارشاد» بهدلیل ادعای رعایت نکردن حجاب اجباری، جان باخت.
اما نامه مؤسسه صداهای آزادی تأکید میکند نمایش پرچم نوعی بیان سیاسی محافظتشده تحت متمم اول قانون اساسی آمریکاست و ممنوعیت آن تبعیض دیدگاه سیاسی محسوب میشود.
همچنین هشدار داده شده که ورزشگاههایی که مالکیت یا مدیریت عمومی دارند در صورت مشارکت در توقیف پرچمها ممکن است با پیامدهای حقوقی روبهرو شوند.
نامه تهدید میکند در صورت عدم ارائه تضمین کتبی از سوی فیفا، اقدامات قانونی در دادگاههای ایالتی و فدرال کالیفرنیا آغاز خواهد شد.
این مؤسسه خود را سازمانی غیرحزبی معرفی میکند و اعضای شورای مشورتی آن شامل مشاوران پیشین دولتهای جمهوریخواه و دموکرات، از جمله جاشوا چارلز، استوارت ایزنستات و آلن درشویتز هستند.
کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، دوشنبه اعلام کرد که دولت او موافقت کرده به تیم ملی فوتبال ایران اجازه دهد در طول رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک اقامت داشته باشد. به گفته او آمریکا تمایلی به میزبانی از این تیم نداشته است.
شینباوم گفت که فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) پس از آنکه آمریکا اعلام کرد نمیخواهد تیم ایران در طول مسابقات در خاک این کشور مستقر باشد، با دولت مکزیک تماس گرفته است.
ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند.
شینباوم در یک نشست خبری گفت: «ما هیچ دلیلی برای محروم کردن آنها از امکان اقامت در مکزیک نمیبینیم.»
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردهاند.